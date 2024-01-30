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Європа має організуватися для підтримки України в разі скорочення допомоги США, - Макрон

Новини Цензор.НЕТ Події

макрон

Якщо США припинять або скоротять допомогу Україні, країни Європи мають продовжувати підтримувати український народ, зокрема в економічній та військовій сферах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Франції Емманюель Макрон.

"Ми маємо так організуватися, щоб у разі, якщо США зроблять суверенний вибір на користь припинення або скорочення цієї допомоги, це не мало б жодного негативного впливу на ситуацію в Україні", - сказав Макрон.

"Ми, європейці, маємо продовжувати підтримувати український народ, зокрема у сфері економіки, у військовій сфері", - зазначив французький президент.

Макрон додав, що допомагати Києву необхідно в довгостроковій перспективі.

Також читайте: Наш обов’язок - зробити перемогу Росії неможливою, - Макрон

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Приємно чути таку позицію.
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30.01.2024 18:51
+3
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30.01.2024 18:58
+3
Дякуємо, Західним Партнерам, за підтримку Українців!
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30.01.2024 18:59
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Приємно чути таку позицію.
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30.01.2024 18:51 Відповісти
Давно пора.Бо США не просто припиняють,а таким чином хочуть протверезити наших горе правителів,та й народ теж.Ну і європейців теж,може навіть більше ніж наших
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30.01.2024 19:13 Відповісти
Треба організовуватись скоріше, бо після виборів може початися нова мобілізація на болотах.
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30.01.2024 18:55 Відповісти
і це "має" буде розтягнуто приблизно на років "...дцять", впродовж яких будуть "бурхливі і важкі дискусії"...
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30.01.2024 18:58 Відповісти
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30.01.2024 18:58 Відповісти
Щось у цьому є.
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30.01.2024 19:04 Відповісти
Дякуємо, Західним Партнерам, за підтримку Українців!
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30.01.2024 18:59 Відповісти
Моє приватне враження, що в Україні буде покращення і шанси на перемогу виростуть в рази , якщо як найшвидше позбавитись зелупного з його шоблою недоумків крадунів.
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30.01.2024 18:59 Відповісти
І як це зробити, не влаштовуючи картінку зі штурмом урядового кварталу?
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30.01.2024 19:05 Відповісти
Якщо США припинять допомогу Україні, це і є справжнісінька зрада. Не в юридичному значенні, але в моральному. Тому що дії України з 2014 року величезною мірою засновані на тих сигналах, які посилалися зі США. Хлопчик думав, що його покликали в 'cool crowd', в якій престижно і безпечно, тому що найголовніший cool guy дружньо плескав його по плечу і казав: скажи своєму сусідові, що він виродок і свиня і посилай його на х#й за кожної можливості. Якщо що, то ми з тобою. Хлопчик зрадів і почав робити так, як сказали. З великим натхненням. А потім сталося те, що сталося. Юридично кажучи, хлопчик мав думати сам і cool crowd нізащо не відповідає. Але навряд чи хлопчик діяв би так само, якби знав, що буде.
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30.01.2024 19:22 Відповісти
Старий як світ вид маніпуляції.Лапоть сторчить із під твого американського прапора.
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30.01.2024 19:52 Відповісти
Де саме ви бачите маніпуляції? Україна хоче бути повністю інтегрованою частиною західного світу з усіма правами, привілеями та обов'язками. США є беззаперечним лідером західного світу. Вожак зобов'язаний підтримувати членів зграї, яку він очолює, і тих, хто хоче до них приєднатися. Саме це робить його лідером, а його зграю сильною та шанованою.
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30.01.2024 20:24 Відповісти
Якщо Америка припинить допомогу,значить Європі треба напрягтися.А якщо не припинить - то виходить можна і не напрягатись. Ей хлопці,а можна якось разом з подвійною силою напрягтися і допомогти Україні ?
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30.01.2024 19:48 Відповісти
Якщо Макрон так каже, то вже розуміють, що за декілька років на них очікує помста від блідого фюрера путіна, за те, що допомогали Україні. Звісно це буде лише привід. І на штурми в Європу путін вже відправлятиме українців сім'ї яких триматиме в заручниках. А європейці, які не хочуть воювати, особливо в війнах такої інтенсивності, швидко будуть здаватися.
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30.01.2024 20:31 Відповісти
Європа могла б побудувати завод дронів в якості СП. Він коштує не мільярди, а мільйони. Працевлаштувати туди біженців. Але Європа деградувала до стадії програшу лапотним автократіям. Корумпована масонерія.
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31.01.2024 00:09 Відповісти
Китайський колгосп купив Нокію, збанкрутує і купить весь европейський автопром, а на здачу всі луври і капелли.
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31.01.2024 00:17 Відповісти
 
 