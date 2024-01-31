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Припинення допомоги Україні для США – це гол у власні ворота, - голова ЦРУ Бернс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

бернс,вільям

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс пояснив, що для Сполучених Штатів стратегічно важливо продовжувати підтримку України на тлі подальшої повномасштабної агресії РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на статтю Бернса для журналу Foreign Affairs

 На думку голови ЦРУ, Росія вже програла війну на багатьох рівнях, втративши щонайменше 315 тисяч російських військових і дві третини довоєнного танкового парку, а також не наблизившись до стратегічної мети – захопити Київ і підкорити Україну.

Він також вважає, що вторгнення підірвало владу Путіна, свідченням чому став заколот ватажка ПВК Вагнера Євгенія Пригожина в червні 2023 року. Водночас той налаштований затягувати війну, сподіваючись, що час – на його боці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Припинення допомоги Україні з боку США вже позначилося на ситуації на полі бою, - Блінкен

"Ключ до успіху полягає у збереженні західної допомоги Україні. Менш як п'ять відсотків оборонного бюджету США – скромна інвестиція порівняно зі значною геополітичною віддачею для Сполучених Штатів і помітною прибутковістю для американської промисловості", – пише Бернс.

Він наголошує, що подальша допомога Києву зброєю забезпечить йому "сильнішу позицію" в разі ймовірних переговорів, а також дасть шанс забезпечити довгостроковий виграш для України і стратегічний програш для Росії.

"Для Сполучених Штатів вийти з конфлікту в цей вирішальний момент і припинити підтримку України було б голом у свої ворота історичного масштабу", – підсумовує голова ЦРУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наразі Росія не готується до використання ядерної зброї в Україні, - директор ЦРУ Бернс

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
Дивно, але гравці команди Дядька Сема ще не вирішили, де їхні ворота...
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30.01.2024 23:36
+11
Трамп плювати хотів на стратегічні плани США, а на Україну тим більше
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30.01.2024 23:37
+7
Ото ж бо. Тому надішліть завтра цих і побільше.
Та не заважайте ціляти по об'єктах на території пітьми.

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30.01.2024 23:36
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Дивно, але гравці команди Дядька Сема ще не вирішили, де їхні ворота...
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30.01.2024 23:36 Відповісти
То Трамп у преза грається...як і наш...
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30.01.2024 23:42 Відповісти
Немає ніякої "команди дяді Сєма". Радянські пропагандстські штампи. Як у будь- якому суспільстві що не є диктаткрою, чи автократією існують публічні і непублічні інтереси різних владних кланів, а не "єдина політика партіі і правітєльства".
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30.01.2024 23:48 Відповісти
1. Не згоден. Якби не було "команди Дядька Сема" США б не писали правила гри...
2,згоден. Інтереси і клани існують, але гравці не застосовують правила хобі-хорсингу для гри в преферанс...
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31.01.2024 00:09 Відповісти
з другим пунктом прольот. раніше може і не грали, зараз грають. в США, так як і в інших країнах, повно маргіналів та релігійних фанатиків, освіченість яких на рівні кацапа з глибинки. мій товариш вже більше 15 років живе в Остіні, але такого маразму, який там відбувається останні півтора року він не бачив. в столиці Техасу на повному серйозі обговорюють відділення від США, а реднеки, в самому поганому сенсі цього слова, штату вже готують зброю.
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31.01.2024 09:45 Відповісти
релігійні фанатики ???

що ти верзеш, комуняка ?
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31.01.2024 10:08 Відповісти
Ти зі своїм скромним багажем знань з піною коло рота захищаєш все, що звучить як США. Тобі платять за це? Чи ти від природи такий?
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31.01.2024 12:48 Відповісти
я захищаю не все що є в США, тільки сліпий цього не бачить

а ти що, теж бачив в США релігійних фанатиків ?

