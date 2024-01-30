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війна (56949) обстріл (21421) Сумська область (2243)

Упродовж 30 січня росіяни обстріляли 11 громад на Сумщині: атакували з мінометів, артилерії, БПЛА та некерованими ракетами

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

Російська армія здійснила 55 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 286 вибухів.

Про це повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, обстрілів зазнали:

  • Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (30 вибухів), гранатометів (СПГ) (3 вибухи), артилерії (6 вибухів) та здійснив ракетний обстріл некерованими авіаційними ракетами (НАР) з гелікоптера (4 вибухи)
  • Краснопільська громада: здійснено артилерійські обстріли (35 вибухів), обстріли з мінометів (18 вибухів).
  • Білопільська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (9 вибухів), обстріли БпЛА (FPV-дрон) (4 вибухи), РСЗВ (35 вибухів) та мінометні обстріли (27 вибухів).
  • Хотінська громада: росіяни вдарили з артилерії (САУ) (27 вибухів), РСЗВ (10 вибухів) та мінометів (8 вибухів). Також ворогом застосовано обстріл БпЛА ("дрон-камікадзе" типу "Ланцет").
  • Шалигинська громада: були обстріли з РСЗВ (25 вибухів), мінометів (7 вибухів) та із стрілецької зброї.
  • Есманьська громада: 12 мін скинув ворог на територію громади.
  • Середино-Будська громада: здійснено мінометні обстріли (8 вибухів).
  • Зноб-Новгородська громада: зафіксовано 3 мінометні вибухи.
  • Дружбівська громада: був мінометний обстріл (3 вибухи).
  • Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії (САУ) (8 вибухів).
  • Свеська громада: здійснено артилерійський обстріл (3 вибухи).

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Автор: Анастасія Потіха
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