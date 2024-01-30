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ЗСУ 30 січня завдали росіянам значних втрат під Мар’їнкою, знищено 9 одиниць техніки, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

марїнка, розгром

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо невдалого штурму російських військ під Мар’їнкою 30 січня 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 14 разів безуспішно намагалися покращити тактичне положення.

Так, на напрямку Солодке-Костянтинівка наші захисники відбили штурм противника, під час якого ворог застосував 12 одиниць бронетехніки. В результаті бою було знищено 2 танки, 6 МТ-ЛБ та 1 БМП ворога. Отримавши гідну відсіч, окупанти зазнали значних втрат та відступили.

Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Курахове, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість російських атак поблизу Мар’їнки перевищила кількість штурмів на Авдіївському напрямку, - Сили оборони Таврійського напрямку

Автор: Роман Свиридович
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Наші істочнікі, ваші ісочнікі нє істочнікі, а лайно собачє… Які зараз вибори, про такє можуть казати тільки кончені кацапи, у яких вибори, це фікція.
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30.01.2024 21:10 Відповісти
"Пєчєрскій холм" це свинособаки. Пох що вони пишуть.
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30.01.2024 21:20 Відповісти
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30.01.2024 21:52 Відповісти
 
 