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У Полтавській області ввечері 30 січня під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Влучень не зафіксовано, - ОВА (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полтавщина

Ввечері 30 січня у Полтавській області пролунали вибухи. Перед тим у області було оголошено повітряну тривогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне. Полтава".

Звуки вибухів у Полтаві було чути близько восьмої години вечора.

В командуванні Повітряних сил Збройних сил України перед тим попереджали про загрозу ворожих ударів по Кременчуку Полтавської області.

"Кременчук - в укриття!.. Повторні пуски в напрямку Кременчука!" - йдеться в оголошенні.

У Полтаві було чутно звуки вибухів, повідомили Суспільному місцеві жителі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти атакували промисловий об’єкт на Полтавщині

Пізніше керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін у телеграмі зазначив: ""Знову було гучно в області. Чергова ворожа атака. За попередньою інформацією, влучань на території Полтавщини не зафіксовано", - написав він.

Автор: Роман Свиридович
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Уже как по графику 19.55 каждый вечер и сирена и через 3-5 минут взрывы,вчера правда шахеды только над домом летали.
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30.01.2024 20:35 Відповісти
Нова високоточна бомба GLSDB дальньої дії, як очікується, прибуде на поле бою в Україну вже в середу, її успішно випробував Пентагон
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30.01.2024 20:46 Відповісти
може вражати цілі на відстані до 150 км
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30.01.2024 20:48 Відповісти
20:45

Враг атаковал Полтавщину, без попаданий
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30.01.2024 21:00 Відповісти
Взрыва странные на этот раз были с наподобие грозовым раскатом в конце.
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30.01.2024 21:48 Відповісти
канонада була афігеть ....разів 6 гриміло коли другий пуск був
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30.01.2024 22:22 Відповісти
 
 