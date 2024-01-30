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Новини За кордоном
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Німеччина (4568) росія (47349) літак (2016)

Німецькі ВПС підняли в повітря винищувач через те, що російський військовий літак залетів у міжнародний повітряний простір

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Російський Іл-20М

Німецький винищувач був піднятий у повітря сьогодні 30 січня для перехоплення російського військового літака.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВПС Німеччини у Twitter(X).

У ВПС зазначають, що винищувач піднявся на злітну смугу А з Лааге і виявив російський військовий літак у міжнародному повітряному просторі над Рюгеном.

Він супроводжував його протягом короткого часу, перш ніж той повернув назад на схід.

"Військовий літак Іл-20М летів без сигналу транспондера", - пояснено в повідомленні.

У Німеччині уточнили, що в перехопленні брала участь 71-ша тактична ескадрилья ВПС "Ріхтгофен". Військове з'єднання оснащене винищувачами Eurofighter Typhoon.

Читайте також: Нідерланди, Німеччина й Польща домовились пришвидшити рух військ НАТО на східний фланг Альянсу
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Топ коментарі
+14
летів з виключеним транспордером..
то чому не збили..
всрались??
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30.01.2024 22:39
+11
відкликали ліцензію на Кока-колу.
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30.01.2024 22:55
+7
Ну ти явно не внук козака а павлика морозова який родину продав заради тупої ідеї соціалізму
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30.01.2024 23:09
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А что, нельзя было парашное говно с Земли сбить?
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30.01.2024 22:39 Відповісти
Не можна...на жаль.Бо там нейтральна зона....
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30.01.2024 22:48 Відповісти
А слабо ******* так, чтоб крылышки поотлетали, или для этого ВСУ надо позвать, чтоб героическому Бундесверу сопли подтереть🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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30.01.2024 22:54 Відповісти
О! "РОзвоювалися" "Міжнародний простір" над Балтикою - це нейтральні води Має право літать хто-завгодно Якщо "заставка" виставлена саме того літака - то Іл-20 Літак радіоелектронної розвідки Веде розвідку роботи радіоелектронних засобів противника Наскільки мені відомо - ніякого озброєння не має Якщо літав над Балтикою - значить злітав з аеродрому в Пушкіно (під СПБ) Він там базується Його просто "відігнали" подалі І все що можуть у даному випадку зробить
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31.01.2024 03:21 Відповісти
летів з виключеним транспордером..
то чому не збили..
всрались??
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30.01.2024 22:39 Відповісти
НАТО над Чорним море,також не включають....це нормальна практика.Нейтральна зона.....ведуть разведку.Якщо почнуть все збивати...То война а вони кацапа ...жим-жим.На жаль....
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30.01.2024 22:51 Відповісти
Бойові еуропейські хорохо́рьки на марші!
Дер враг ніхьт пройдьот!
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30.01.2024 22:42 Відповісти
У цих є хоч чому злітати,а у вас ні асфальт ні шашлики не літають. Зеболото,одне слово
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30.01.2024 22:46 Відповісти
Ці злітуни на чому злетіли, на тому і всрались,- грета тумберг вам в поміч зачмирені онучата асів Люфтваффе 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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30.01.2024 22:57 Відповісти
Ну ти явно не внук козака а павлика морозова який родину продав заради тупої ідеї соціалізму
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30.01.2024 23:09 Відповісти
Патріотка.
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30.01.2024 23:16 Відповісти

...аж мені закортіло зіґанути!
Йой, якось аж невдобно вийшло!
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30.01.2024 23:43 Відповісти
Почитайте уважно і скажіть - "А що оце таке?"

https://otzyv.eu/reviews.php?name=censornetua-novostnoy-portal&page=2
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31.01.2024 03:24 Відповісти
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31.01.2024 08:48 Відповісти
І що?
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31.01.2024 08:54 Відповісти
Шо що?
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31.01.2024 09:05 Відповісти
Ваше пояснення ЦЬОМУ?
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31.01.2024 09:07 Відповісти
Пояснення чого та кому?
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31.01.2024 09:13 Відповісти
Ну - звідки там допис за "Вашим" ніком А кому? Мені Адже я прочитав та стривожився - бо не зрозумів що це - провокація чи дурість?
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31.01.2024 09:34 Відповісти
Ви зайдіть та напишіть там допис, наприклад, під ніком Ksenia VB. До речі, там під її ніком теж є прикольний допис.
З Вашим досвідом та інтуїцією могли б і здогадатися, що це чиясь помста, я навіть здогадуюсь чия саме. Коли прочитала про м'ясо та кашу одразу згадала одного поца, який мене засуджував, що я свою собаню яловичиною годую. Мабуть заздрив.
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31.01.2024 09:46 Відповісти
Я "Ксенію" вже питався Мені цікаво - чого МЕНЕ там нема? Можливо - надто "одіозно вигляжу" - щоб подібному повірили !
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31.01.2024 10:02 Відповісти
Ксеніному допису теж повірили?

