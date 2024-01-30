Генеральні інспектори зі США обговорили з Умєровим важливість нагляду та забезпечення підзвітності американської допомоги
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Генеральні інспектори Державного департаменту, USAID і Міністерства оборони США провели зустріч з міністром оборони України Рустемом Умєровим.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у твіттері.
"Сьогодні генеральні інспектори Державного департаменту, USAID і Міністерства оборони США зустрілися з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Ми обговорили важливість нагляду та забезпечення підзвітності американської безпекової допомоги та зусилля Міністерства оборони щодо здійснення такого нагляду", - написала Брінк.
Топ коментарі
+9 Urs
показати весь коментар30.01.2024 20:07
+7 Луиза Пивдень
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+5 Алекс Скела
показати весь коментар30.01.2024 20:11
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А сам Умеров 7 років працював на Ахмєтова ...цікавий зріст молодого татарина з бізнесом у США в роки правління Януковича , якщо памʼятати що Ахметов не вʼїзний у США завдячуючии своєму бандитському минулому . То де взяв Умєров свої капітали для заснування бізнесу у США.
https://kievvlast.com.ua/base/dose-umerov-rustem-enverovich
Й чому не дивно що він соратник Єрмака ...Котрому САМ! довірив рассосать проблеми Мародерів в МО
Це ж не лантух з картоплею зник. Зеленський, саму перевірену та чесну особу призначив з ОПУ, опікуватися та контролювати розподіл ГумДопомоги від Західних Партнерів!
Аби хто, там не був призначений. Це вам, не АНАЛТабу…якесь
"Україна отримає свою першу партію бомб GLSDB наземного базування. Це найновіша зброя дальньої дії виробництва Boeing, якої навіть немає на озброєнні США", - йдеться у статті.
Довідка:
GLSDB - це спільна розробка компаній Boeing та Saab. Абревіатура розшифровується як Ground-Launched Small Diameter Bomb, тобто бомба малого діаметра наземного запуску. Йдеться про 113-кілограмовий снаряд із ракетним двигуном, який запускається наземними установками, у тому числі з РСЗВ HIMARS.
Американська армія має аналог цієї бомби, але авіаційного базування, а не наземного.
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