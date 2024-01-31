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Генштаб ЗС (4605) Дніпро (282) Херсонщина (4367) ЗСУ (5784) плацдарм (40)

Окупанти протягом 30 січня 13 разів безуспішно штурмували наші плацдарми на Дніпрі, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо невдалих атак росіян на плацдарми ЗСУ на лівому березі Дніпра на Херсонщині проятягом 30 січня 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Окупанти не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 13 безуспішних спроб штурму позицій наших військ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОК "Південь" про ситуацію на лівому березі Дніпра: Маємо розширення плацдармів

Автор: Роман Свиридович
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пічаль у кацапа:
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31.01.2024 00:18 Відповісти
як кацапи мотивують на КМБ
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31.01.2024 00:23 Відповісти
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31.01.2024 00:26 Відповісти
Тримайтеся , дорогі наші Воїни , ми за Вас молимося , так як Ви наша
надія 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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31.01.2024 01:08 Відповісти
Є відео з безпілотника,як наші аеробомбери
вночі ганяються за орками по полю : кидають
цукерочку під ноги,орок падає,інші біжать
далі...знову цукерочка і знову попадання,
два орка валяються на землі...сім орків
добігалися...їх утілізували за декілька
хвилин.Тож донатимо на пташки,хто
скільки зможе.
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31.01.2024 05:58 Відповісти
 
 