685 1
Упродовж 30 січня росіяни обстріляли 11 громад на Сумщині: атакували з мінометів, артилерії, БПЛА та некерованими ракетами
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російська армія здійснила 55 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 286 вибухів.
Про це повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, обстрілів зазнали:
- Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (30 вибухів), гранатометів (СПГ) (3 вибухи), артилерії (6 вибухів) та здійснив ракетний обстріл некерованими авіаційними ракетами (НАР) з гелікоптера (4 вибухи)
- Краснопільська громада: здійснено артилерійські обстріли (35 вибухів), обстріли з мінометів (18 вибухів).
- Білопільська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (9 вибухів), обстріли БпЛА (FPV-дрон) (4 вибухи), РСЗВ (35 вибухів) та мінометні обстріли (27 вибухів).
- Хотінська громада: росіяни вдарили з артилерії (САУ) (27 вибухів), РСЗВ (10 вибухів) та мінометів (8 вибухів). Також ворогом застосовано обстріл БпЛА ("дрон-камікадзе" типу "Ланцет").
- Шалигинська громада: були обстріли з РСЗВ (25 вибухів), мінометів (7 вибухів) та із стрілецької зброї.
- Есманьська громада: 12 мін скинув ворог на територію громади.
- Середино-Будська громада: здійснено мінометні обстріли (8 вибухів).
- Зноб-Новгородська громада: зафіксовано 3 мінометні вибухи.
- Дружбівська громада: був мінометний обстріл (3 вибухи).
- Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії (САУ) (8 вибухів).
- Свеська громада: здійснено артилерійський обстріл (3 вибухи).
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...