Не хвилюйтесь, що ВАС нема, думаю, що сьогодні вже будете.
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31.01.2024 10:07 Відповісти
Вірить - чи не вірить - то моя справа Тому я, в першу чергу, про той "висер" та його "публікатора" повідомив адміністратора сайту А коли тут з"явились ви обоє - повідомив вас та зажадав від вас оцінки ЦЬОГО
А щодо себе - мені хвилюваться нічого Я - "спокійний як удав" Надто я "специфічно" пишу - щоб мене можна було "підробить"!
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31.01.2024 10:30 Відповісти
Ви не повідомили, а примушували мене пояснювати те, що не мною написане та немає до мене ніякого відношення.

А навіщо вас підроблювати , якщо можна написати будь-який наклеп під ніком Яр Холодний , а потім викласти сцилку на сайті, як ви зробили з нами. Ксенію та мене теж не підроблювали, а Ви повірили.
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31.01.2024 10:42 Відповісти
Я не "примушував" , а просто повідомив про наявність факту і задав питання - що це таке? Щоб отримать від Вас Вашу оцінку написаному! Я ЗНАЮ різницю між "опитуванням" та "допитом"
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31.01.2024 10:59 Відповісти
Звичайно, що знаєте різницю між опитуванням та допитом, тому і влаштували мені допит з пристрастю. Краще б було не повідомляти таку фігню та не давати привід фрау-боту з Хєрманіі потім мене принижувати та обзивати. Мені вже здається, що Ви навмисно це зробили.
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31.01.2024 11:20 Відповісти
Вам видніше .... І звідки Вам відомо що "Валентина" - це "фрау-бот"? У "ботстві" не їй звинувачення на тому сайті кинули від вашого ж імені З таким же успіхом я можу запідозрить Вас у тому що Ви "зробили" наїзд на саму себе під ніком "Валентина" - щоб "розвести срач" між форумчанами У Вас зараз позиція "цугцвангу": Почнете заперечувать - будуть вважать що "диму без вогню не буває" Промовчите - скажуть що погодилися зі сказаним і сказать нічого "Бруд" уже "кинутий" Це не я виклав на форумі інформацію про той сайт Це зробив "Гыгс Бу" І написане ним кілька годин висіло на сайті - поки адмін не прочитав мою скаргу та не "забанив" провокатора
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31.01.2024 11:33 Відповісти
Мені відомо, що у фрау було до десятка акаунтів, а у мене лише один.

Тому бот - вона.

А той провокатор були Ви? Подвійний агент?

Ви постійно когось у чомусь підозрюєте, я теж тепер так буду, я ж не знала, що так можна.
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31.01.2024 11:43 Відповісти
У мене з 2014-го - всього два аккаунти Перший "вмер" після чергової ДДОС-атаки на сайт у кінці 2014-го Відновить не зміг Мусив відкрить новий Пишу під ним з 2015-го - після повернення додому Після чергової атаки аккаунт відновився частково - Нік зберігся а реєстрація дає нову дату
Що там у Вас чи у "Валентини" - то ваші справи
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31.01.2024 11:55 Відповісти
У мене та у «Валентини» немає ніяких справ. Ще раз повторюю, у мене лише один акаунт був і є.

Добре, я тепер теж буду вважати, що усі, хто з Вами сперечається на форумі, то є Ви, та робите це лише для того, щоб замутити срач та порозважатися.

