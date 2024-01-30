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Німецькі ВПС підняли в повітря винищувач через те, що російський військовий літак залетів у міжнародний повітряний простір
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Німецький винищувач був піднятий у повітря сьогодні 30 січня для перехоплення російського військового літака.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВПС Німеччини у Twitter(X).
У ВПС зазначають, що винищувач піднявся на злітну смугу А з Лааге і виявив російський військовий літак у міжнародному повітряному просторі над Рюгеном.
Він супроводжував його протягом короткого часу, перш ніж той повернув назад на схід.
"Військовий літак Іл-20М летів без сигналу транспондера", - пояснено в повідомленні.
У Німеччині уточнили, що в перехопленні брала участь 71-ша тактична ескадрилья ВПС "Ріхтгофен". Військове з'єднання оснащене винищувачами Eurofighter Typhoon.
Топ коментарі
+14 евгений коноваленко 972d00ac
показати весь коментар30.01.2024 22:39
+11 чудини xelbyb
показати весь коментар30.01.2024 22:55
+7 valentyna 7f6f0f14
показати весь коментар30.01.2024 23:09
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Будь ласка, зачекайте...
то чому не збили..
всрались??
Дер враг ніхьт пройдьот!
...аж мені закортіло зіґанути!
Йой, якось аж невдобно вийшло!
https://otzyv.eu/reviews.php?name=censornetua-novostnoy-portal&page=2
З Вашим досвідом та інтуїцією могли б і здогадатися, що це чиясь помста, я навіть здогадуюсь чия саме. Коли прочитала про м'ясо та кашу одразу згадала одного поца, який мене засуджував, що я свою собаню яловичиною годую. Мабуть заздрив.
Не хвилюйтесь, що ВАС нема, думаю, що сьогодні вже будете.
А щодо себе - мені хвилюваться нічого Я - "спокійний як удав" Надто я "специфічно" пишу - щоб мене можна було "підробить"!
А навіщо вас підроблювати , якщо можна написати будь-який наклеп під ніком Яр Холодний , а потім викласти сцилку на сайті, як ви зробили з нами. Ксенію та мене теж не підроблювали, а Ви повірили.
Тому бот - вона.
А той провокатор були Ви? Подвійний агент?
Ви постійно когось у чомусь підозрюєте, я теж тепер так буду, я ж не знала, що так можна.
Що там у Вас чи у "Валентини" - то ваші справи
Добре, я тепер теж буду вважати, що усі, хто з Вами сперечається на форумі, то є Ви, та робите це лише для того, щоб замутити срач та порозважатися.
Взагалі-то, можете звернутися до Адміна на службову почту та влаштувати розслідування. Хто «Я», а хто «valentina», бачу, що у Вас загострення параної. До речі, а valentina - це часом не Ви? Щось мені здається , що її дописи для срачу та дуже провокативні.
Так що я думаю - ми "порозумілися"
Кажуть, що мудру людину найпростіше "зловити" на примітивну "вудочку". Чим вудочка примітивніша, тим шанс на успіх вищий. Наразі я дійшов висновку, що ця штука працює (принаймні, спрацювала в даному випадку). Вас, пане Яр, схоже, "зловили" саме на таку "вудочку".
Давайте поміркуємо так. Якби дівчата були б справді такими нехорошими, як силкувався довести той мутний тип, то чи стали б вони обоє так тупо і синхронно "палитися"? Як на мене, в жодному разі. Теоретично, могла б одна з них. І то, десь випадково на форумі (а не на сторонньому сайті) проговорившись якоюсь однією обмовкою (а не картинно хизуючись красівим какошніком).
Ще одна деталь. Свій "компромат" (схоже, виготовлений завчасно і "старанно") те мудило вкинуло лише після того, як його самого вивели на чисту воду. Такий собі прощальний плювок гівном. Мовляв, "не тішся, Шерлок, нас багато і ми всі тут в лаптях". Як на мене - це навіть не дешево, це пошло. Втім, марно сподіватись на благородство у випадку з кацапом.
Тому я задоволений, що все вирішилось порозумінням. Хай кацапня між собою гризеться, а нам того не треба.
...Як видно, десь вони не просто "погладили проти шерсті" того типа, а добряче йому "залили сала за шкіру". А вже на таке вони цілком спроможні.
Тільки ще рік не пройшов як кацапота обісцяли амерский беспілотник над ЧМ, після чого він від сорому впав. ВСУ ставлять орка в стійло, але сцять вони тільки ВСУ. Останній раз амери ставили орків на коліна тільки в Дейр-эз-Зор, після того вже ні разу.
країна неляканих бюргерів.
Заодно попросили кацапів так більше не робити а взамін пообіцяли, що ще глібше сховають свої Тауруси собі в сраці.
незабаром буде стурбованість такими діями….
Жоден німецький політик не сказав що буде готуватися до шашликів чи йому/їй жаль грошей на армію бо не буде за що будувати дороги.
Та й французів вийде принагідно шуганути. Макрон же забив на телефонні бесіди з ******? Забив. Непорядок, бо не боїться. Отже, і не поважає.
***** марить "величчю сраліна", прагне павтаріть його досягнення і навіть їх перевершити.
Сралін був одержимий ідеєю захопити щонайменше Європу. Недаремно і після смерті сраліна совєцькі маршали готувалися саме до цілковитого захоплення Німеччини. Якщо цікаво, детальніше про це можна прочитати в "Криголамі" В. Суворова і в його ж трилогії про період правління хрущова. Там усе розібрано "на гвинтики".
Зрештою, західна частина Німеччини і сьогодні живе багатше за східну. Отже, і помародерити там вийде жирніше. А це дуже суттєво, бо зкріпа.
Цікаво, кому першим прилетить, німцям чи полякам?
Ну або не заїдуть -- все залежатиме від рішучости пілотів (данських, німецьких, французьких, ...) натиснути на пускову кнопку.
Але то за логікою. У кацапів логіка не працює. Тому "бабця надвоє ворожила".