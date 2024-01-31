Припинення допомоги Україні для США – це гол у власні ворота, - голова ЦРУ Бернс
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Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс пояснив, що для Сполучених Штатів стратегічно важливо продовжувати підтримку України на тлі подальшої повномасштабної агресії РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на статтю Бернса для журналу Foreign Affairs
На думку голови ЦРУ, Росія вже програла війну на багатьох рівнях, втративши щонайменше 315 тисяч російських військових і дві третини довоєнного танкового парку, а також не наблизившись до стратегічної мети – захопити Київ і підкорити Україну.
Він також вважає, що вторгнення підірвало владу Путіна, свідченням чому став заколот ватажка ПВК Вагнера Євгенія Пригожина в червні 2023 року. Водночас той налаштований затягувати війну, сподіваючись, що час – на його боці.
"Ключ до успіху полягає у збереженні західної допомоги Україні. Менш як п'ять відсотків оборонного бюджету США – скромна інвестиція порівняно зі значною геополітичною віддачею для Сполучених Штатів і помітною прибутковістю для американської промисловості", – пише Бернс.
Він наголошує, що подальша допомога Києву зброєю забезпечить йому "сильнішу позицію" в разі ймовірних переговорів, а також дасть шанс забезпечити довгостроковий виграш для України і стратегічний програш для Росії.
"Для Сполучених Штатів вийти з конфлікту в цей вирішальний момент і припинити підтримку України було б голом у свої ворота історичного масштабу", – підсумовує голова ЦРУ.
Будь ласка, зачекайте...
2,згоден. Інтереси і клани існують, але гравці не застосовують правила хобі-хорсингу для гри в преферанс...
що ти верзеш, комуняка ?
а ти що, теж бачив в США релігійних фанатиків ?
ну я наприклад християнин - але ніколи не ображаю атеїстів, поки вони не починають
поділись своїм нескромним багажем знань якщо маєш
До речі,німці в 1944 році в період найлютіших килимових бомбардувань промислових центрів Німеччини авіацією союзників побудували 130 підземних заводів, де виготовлялися тисячі ракет ФАУ-1, ФАУ-2,(зокрема на заводі Mittelwerk поблизу Нордхаузена-13000 ракет) авіаційні двигуни, проводилися розробки ядерної зброї.
Аналогічно, на підземних заводах Великобританії під час Другої світової війни виготовлялась військова продукція, зокрема, авіаційні двигуни.
В наші дні ракети виготовляють на підземному заводі в Ірані. Є відео в інтернеті. Іранцям вистачило розуму перенести виробництво ракет під землю. Мародерам, які знаходяться при владі в Україні, розуму для цього не вистачило.
Скільки українських громадян, підприємств, будинків, міст повинен знищити Пуйло, щоб до злочинця Боневтіка дійшло, що єдиний спосіб припинити цю агресію скаженого Пуйла є ракети у відповідь по всій території Росії.? Іншу мову Пуйло не розуміє. Завдяки своїй бездіяльності Боневтік-Янелох-Шлемазл-Янетряпка став по суті союзником Пуйла і співучасником його злочинів.
Та не заважайте ціляти по об'єктах на території пітьми.
їхсебе разом.
він всього лише кандидат в Президенти, і в Президенти США, тому вирішує проблеми американців
республіканці переконані що байден неефективний Президент США а зеленський неефективний Президент України
обере Україна ефективного Президента - тоді й позиція Трампа буде іншою
стратегічні плани США зберегтися а не трансформуватися в оруелівську антиутопію - зараз про це йдеться
і в цей час продали в марокко
https://mil.in.ua/uk/news/marokko-ozbroyat-ustanovkamy-himars-z-atacms/
Польші теж нададуть
Загалом армія Польщі отримає 18 пускових установок Himars і 2 навчально-пускові установки. Також угода передбачає постачання ракет GMLRS та ATACMS.
А ми відмовились від лендлізу
Но за гроші нам теж не продають
Канада рік тому замовила ППО, оплатила - адміністрація США не заключила контракт на виготовлення
А під матрасом ?
І дійсно: а хто ще в світі може так?
@"Трамп тримає республіканську партію за яйця, і в 2016-2024 роках, це вже партія трампа" - якщо так, то виходить, що по настанові Трампа
- республіканці підготовили безкоштовний лендліз до початку війни, в січні 2022
- в 2022, 2023 фінансових роках давали кошти, та навіть збільшували ніж просила адміністрація
- літом 2023 - намагались продовжити лендліз
А Байден з демократами, щоб насолити Трампу та республіканцям
- скоротив термін лендлізу до 1 жовтня. спочатку був до перемоги
- не скористався правом надати лендліз
- не використав PDA кошти, котрі дали республіканці: втрата 1.6млрд в 2022, помилки на 5.3млрд в 2023
- в Сенаті демократи відхилили поправку подовжити лендліз
Едине, що не зрозуміло, навіщо демократи зняли спікера Маккарті, попросивши допомоги в знятті 8х республіканців.
А тепер, чомусь новий спікер не влаштовує...
Пусть себе пояснит и своему шефу...
Це для уваги тих українців в США які голосували за трампа в 2016 році, і планують голосувати в 2024.
ось нещодавно суддя з Ню-Йорку присудила йому штраф 80 мільйонів за те що 30 років назад він нібито лапав іншу тітку в супермаркеті, причому "облапана тітка" просила 7 мільйонів, а їй дали 80
як можна доказати хто кого лапав 30 років тому, в супермаркеті ?
будемо голосувати за Трампа - бо цей байденівський совок задрав вже !
- лендліз скоротили до 1 жовтня 2023, точно під закінчення фінроку
- бюджет закінчився, як закінчився фінрік. чомусь не встигли використати 5.3млрд, котрі невірно "начебто" рахували
- бюджет в жовтні - демократи допомогли завалити
- демократи зняли спікера Маккарті за бюджет
назначили нового спікера, і щось план почав давати збої
а так все було добре 2 роки - республіканці давали гроші, та нічого не вимагали
PDA 2023 - залишок 4.5млрд, не бажають використовувати
Добре, що є ще USAI - правда контракти, чомусь уклали на половину суми, і розмазали по 2-3млрд в рік, на наступні 6-8 років
Тож.він буде робити не те,що йому хочеться,а те,що луб'янські накажуть
очі розкриються
так що foxnews більш менш credible
коли американський виборець вирішує долю своєї країни, то не думає про Україну
так, серед республіканців є такі що хочуть самоізолюватися від геополітики, але є й інші
але українці з України - всі поголовно за виключенням 1 . . . 2% - прогинаються під того "в кого зараз влада", тобто під байдена
прийде Трамп - будуть прогинатися під Трампа - така вже пост-совкова психологія
і нехай вже просто співпрацювали б з байденом якого "обрав американський народ", але ж втручаються в боротьбу, повторюють російські іпсо, і взагалі не тямлять нічого в тому що відбувається в США, поза межами "українського питання"
для нас идет вопрос нашего выживания и нашей страны. И это все, что сейчас волнует. Кто нам поможет, хоть сам черт - тот хороший
для чого вся ця дискусія "про рудого" ?
за його каденції нічим Україну не ушкодили - це якщо судити по справам
а ось весь цей словесний бруд йому роздрукують і покладуть на стіл після виборів
глупо це все !
Генераторы простых решений...
у вас Залужного звільняють - а ви звинувачуєте Трампа в тому, що не хоче зеленскому мільйярди давати
давати кому ? зеленскому ?