Взагалі-то, можете звернутися до Адміна на службову почту та влаштувати розслідування. Хто «Я», а хто «valentina», бачу, що у Вас загострення параної. До речі, а valentina - це часом не Ви? Щось мені здається , що її дописи для срачу та дуже провокативні.
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31.01.2024 12:09 Відповісти
Все правильно! "Палиця має два кінці!" У кого в руках - той і "господар становища"!ВВажайте мене ким-завгодно - від того у мене здоров"я не погіршиться!
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31.01.2024 12:13 Відповісти
Веду спостереження 👀
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31.01.2024 12:18 Відповісти
Та будь ласка! До чисто відполірованого не прилипає нічого Я вже закинув кудись аркуш зі списком тих хто мене "відслідковувать" та "викривать" брався Бо майже всі з них уже пішли з форуму
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31.01.2024 12:42 Відповісти
До вас не приліпає, а самі до мене прилипли. Я теж відполірована та чистенька. Ваші підозри мене не злякали та не засмутили, лише зайвий раз нагадали, що ніколи та нікому не треба довіряти, а особливо під час війни, коли ворог скрізь, навіть може бути серед «знайомих» .
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31.01.2024 12:51 Відповісти
О! Нарешті у вас головна "розумна мислЯ" прорізалася Я все чекав - "скаже чи не скаже"? Сказала: " ніколи та нікому не треба довіряти, а особливо під час війни, коли ворог скрізь, навіть може бути серед «знайомих» . Твереза думка! Саме до неї я тихцем вас і підштовхував Але не "нав"язував" - бо міг-би і на спротив наштовхнуться
Так що я думаю - ми "порозумілися"
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31.01.2024 13:16 Відповісти
Ну, порозумілися, так порозумілися. Тоді я у парк на пробіжку, сонце світить, ракети не літають, а Цензор нехай зачекає.
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31.01.2024 13:57 Відповісти
Пане Яр, пані Іренко, перепрошую за втручання. Але тема важлива, тому, з Вашого дозволу, встромлю "своїх 5 копійок".
Кажуть, що мудру людину найпростіше "зловити" на примітивну "вудочку". Чим вудочка примітивніша, тим шанс на успіх вищий. Наразі я дійшов висновку, що ця штука працює (принаймні, спрацювала в даному випадку). Вас, пане Яр, схоже, "зловили" саме на таку "вудочку".
Давайте поміркуємо так. Якби дівчата були б справді такими нехорошими, як силкувався довести той мутний тип, то чи стали б вони обоє так тупо і синхронно "палитися"? Як на мене, в жодному разі. Теоретично, могла б одна з них. І то, десь випадково на форумі (а не на сторонньому сайті) проговорившись якоюсь однією обмовкою (а не картинно хизуючись красівим какошніком).
Ще одна деталь. Свій "компромат" (схоже, виготовлений завчасно і "старанно") те мудило вкинуло лише після того, як його самого вивели на чисту воду. Такий собі прощальний плювок гівном. Мовляв, "не тішся, Шерлок, нас багато і ми всі тут в лаптях". Як на мене - це навіть не дешево, це пошло. Втім, марно сподіватись на благородство у випадку з кацапом.
Тому я задоволений, що все вирішилось порозумінням. Хай кацапня між собою гризеться, а нам того не треба.
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31.01.2024 17:23 Відповісти
Ти моє звернення до адміна з цього приводу читав? Я відразу написав про провокацію! І обом послав повідомлення більше для того щоб вони знали - як під них "копають"
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31.01.2024 17:38 Відповісти
Читав. Та, наскільки розумію, певний "елемент сумніву" у Вас ще залишався (і це логічно). Думаю, саме тому Ви і вирішили прояснити це з самими дівчатами. Щоб внести повну ясність.
...Як видно, десь вони не просто "погладили проти шерсті" того типа, а добряче йому "залили сала за шкіру". А вже на таке вони цілком спроможні.
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31.01.2024 19:10 Відповісти
Щодо внуків козака, тут ти в кращих тевтонських традиціях пернув не в калюжу, а як у вас ********** - за столом,- гут-гут, валяй далі, аби не в сподні, неславний внук героїв Люфтваффе. А з історією Павліка Морозова, то взагалі обісрався, що ти, нащадок пожирачів сосисок, знаєш про реальну історію П.М., відповідь,- ************, тож мий ноги, та лягай спати і пам'ятай гарну приказку, часів тієї самої соціялізьми, про яку тут щось твоя головодупа спробувала видати нагора,- "молчі, дурак, - за умного сойдёшь", - якось-такось, - обтікай, дрібнота пузата
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30.01.2024 23:48 Відповісти
Ой.., клас! Вже залітають?!!! Це початок......, далі буде....
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30.01.2024 22:43 Відповісти
Ні, це кінець. Таурасам для нас)
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30.01.2024 23:11 Відповісти
Таурус для нас і не починались. Німці не бажають руйнувати таку корисну та необхідну для продовження війни споруду, як незаконно збудований керченський міст .
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30.01.2024 23:21 Відповісти
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31.01.2024 10:27 Відповісти
Заметили, что в 19-21 годах орковские самолеты постоянно провоцировали НАТО, залетая вплотную к его границам и выполняя опасные маневры возле самолетов союзников? Сейчас тишь и гладь, за редким исключением. Вот что ВСУ животворящие делают.
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30.01.2024 22:48 Відповісти
ага, тиша та гладиша!!