ну я наприклад християнин - але ніколи не ображаю атеїстів, поки вони не починають

поділись своїм нескромним багажем знань якщо маєш
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31.01.2024 14:18 Відповісти
Існує ЄДИНИЙ СПОСІБ протидії ракетним обстрілам Росії- це ракетні обстріли у відповідь. Причому своїми ракетами, щоб маразматичні Байдени не вказували, куди стріляти, а куди ні. Для цього збудувати в Карпатах, а точніше в Прикарпатті, підземний завод по виготовленнню ракет, щоб не страшна була навіть атомна бомба. Подібний приклад в історії вже був, коли німці під час Другої світової війни цілком успішно на підземному заводі Mittelwerk (гора Конштайн поблизу Нордгаузена) виготовляли ракети ФАУ-1 і ФАУ-2. Це дорого, але інших варіантів просто не існує. Невже кращим варіантом буде, коли Росія вдовбає Україну своїми ракетами в кам'яний вік і перетворить колись квітучу країну в безлюдну пустелю? Коли ракети почнуть вибухати по всій Росії, тільки тоді ракетні атаки України припиняться. Україна володіє ракетними технологіями. Досвід будівництва тунелів в Карпатах в України є: збудували ж новий тунель до станції Волівець. Та й в часи Радянського Союзу в Карпатах в Делятині і в Криму поблизу Феодосії побудували систему бункерів всередині гір де зберігалася ядерна зброя СРСР. Ці бункери могли витримати бомбардування атомною бомбою. Бункер у Делятині, який використовувався ЗСУ, вже пробували обстрілювати ракетами типу "Кинджал"московські вурдалаки, але безрезультатно. Всі інші спроби десь на території України побудувати завод приречені на провал, бо будуть знищуватися російськими ракетами.
До речі,німці в 1944 році в період найлютіших килимових бомбардувань промислових центрів Німеччини авіацією союзників побудували 130 підземних заводів, де виготовлялися тисячі ракет ФАУ-1, ФАУ-2,(зокрема на заводі Mittelwerk поблизу Нордхаузена-13000 ракет) авіаційні двигуни, проводилися розробки ядерної зброї.
Аналогічно, на підземних заводах Великобританії під час Другої світової війни виготовлялась військова продукція, зокрема, авіаційні двигуни.
В наші дні ракети виготовляють на підземному заводі в Ірані. Є відео в інтернеті. Іранцям вистачило розуму перенести виробництво ракет під землю. Мародерам, які знаходяться при владі в Україні, розуму для цього не вистачило.
Скільки українських громадян, підприємств, будинків, міст повинен знищити Пуйло, щоб до злочинця Боневтіка дійшло, що єдиний спосіб припинити цю агресію скаженого Пуйла є ракети у відповідь по всій території Росії.? Іншу мову Пуйло не розуміє. Завдяки своїй бездіяльності Боневтік-Янелох-Шлемазл-Янетряпка став по суті союзником Пуйла і співучасником його злочинів.
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31.01.2024 11:25 Відповісти
Ото ж бо. Тому надішліть завтра цих і побільше.
Та не заважайте ціляти по об'єктах на території пітьми.

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30.01.2024 23:36 Відповісти
до речі їх так і не надали, хоча обіцяли більше року тому
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31.01.2024 11:35 Відповісти
Це шанс нарешті розвивати свої можливості. Або остаточно зробити їх себе разом.
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30.01.2024 23:37 Відповісти
Это надо было делать раньше. Это делалось с 14 по 19 год. Теперь уже в целом поздно, в каких то сферах можно и нужно - но в целом своими силами сравняться с рашкой невозможно по количеству железа. Только помощь союзников. Европе наконец то дошло что они вместе с нами в глубокой жопе, но их возможности ограничены. А США играются в политику - когда дойдет что нужно что то делать - будет поздно.
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31.01.2024 01:21 Відповісти
Трамп плювати хотів на стратегічні плани США, а на Україну тим більше
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30.01.2024 23:37 Відповісти
а при чому в данній ситуації Трамп ?

