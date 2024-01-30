Перемога України над російською агресією є найкращою гарантією безпеки Європи, - Боррель
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Безпека Євросоюзу поставлена на карту, тому не можна дозволити Росії перемогти.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель у статті для французького журналу L’Obs.
"Перемога України над російською агресією є найкращою гарантією безпеки Європи. Росія, яка навчиться залишатися в межах своїх кордонів, зменшить тиск на своїх сусідів, полегшить шлях України до членства в ЄС і дозволить Європі та світу зосередитися на багатьох інших проблемах, які необхідно вирішити. З нашою допомогою Україна може відправити імперські амбіції Росії на смітник історії. Це те, що має керувати нашими діями та нашими думками", - сказав він.
За словами Борреля, Євросоюз не може дозволити Росії перемогти.
"Наша власна безпека поставлена на карту. Якщо стратегія Путіна виявиться успішною, це надихне Росію та інші автократії переслідувати свої імперіалістичні цілі. Ми повинні за будь-яку ціну запобігти появі світу, де сила переважає над правом, де сильні країни змінюють кордони, як їм заманеться, і де слабкі стають здобиччю сильних. Допущення такого сценарію кине драматичну тінь на наше майбутнє на десятиліття вперед", - зазначив він.
Високий представник також підкреслив, що ЄС має оснастити Україну засобами, необхідними для звільнення її території, включаючи ракети великої дальності та інші передові системи озброєння.
"Нам також потрібно зміцнити протиповітряну оборону України", - додав він.
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500к м"яса кинемо на передову???
куйове у вас бачення перемоги над їбанутими на всю голову орками
те що в цьому винувате лиш ***** і його опричники, це пісдьож
вони всі такі, від малого до старого
і прийшли вони за квартирами, машинами, будинками та головне,
вбити власників цього всього.
тобто, нас!!!
озброювати ЄС коли воює Україна, це гидко та цинічно
бо не може бути ніяких оправдань, щоб не давати достатньо зброї
він же пару годин тому, сказав, що нема світла в тунелі.
а чому написано: Високий представник?
який в нього зріст?
Боррель - це українською.
А па-русскі будєт - Патамучьторрель?