Окупанти протягом 30 січня 13 разів безуспішно штурмували наші плацдарми на Дніпрі, - Генштаб
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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо невдалих атак росіян на плацдарми ЗСУ на лівому березі Дніпра на Херсонщині проятягом 30 січня 2024 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Окупанти не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 13 безуспішних спроб штурму позицій наших військ".
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Будь ласка, зачекайте...
надія 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
вночі ганяються за орками по полю : кидають
цукерочку під ноги,орок падає,інші біжать
далі...знову цукерочка і знову попадання,
два орка валяються на землі...сім орків
добігалися...їх утілізували за декілька
хвилин.Тож донатимо на пташки,хто
скільки зможе.