він всього лише кандидат в Президенти, і в Президенти США, тому вирішує проблеми американців

республіканці переконані що байден неефективний Президент США а зеленський неефективний Президент України

обере Україна ефективного Президента - тоді й позиція Трампа буде іншою

стратегічні плани США зберегтися а не трансформуватися в оруелівську антиутопію - зараз про це йдеться
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31.01.2024 10:19 Відповісти
Нічого зараз Фєдоровф мільйон дронов Умєров мульйон снарчдоф ну і безмозгла план дій і кашеаой новий гетьман і вісь о перемога
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30.01.2024 23:38 Відповісти
Быстрее всего Штаты 2 цели преследуют: заставить зебилов заняться реанимацией военного производства... И как пить дать, накапливаются силы у наших западных рубежей, для открытия второго фронта.
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30.01.2024 23:39 Відповісти
"Менк влаштовує деякий головнокомандувач ЗСУ, крім Залужного", - Тупін
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30.01.2024 23:41 Відповісти
Але ракет з дозволом стріляти по москальській території все одно не нададуть.Нехай ніхто не розповідає за поле бою.Щось США в Іраку не воювали без ракетних ударів,а тут ворог в разів вісім сильніший.
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30.01.2024 23:41 Відповісти
тому що нам сказали, що немає
і в цей час продали в марокко
https://mil.in.ua/uk/news/marokko-ozbroyat-ustanovkamy-himars-z-atacms/
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31.01.2024 01:08 Відповісти
Є 5 тисяч AGM 158,це ракети подібні до Шторм Шедов.Є ще інші.Захотіли би,то надали все.
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31.01.2024 01:11 Відповісти
Так...

Польші теж нададуть
Загалом армія Польщі отримає 18 пускових установок Himars і 2 навчально-пускові установки. Також угода передбачає постачання ракет GMLRS та ATACMS.
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31.01.2024 01:33 Відповісти
Ну вони за гроші купляють.
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31.01.2024 01:40 Відповісти
Точно
А ми відмовились від лендлізу

Но за гроші нам теж не продають
Канада рік тому замовила ППО, оплатила - адміністрація США не заключила контракт на виготовлення
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31.01.2024 01:45 Відповісти
Тому що в Білому Домі і навкруги засіли п*здуни. Вони нам роками вішали на вуха локшину до блювоти - от тому і Трамп виліз з нізвідки, до речі. А тепер і ви відчули теж саме.
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31.01.2024 03:48 Відповісти
Вангую, Трамп будет замочим.
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30.01.2024 23:41 Відповісти
Пару дней назад в Киев прибыли три представителя Пентагона по финансам ..ищут пропавший миллиард долларов помощи Украине...скорее всего из за этого и был фейк про отставку генерала Залужного... Марьяна Безмозглая зна шо робе ..
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30.01.2024 23:48 Відповісти
У рижого лисого екс-міністра оборони під подушкою не шукали ?
А під матрасом ?
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31.01.2024 02:37 Відповісти
Американці настільки старанно вмовляють самих себе, що це мимоволі викликає повагу.
І дійсно: а хто ще в світі може так?
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30.01.2024 23:53 Відповісти
Давайте не мішати всіх американців в купу. Трамп тримає республіканську партію за яйця, і в 2016-2024 роках, це вже партія трампа, а не не партія Рейгана, партія безхребетних політиків, які за ради теплих місць в Когресі і Сенаті, прогнулися під трампа. На жаль, Конгрес контролюють республіканці з приблічником трампа Джонсомом, і вони по настанові трампа блокують надання коштів Україні. Саме Конгрес контролює фінанси, і запит йде з нижньої палати.
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31.01.2024 00:45 Відповісти
дійсно "Давайте не мішати всіх американців в купу."
@"Трамп тримає республіканську партію за яйця, і в 2016-2024 роках, це вже партія трампа" - якщо так, то виходить, що по настанові Трампа
- республіканці підготовили безкоштовний лендліз до початку війни, в січні 2022
- в 2022, 2023 фінансових роках давали кошти, та навіть збільшували ніж просила адміністрація
- літом 2023 - намагались продовжити лендліз

