Європа має організуватися для підтримки України в разі скорочення допомоги США, - Макрон
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Якщо США припинять або скоротять допомогу Україні, країни Європи мають продовжувати підтримувати український народ, зокрема в економічній та військовій сферах.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Франції Емманюель Макрон.
"Ми маємо так організуватися, щоб у разі, якщо США зроблять суверенний вибір на користь припинення або скорочення цієї допомоги, це не мало б жодного негативного впливу на ситуацію в Україні", - сказав Макрон.
"Ми, європейці, маємо продовжувати підтримувати український народ, зокрема у сфері економіки, у військовій сфері", - зазначив французький президент.
Макрон додав, що допомагати Києву необхідно в довгостроковій перспективі.
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