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За два тижні з Кіндрашівської та Курилівської громад евакуювали понад 300 осіб, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Події

евакуація

У межах обов’язкової евакуації з Кіндрашівської та Курилівської громад Куп’янського району Харківської області за два тижні евакуювали понад 300 осіб, зокрема 30 дітей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську ОВА, про це розповів начальник ОВА Олег Синєгубов під час преспідходу.

Він наголосив, що триває обов’язкова евакуація із 27 населених пунктів Кіндрашівської і Курилівської громад Куп’янського району.

"За два тижні евакуювали більше 300 осіб, з них 30 дітей. Перед початком оголошення евакуації там проживало 3000 людей, з них більше 250 дітей. Евакуація продовжується, працюємо в цьому напрямку спільно з органами місцевої влади і Нацполіцією. Поки що примусову евакуацію не плануємо оголошувати, оскільки люди виїздять поступово, а далі вже будемо дивитися на ситуацію", – розповів Синєгубов.

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Автор: Наталя Джума
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30.01.2024 18:13 Відповісти
 
 