Росіяни посилюють контррозвідувальний режим на адмінкордоні окупованого Криму та окупованих територій Херсонщини, - ЦНС

Окупанти отримали вказівку посилити контррозвідувальні заходи на адміністративній межі окупованого Кримського півострова та Херсонської області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією Центру, це спричинено тим, що окупанти остерігаються нових диверсій у Криму.

В повідомленні зазначено, що Кремль дав вказівку прикордонній службі ФСБ РФ посилити контррозвідувальний режим на адміністративній межі ТОТ АР Крим та ТОТ Херсонської області.

Особливу увагу приділяють захисту автомобільного та залізничного мостів між Чонгарським та Кримським півостровами. Даний напрямок забезпечує підтримку угрупування військ на ТОТ Криму та тилове забезпечення угруповань на Херсонському та Запорізькому напрямках.

"Після окупації лівобережжя Херсонської області противник не прибрав КПВВ з адміністративної межі між ТОТ АР Крим та Херсонською областю. Дані об’єкти використовувались російськими спецслужбами для проведення "фільтраційних заходів" цивільного населення. На цей момент пункт пропуску "Чонгар" вони додатково обладнали системою сканування та моніторингу автомобілів із використанням рентгену. Ретельно оглядають автомобілі з реєстраційними номерами Запорізької та Херсонської областей, як українського, так і запровадженого росіянами зразка", - пишуть в Центрі.

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