А Байден з демократами, щоб насолити Трампу та республіканцям
- скоротив термін лендлізу до 1 жовтня. спочатку був до перемоги
- не скористався правом надати лендліз
- не використав PDA кошти, котрі дали республіканці: втрата 1.6млрд в 2022, помилки на 5.3млрд в 2023
- в Сенаті демократи відхилили поправку подовжити лендліз

Едине, що не зрозуміло, навіщо демократи зняли спікера Маккарті, попросивши допомоги в знятті 8х республіканців.
А тепер, чомусь новий спікер не влаштовує...
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31.01.2024 01:19 Відповісти
Примітивна кремлівська методичка, кожного дня однакові дописи. Форумчан вже нудить від цієї хуцпи. 🤮
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31.01.2024 07:27 Відповісти
,,Вільям Бернс пояснив, що для Сполучених Штатів стратегічно важливо продовжувати підтримку України .....,,
Пусть себе пояснит и своему шефу...
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30.01.2024 23:58 Відповісти
США и Британия выиграли 2 мировую... против краснопузых Шариковых Москвы и Берлина...👹👺 Капиталисты и красные мародёры братского договора Молотов-Риббентроп... голодранцы Бурлаки Холопы батраки Опричники Моцкали бездарные профукали СССР СНГ Ельцина Варшавский договор а сегодня и ОДКБ ..луZeры орут о Вяличии краснопузого Вермахта вставшего с КАЛен...👹🦍🐒
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31.01.2024 00:01 Відповісти
Гол у власні ворота забив Зельц, зібравши навколо себе ригівське кодло зрадників на чолі з Єрмаком
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31.01.2024 00:20 Відповісти
Та нє... Зє і є той сами гол, точніше "зелений мячик"!...
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31.01.2024 04:44 Відповісти
Стратегія трампа - зробити з Байдена невдаху і в виході з Афганістану і в війні України з росією любою ціною. Йому наплювати на стратегічні інтереси США і наплювати на Україну. Йому не наплювати тільки на трампа. Якщо він не стане президентом, він ймовірно сяде у вязницю до кінця життя, за злочини.

Це для уваги тих українців в США які голосували за трампа в 2016 році, і планують голосувати в 2024.
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31.01.2024 00:38 Відповісти
Якийсь все могутній Трамп.Байден взагалі речення нен може довгі говорити.Він не одноразово себе в просторі втрачав.Що це за президент в ядерної наддержави такий?
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31.01.2024 01:42 Відповісти
Байдена толерасти витягнули за вуха з пенсії, бо всі інші кандидати були очевидно непрохідні.
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31.01.2024 03:45 Відповісти
які злочини Трампа ?

ось нещодавно суддя з Ню-Йорку присудила йому штраф 80 мільйонів за те що 30 років назад він нібито лапав іншу тітку в супермаркеті, причому "облапана тітка" просила 7 мільйонів, а їй дали 80

як можна доказати хто кого лапав 30 років тому, в супермаркеті ?

будемо голосувати за Трампа - бо цей байденівський совок задрав вже !
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31.01.2024 10:26 Відповісти
сша, вам не привыкать
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31.01.2024 00:39 Відповісти
Яка багатоходівка:
- лендліз скоротили до 1 жовтня 2023, точно під закінчення фінроку
- бюджет закінчився, як закінчився фінрік. чомусь не встигли використати 5.3млрд, котрі невірно "начебто" рахували
- бюджет в жовтні - демократи допомогли завалити
- демократи зняли спікера Маккарті за бюджет

