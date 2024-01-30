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Генеральні інспектори зі США обговорили з Умєровим важливість нагляду та забезпечення підзвітності американської допомоги

Новини Цензор.НЕТ Події

генеральні, інспектори

Генеральні інспектори Державного департаменту, USAID і Міністерства оборони США провели зустріч з міністром оборони України Рустемом Умєровим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у твіттері.

"Сьогодні генеральні інспектори Державного департаменту, USAID і Міністерства оборони США зустрілися з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Ми обговорили важливість нагляду та забезпечення підзвітності американської безпекової допомоги та зусилля Міністерства оборони щодо здійснення такого нагляду", - написала Брінк.

Також дивіться: До Києва прибули генеральні інспектори від Міноборони США, Держдепартаменту та USAID. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
просили красти умєрєнно?
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30.01.2024 20:07
+7
І взагалі США, пора санкції безуглій єрмаку, зелкнському ,татарову,та майже половині СН...втюхати ! Нех...шастать по світу, хай сидять у Ростові !
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30.01.2024 20:35
+5
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30.01.2024 20:11
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просили красти умєрєнно?
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30.01.2024 20:07 Відповісти
Умєрову йому хоч розірвись- тут Єрмак з Ахмєтовим вірно котрому він роками служив у бізнесіт, треба Шараповщину прикривати макмсимально, там сімʼя у США з бізнесом дружини ...
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30.01.2024 20:50 Відповісти
Дужде цікаві факти від папи мами, на папу зареєстрований бізнес у 2017 році у у Флориді - ...
А сам Умеров 7 років працював на Ахмєтова ...цікавий зріст молодого татарина з бізнесом у США в роки правління Януковича , якщо памʼятати що Ахметов не вʼїзний у США завдячуючии своєму бандитському минулому . То де взяв Умєров свої капітали для заснування бізнесу у США.
https://kievvlast.com.ua/base/dose-umerov-rustem-enverovich

Й чому не дивно що він соратник Єрмака ...Котрому САМ! довірив рассосать проблеми Мародерів в МО
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30.01.2024 21:20 Відповісти
А обрезанный поц резников уже дает показания ?
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30.01.2024 20:11 Відповісти
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30.01.2024 20:11 Відповісти
вставили ... по самі гланди.....! Думає!
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30.01.2024 20:17 Відповісти
А шо обговорювати ? -- хто добровільно відкажеться красти -- жорстокии , тотальнии контроль
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30.01.2024 20:22 Відповісти
Це не попередження ,це вже контроль, та нагадування шо каденції скоро фіниш ! А поліція має бути з Народом, а не проти нього, коли настане час ...
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30.01.2024 20:29 Відповісти
Нема слів! Допомоги на копійку, а все перевіряти лізуть!
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30.01.2024 20:32 Відповісти
Так перевіряємо тоді своє!!! Чому звертаємось?
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30.01.2024 20:44 Відповісти
ты бы в перерыве от просмотра марафона и квартала поинтересовалась на какую суму США оказали помощь Украине! смотрите как возбудилась, честных людей из окружения зеленского вдруг решили проверить!
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30.01.2024 20:56 Відповісти
100%
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30.01.2024 21:00 Відповісти
А що, копійку можна красти? Ілі ета другоє. Ілі зєлі можна...
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30.01.2024 21:28 Відповісти
І взагалі США, пора санкції безуглій єрмаку, зелкнському ,татарову,та майже половині СН...втюхати ! Нех...шастать по світу, хай сидять у Ростові !
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30.01.2024 20:35 Відповісти
Генеральні інспектори зі США розповіли Умерову як це важливо, не красти їх гроши
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30.01.2024 21:02 Відповісти
Звичайно, фахівці США «хочуть знати» оту МЕТОДИКУ зникнення 650 партій ГумДопомоги на теренах УКРАЇНИ у 2022-23 роках!!
Це ж не лантух з картоплею зник. Зеленський, саму перевірену та чесну особу призначив з ОПУ, опікуватися та контролювати розподіл ГумДопомоги від Західних Партнерів!
Аби хто, там не був призначений. Це вам, не АНАЛТабу…якесь
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30.01.2024 21:08 Відповісти
Зелених підарів треба щосекунди тикати мордою в корупцію. Бо вони крадуть завжди..., а якщо не крадуть, то треба потикати паличкою, може, здохли....
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30.01.2024 21:24 Відповісти
Завтра 31 січня Україна може отримати від США дальнобійні бомби GLSDB, що летять на 145 км повідомляє видання Politico. Про їхнє постачання Вашингтон оголосив ще минулого року.
"Україна отримає свою першу партію бомб GLSDB наземного базування. Це найновіша зброя дальньої дії виробництва Boeing, якої навіть немає на озброєнні США", - йдеться у статті.
Довідка:
GLSDB - це спільна розробка компаній Boeing та Saab. Абревіатура розшифровується як Ground-Launched Small Diameter Bomb, тобто бомба малого діаметра наземного запуску. Йдеться про 113-кілограмовий снаряд із ракетним двигуном, який запускається наземними установками, у тому числі з РСЗВ HIMARS.
Американська армія має аналог цієї бомби, але авіаційного базування, а не наземного.
Більше - тут.



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30.01.2024 21:43 Відповісти
 
 