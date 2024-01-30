В Україні спільно з посольством США розпочали процес створення системи відбору на керівні посади в Нацполіції, - Клименко

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив про початок процесу створення системи відбору на керівні посади в Національній поліції. Робота над створенням буде проходити спільно з посольством США.

Про це міністр повідомив у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Клименко провів установчу зустріч з Джошуа Тембладором, керівником відділу з правоохоронних питань Посольства та Тревісом Бруксом, аташе DEA при Посольстві. Основним акцентом обговорення був прозорий та якісний відбір керівників Національної поліції всіх рівнів.

Глава МВС сформулював завдання нової системи:

осучаснення критеріїв та вимог для зайняття керівної посади;

чітко визначення термінів та відповідальних органів, які проводитимуть перевірку кандидата;

перевірка має бути всеосяжною. Враховувати всі сфери життя людини, її бекграунд та репутаційні ризики.

"У нас немає завищених очікувань. Так, ми не змінимо кардинально ситуацію за декілька місяців. Але ми вже запустили механізм трансформації", - написав Клименко.

За його словами, наступною після Нацполіції впроваджуватиме систему відбору керівників Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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