назначили нового спікера, і щось план почав давати збої

а так все було добре 2 роки - республіканці давали гроші, та нічого не вимагали

PDA 2023 - залишок 4.5млрд, не бажають використовувати

Добре, що є ще USAI - правда контракти, чомусь уклали на половину суми, і розмазали по 2-3млрд в рік, на наступні 6-8 років
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31.01.2024 01:30 Відповісти
Загралися американці з ЛГБТ , замість голови почали думати задом .
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31.01.2024 01:36 Відповісти
Закривай те п*дори кордон, і без ідіотських ігор - типа не більше 1.5 млн нелегалів на рік. В чому проблема? Це ваш службовий обов'язок - не більше не менше.
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31.01.2024 03:43 Відповісти
люди гибнут, страна разрушается, а для них это игра, гол сюда , гол туда
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31.01.2024 05:59 Відповісти
А не вратарём ты Бёрнс в тех воротах, а может и мячи из ваты? Разгон большой, замах суровый, рев на трибунах ваших дикий--- а мяч не летит! Гол как сокол?
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31.01.2024 06:36 Відповісти
Все просто. Трамп топить Байдена перед виборами.
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31.01.2024 07:55 Відповісти
Трамп-давня кгб(фсб)шна консерва. Ще з 1987 року,коли його взяли на гачок у москві.
Тож.він буде робити не те,що йому хочеться,а те,що луб'янські накажуть
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31.01.2024 08:21 Відповісти
тьотя, вивчи англійську мову, і почитай хоч би foxnews

очі розкриються
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31.01.2024 10:28 Відповісти
Ще Такера Карлсона порекомендуй
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31.01.2024 11:22 Відповісти
а його попросили з foxnews
так що foxnews більш менш credible
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31.01.2024 14:20 Відповісти
маржори грин тоже credible? и сын трампа?
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01.02.2024 01:42 Відповісти
foxnews - це медіа, а марджори грин депутат ; син Трампа взагалі не мав офіційного статусу, просто висловлював свою думку

коли американський виборець вирішує долю своєї країни, то не думає про Україну

так, серед республіканців є такі що хочуть самоізолюватися від геополітики, але є й інші

але українці з України - всі поголовно за виключенням 1 . . . 2% - прогинаються під того "в кого зараз влада", тобто під байдена

прийде Трамп - будуть прогинатися під Трампа - така вже пост-совкова психологія

і нехай вже просто співпрацювали б з байденом якого "обрав американський народ", але ж втручаються в боротьбу, повторюють російські іпсо, і взагалі не тямлять нічого в тому що відбувається в США, поза межами "українського питання"
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01.02.2024 04:49 Відповісти
було б дивно, якщо б ми тямили....
для нас идет вопрос нашего выживания и нашей страны. И это все, что сейчас волнует. Кто нам поможет, хоть сам черт - тот хороший
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01.02.2024 23:57 Відповісти
ну і навіщо тоді тут всім гуртом валити на Трампа ?
для чого вся ця дискусія "про рудого" ?
за його каденції нічим Україну не ушкодили - це якщо судити по справам
а ось весь цей словесний бруд йому роздрукують і покладуть на стіл після виборів
глупо це все !
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02.02.2024 01:49 Відповісти
он 1ый начал словесний бруд. Ни цента Украине, путин хароший парень, такер карсон, м.грин и все его подпевалы настрашали тут людей до одури. Тупые заявления про окончание войны за 24 часа. У нас уже выбрали дебила с подобной риторикой.
Генераторы простых решений...
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02.02.2024 23:25 Відповісти
И ЭТО РАЗВЯЗЫВАЕТ РУКИ УКРАИНЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВСЕХ ВИДОВ ВООРУЖЕНИЯ !!!
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31.01.2024 08:32 Відповісти
...а можно это же сказать ненормативной лексикой. Pypt pypt pypt
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31.01.2024 10:05 Відповісти
які ж ви тут всі халявщики !

у вас Залужного звільняють - а ви звинувачуєте Трампа в тому, що не хоче зеленскому мільйярди давати

давати кому ? зеленскому ?
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31.01.2024 14:24 Відповісти
 
 