Тільки ще рік не пройшов як кацапота обісцяли амерский беспілотник над ЧМ, після чого він від сорому впав. ВСУ ставлять орка в стійло, але сцять вони тільки ВСУ. Останній раз амери ставили орків на коліна тільки в Дейр-эз-Зор, після того вже ні разу.
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30.01.2024 23:03 Відповісти
Выеживаться орки умеют, но организовать что-то серьезное против США - кишка тонка. Сначала одна из стран НАТО сбила мордорскую Су-шку, а потом "Апач" расхреначил вагнеровцев как в тире. И кроме глубокой озабоченности от путлера больше ничего не услышали.
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30.01.2024 23:21 Відповісти
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30.01.2024 22:53 Відповісти
Хтось в курсі, як США відповіли за загибель своїх військових в Йорданії ?
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30.01.2024 22:53 Відповісти
відкликали ліцензію на Кока-колу.
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30.01.2024 22:55 Відповісти
Нiяк
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30.01.2024 22:56 Відповісти
затаили обиду
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31.01.2024 00:42 Відповісти
А чому перехоплювали в мiжнародному просторi якщо вiн не залетав в нiмецький постiр?
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30.01.2024 22:54 Відповісти
Ну типу Ей! Альо! я тут поряд і все бачу! так що якшо що, то я ..не знаю що зроблю, але я тут поряд, так що начувайся якщо що.
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30.01.2024 22:57 Відповісти
тобто "над Рюгеном" - це ви вважаєте не німецьким простором??
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30.01.2024 23:10 Відповісти
Літак рашистів законно перебував у міжнародному повітряному просторі, але коли його курс та швидкість стали такими, що у разі їх збереження, через розрахунковий час могли привести до порушення повітряного кордону, був піднятий винищувач для перехоплення та запобігання можливому порушенню кордону. Це штатна реакція ППО.
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31.01.2024 06:58 Відповісти
виявили літак радіолокаційної розвідки над Рюгеном??? рілі?? Це називається - проїбали.
країна неляканих бюргерів.
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30.01.2024 23:00 Відповісти
Замісь того щоб у відповід заслати з 50 своїх літаків до кордону з помийкою вони зараз відпоюють свого льотчика настійкою з канабісу і торочать про Третю Світову. Яку героїчно відтермінували.

