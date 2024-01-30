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Спрощено систему виплат сім’ям полонених, зниклих безвісти та загиблих військовослужбовців, - Міноборони

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виплати полоненим

Уряд ухвалив відповідну постанову "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. №884 і від 28 лютого 2022 р. №168" на своєму засіданні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони. 

У повідомленні зазначається: "Тепер Міністерство оборони отримує спрощений доступ до деяких державних реєстрів та можливості електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

Це дозволить оперативно встановлювати членів родини, яким належить грошове забезпечення військовослужбовців, захоплених у полон або зниклих безвісти. Зміни також стосуються встановлення повного кола членів сім'ї загиблих, яким належить одноразова грошова допомога в розмірі 15 мільйонів гривень.

"Наша чітка позиція: родичі загиблих, зниклих безвісти або полонених воїнів не мають витрачати час та зусилля на доведення очевидних для них речей. Якщо у держави є така інформація – це відбуватиметься автоматично після відповідної перевірки громадян. Взаємодія із державними реєстрами створює саме таку систему. Це значно спростить і прискорить процес виплат родинам. Дякуємо за принципову позицію Віцепрем’єр-міністру України Ірині Верещук, завдяки якій ці зміни вдалося впровадити максимально оперативно", – заявила заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова.

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Автор: Роман Свиридович
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Чергова перемога верещук?А хіба так не повінно має бути із самого початку?
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30.01.2024 19:22 Відповісти
Якщо з самого початку все буде як треба, то як одержувати перемоги?
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30.01.2024 19:30 Відповісти
трамп відпочіває, є верещук, - для вирішення проблеми треба її спочатку створити, геніально
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30.01.2024 20:31 Відповісти
 
 