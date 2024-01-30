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МВС (2876) Нацполіція (13916) Клименко Ігор (358)

В Україні спільно з посольством США розпочали процес створення системи відбору на керівні посади в Нацполіції, - Клименко

Новини Цензор.НЕТ Події

Зустріч представників МВС та посольства США

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив про початок процесу створення системи відбору на керівні посади в Національній поліції. Робота над створенням буде проходити спільно з посольством США.

Про це міністр повідомив у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Клименко провів установчу зустріч з Джошуа Тембладором, керівником відділу з правоохоронних питань Посольства та Тревісом Бруксом, аташе DEA при Посольстві. Основним акцентом обговорення був прозорий та якісний відбір керівників Національної поліції всіх рівнів. 

Глава МВС сформулював завдання нової системи:

  • осучаснення критеріїв та вимог для зайняття керівної посади;
  • чітко визначення термінів та відповідальних органів, які проводитимуть перевірку кандидата;
  • перевірка має бути всеосяжною. Враховувати всі сфери життя людини, її бекграунд та репутаційні ризики.

"У нас немає завищених очікувань. Так, ми не змінимо кардинально ситуацію за декілька місяців. Але ми вже запустили механізм трансформації", - написав Клименко.

За його словами, наступною після Нацполіції впроваджуватиме систему відбору керівників Державна служба з надзвичайних ситуацій. 

Читайте також: МВС України ефективно співпрацює з МВС Великої Британії, - Клименко
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Топ коментарі
+15
Приберіть від влади агентуру ворожу - Єрмака, Татарова, Демченко, Смірнова, Шурму та інших
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30.01.2024 18:53
+11
цього горлівського ГОЛОВНОГО надзіратєля над київською наркотою взагалі тіха в лєс атпустілі
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30.01.2024 18:57
+7
куди не ткни пальцем, всюди мєнт реформатор.
а нічого не змінюється.
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30.01.2024 18:55
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Це Американців призначать?
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30.01.2024 18:48 Відповісти
а ота реформа нацполиції від від наркокартельця АВАКОВА?А ДЕ ВІН?
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30.01.2024 18:51 Відповісти
слішкам много знал про кремлівських на Банковій а вони про нього?
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30.01.2024 18:52 Відповісти
Те саме буде з Лієвим та Шараповим? Чи не для того Безумна розпочаламульку про заміну Залужному ще за два дні до повного вчорашньогоспектаклю його зняття ?
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30.01.2024 18:54 Відповісти
цього горлівського ГОЛОВНОГО надзіратєля над київською наркотою взагалі тіха в лєс атпустілі
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30.01.2024 18:57 Відповісти
в Італії на фазенді огірки поливає)
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30.01.2024 19:16 Відповісти
Приберіть від влади агентуру ворожу - Єрмака, Татарова, Демченко, Смірнова, Шурму та інших
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30.01.2024 18:53 Відповісти
А того буратінку на ниточках під чиїм прикриттям вони працюють забули?
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30.01.2024 19:20 Відповісти
Допомоги не дають, а на посади хочуть призначати? Може вже нарешті прибиремо з цієї країни такі зайві органи влади, як ОПа, КМ, ВР, міністерства, відомства, НБУ, суди, прокуратура? Нехай посольство США усім заправляє без зайвих названих прокладок.
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30.01.2024 18:54 Відповісти
як варіант!! бо перераховані "органи" крім киждження бабла, і корупціі і так нічим - не обтяжені!!
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31.01.2024 07:49 Відповісти
Класс,шоу Полицейская академия,законы украинские,ученики украинские,преподы украинские,на выходе лохи будут ожидать американского порядочного копа.
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30.01.2024 18:55 Відповісти
куди не ткни пальцем, всюди мєнт реформатор.
а нічого не змінюється.
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30.01.2024 18:55 Відповісти
»Не кроваті потрібно пересувати,
а персонал міняти».

Поліція не визивае довіри у громадян України.

Іі треба міняти усю! Та відбирати ретельно кожного на детекторі брехні.

Свого часу Вацлав Гавел за один день (!) змінив усіх співробітників КГБ у Чехословатчіні.
Кожен співробітник здав персональну зброю та посвідчення. Заміст старих були набгані усі нові та молоді.

На критику що нові не мають досвіду, Вацлав Гавел відповів:
» краще 5 років помилок, ніж 50 років саботажу».
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30.01.2024 19:00 Відповісти
Шо, апять ??
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30.01.2024 19:05 Відповісти
Тому, якщо не буде кардинальних змін (
а хто з « влади» у їх зацікавлен?),
тому
« Из цого роя, не вийде ні$&я»!

Шоу продовжуется. На арені «95 квартал»…
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30.01.2024 19:07 Відповісти
От би всій зеленій шоблі бекграунд провести
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30.01.2024 19:00 Відповісти
скільки ту поліцію не реформуй а в результаті получається банда закомплексованих дегенератів в законі
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30.01.2024 19:01 Відповісти
У таких, як гогошвілі чи катлєта, є шанс знову замМіністром стати, поки є Зеленський і єрмак з татаровим??
Арахамія, може бути прикладом…
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30.01.2024 19:02 Відповісти
Та невже?!
А як же тишлекі? Як їм жити тепер?!
Та і вам без них як?!
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30.01.2024 19:03 Відповісти
Шо за на ...? Самі не можуть конкурс провести ??
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30.01.2024 19:06 Відповісти
Так вони його самі і проводять.

А «посольство США» це для прикриття. Типа, ми не самі… ми під « наглядом США» цей мусор зібрали.
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30.01.2024 19:12 Відповісти
Нащо ? Єрунда якась.
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30.01.2024 21:43 Відповісти
Тишлек сумує за Гогілашвілі...
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30.01.2024 19:07 Відповісти
Будуть лохотронити американців.? Невже вони і на цей раз поведуться
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30.01.2024 19:36 Відповісти
Єдине що зелені роблять успішно це перетворення України в цифрове гетто.
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30.01.2024 19:53 Відповісти
...татаров ,тишлек ,гогілашвілі, смирнов все проконтролюють.
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30.01.2024 21:32 Відповісти
Начинать нужно с голобородько
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30.01.2024 23:11 Відповісти
 
 