Заодно попросили кацапів так більше не робити а взамін пообіцяли, що ще глібше сховають свої Тауруси собі в сраці.
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30.01.2024 23:07 Відповісти
Кацапи стібуться… славетна европа трухне…
незабаром буде стурбованість такими діями….
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30.01.2024 23:00 Відповісти
не буде стурбованості бо це ескалація. Хочете Третю світову?! краще здамося без бою.
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30.01.2024 23:09 Відповісти
Згадайте скільки українці віддавали техніку простим божевільним бабам з ЛДНР. Не думаю що бундесвер буде боятися якихось росіян. Набирають зараз людей масово на службу і жінок і чоловіків. На відміну від України думаю вони будуть готові до можливої війни.
Жоден німецький політик не сказав що буде готуватися до шашликів чи йому/їй жаль грошей на армію бо не буде за що будувати дороги.
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30.01.2024 23:10 Відповісти
Все сначала думают, что они готовы к войне.
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30.01.2024 23:22 Відповісти
Вони якраз не думають. А діють вже.
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30.01.2024 23:39 Відповісти
Они действуют недостаточно. Если не дать помоши Украине сейчас, когда путлер пойдет восстанавливать Берлинскую стену, гансов и фрицев умрет гораздо больше.
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31.01.2024 00:14 Відповісти
Нахіба ******* та стіна, коли можна пройти через усю Німеччину без суттєвого спротиву з боку фріців?
Та й французів вийде принагідно шуганути. Макрон же забив на телефонні бесіди з ******? Забив. Непорядок, бо не боїться. Отже, і не поважає.
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31.01.2024 00:23 Відповісти
Стена ему нужна, чтобы вернуть все взад. Она была, когда его из ГДР поперли, он же сдвинутый на реконструкции.
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31.01.2024 00:25 Відповісти
Ой, я Вас прошу...
***** марить "величчю сраліна", прагне павтаріть його досягнення і навіть їх перевершити.
Сралін був одержимий ідеєю захопити щонайменше Європу. Недаремно і після смерті сраліна совєцькі маршали готувалися саме до цілковитого захоплення Німеччини. Якщо цікаво, детальніше про це можна прочитати в "Криголамі" В. Суворова і в його ж трилогії про період правління хрущова. Там усе розібрано "на гвинтики".
Зрештою, західна частина Німеччини і сьогодні живе багатше за східну. Отже, і помародерити там вийде жирніше. А це дуже суттєво, бо зкріпа.
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31.01.2024 00:42 Відповісти
Кстати, поляки тоже думают, что у них все ОК. Но попадание ракет в польских граждан показало, что не совсем ОК. Необстрелянніе немецкие солдаты без опыта современной войны будут гибнуть пачками, если Украина не разрушит потенциал мордора настолько, чтобы Бундесвер имел лет 10 на восстановление.
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31.01.2024 00:24 Відповісти
По оценке профессора военной истории Потсдамского университета и ведущего специалиста в области современных немецких вооруженных сил Зёнке Найтцеля, в 2023 году Германии необходимо не менее 15 лет, чтобы подготовиться к войне. В частности, эксперт отметил сокращение численности войск, которая и так меньше запланированного количества военнослужащих в 203 тыс на 30 тыс. При этом Германии необходимо еще порядка 60 тыс резервистов при имеющихся 34 тыс. По информации Зёнке, Бундесверу не хватает БПЛА, ПВО и боеприпасов. Ряд генералов также отметили глубокие структурные проблемы в армии Германии, среди которых, например, трудности перемещения техники по территории страны, поскольку в каждой из 16 земель ФРГ действуют свои правила передвижения бронемашин.
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31.01.2024 00:29 Відповісти
Давайте совсем уж честно: Украина сегодня по сути - это армия, которая обходится дешевле всего Европе во всех смыслах в ее опосредованной войне с мордором. Еще и обкатываются перспективные виды вооружений.
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31.01.2024 00:32 Відповісти
ВСУ не очень дешевая,Но Боеспособная единица, сравнивать с ЕС нет смысла,нету ничего схожего...
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31.01.2024 10:28 Відповісти
Кацапи перевіряють НАТу на цнотливість.

Цікаво, кому першим прилетить, німцям чи полякам?
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30.01.2024 23:24 Відповісти
Полякам вже накидали в 2022. Навіть вбили громадян Польщі. Сказали що Україна винувата.
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30.01.2024 23:38 Відповісти
Думаю, або Нарва, або Дауґавпілс. Тільки не прилетить, а заїдуть туди БТРами під гаслом "етоженашілюді".

Ну або не заїдуть -- все залежатиме від рішучости пілотів (данських, німецьких, французьких, ...) натиснути на пускову кнопку.
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30.01.2024 23:39 Відповісти
ога накидают,если Адажи даже будет спать
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31.01.2024 10:11 Відповісти
Був у Адажі, і неодноразово. І у Вашій чудовій країні теж був багато разів, у озері Дуся купався... 😊 🇱🇹 💛💚❤️
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31.01.2024 11:52 Відповісти
За логікою - скорше до німців, бо то зкріпно (набєрлінзанємкамі!). З поляками може дуже невдобно вийти - десь так, як в Україні: влада буде лупати очима, а самі люди (військовики та цивільні) зорієнтуються швидко і правильно. Тим більше, що поляки дуже добре пам'ятають, чого варті кацапи. І поляків не ділили "на Захід та Схід".
Але то за логікою. У кацапів логіка не працює. Тому "бабця надвоє ворожила".
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31.01.2024 00:15 Відповісти
Наступного разу до самого Берліну супроводжувати будуть?
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31.01.2024 02:53 Відповісти
..а ведь это последствия фрау штази...мокшанска леталка была видна около Konigsberga.Где гуляло сопровождение, история умалчивает
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31.01.2024 10:09 Відповісти
 
 