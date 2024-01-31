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авіація (1679) Генштаб ЗС (4605) ракети (2850)

Авіація та ракетні війська ЗСУ протягом 30 січня уразили 12 районів зосередження окупантів, 5 артилерійських засобів, 2 ЗРК, склад і станцію РЛС, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міг

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та ракетних військ ЗСУ по російських окупантах протягом 30 січня 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження озброєння і військової техніки, 1 складу боєприпасів, 5 артилерійських засобах та 1 радіолокаційній станції противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 28 січня авіація та ракетні війська уразили 6 районів скупчення окупантів, артилерійський засіб та станцію РЕБ, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
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31.01.2024 05:46 Відповісти
 
 