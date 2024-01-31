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Абрамович (71) Велика Британія (3702) допомога (5236) Україна (5237)

Палата лордів закликає уряд Великої Британії передати гроші Абрамовича від продажу "Челсі" на допомогу Україні, - ВВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Гроші Романа Абрамовича

Комітет Палати лордів британського парламенту закликав уряд терміново добитися розморозки 2,5 млрд фунтів, отриманих від продажу російським магнатом Романом Абрамовичем футбольного клубу "Челсі" і мали витрачати на допомогу українцям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише BBC.

"Ми знаходимо незбагненним те, що уряд досі не вирішив проблему з використанням заморожених коштів від продажу Chelsea FC на підтримку України […] Ми закликаємо уряд застосувати всі юридичні важелі, щоб терміново знайти вихід із цього глухого кута і дати Україні таку потрібну, обіцяну і так давно затримується допомога. Усі кошти мають бути витрачені на територіях, підконтрольних владі України", — йдеться в опублікованій у ніч на середу доповіді комітету Палати лордів у європейських справах.

Роману Абрамовичу, який потрапив під санкції за тісні зв’язки з Кремлем, незабаром після нападу Росії на Україну було дозволено продати "Челсі" лише за умови, що кошти підуть на гуманітарну допомогу українцям, які постраждали від війни. Однак ці гроші й досі лежать замороженими в одному із британських банків.

Заступник міністра закордонних справ у європейських справах Лео Дохерті, роз’яснюючи у грудні ситуацію членам комітету, нагадав, що уряд, видаючи ліцензію на продаж "Челсі", одночасно опублікував офіційну декларацію, в якій заявив, що виручені гроші мають піти на допомогу на території України.

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Проте люди, яких Абрамович найняв управляти цим майбутнім фондом гуманітарної допомоги, доводять, що в ліцензії ця умова щодо території України сформульована не так чітко, і домагаються того, щоб гроші дозволили використовувати за межами України - зокрема, в Ізраїлі.

Поки триває ця юридична суперечка, пустити гроші у справу не можна.

Нова доповідь комітету Палати лордів у європейських справах - це звіт за підсумками парламентського розслідування, під час якого комітет вивчав дієвість санкцій проти Росії та співробітництво Британії та ЄС щодо їх застосування. Питання про гроші за "Челсі" - лише один із другорядних пунктів у великій доповіді.

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У доповіді комітет вказує, наприклад, на те, що Росія успішно обходить обмеження у вигляді стелі цін на її вуглеводні, створивши тіньовий флот танкерів під "зручними прапорами" і організувавши власну систему страхування. Комітет закликає уряд активніше боротися із цим та іншими видами обходу санкцій.

Водночас комітет Палати лордів у європейських справах зазначає, що напад Росії на Україну змусив Британію та ЄС забути про сварки та координувати дії проти Росії - і лорди закликають розширювати цей досвід на багато інших сфер.

 

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+5
А золото Полуботка когда?
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31.01.2024 06:26
+5
Президент України Володимир Zеленський вважає, що гроші, які отримани від продажу футбольного клубу "Челсі", краще було б переказати Україні, а вона б уже розподілила їх між Абрамовічем та Арахамією.
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31.01.2024 08:28
+4
Одна з найадекватніших країн.
Тепер зрозуміло чому Британська Імперія це звучить гордо.
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31.01.2024 08:37
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А золото Полуботка когда?
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31.01.2024 06:26 Відповісти
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31.01.2024 06:34 Відповісти
Золотом Полуботка дражнити зєлю не пройде, а от абрамовича самий раз.
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31.01.2024 09:42 Відповісти
Абрамович сам предложил эти деньги. Как взятку, чтобы его и его детей (на которых он перевел все свои активы) оставили в покое. Нужно понимать что препятствуют передаче именно британцы. Это большие деньги на которые все имеют виды.
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31.01.2024 06:29 Відповісти
Так ! Це він рятував 400 000 українців вд смерті !
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31.01.2024 07:20 Відповісти
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31.01.2024 07:32 Відповісти
Які в біса "віди".
Все "по скрепному" - Шевченко грав за Челсі? - значить це український клуб - і гроші українські.
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31.01.2024 10:30 Відповісти
Попробуйте у бритов отобрать эти деньги.) Совсем не знаете как все устроено на Западе.
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31.01.2024 11:18 Відповісти
В штатах жарти не "в тренді" ? - співчуваю
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31.01.2024 11:20 Відповісти
Стісняюся запитати: а яке прізвище у Романа Абрамовича?
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31.01.2024 07:08 Відповісти
Таке саме, як у Марины Абрамович

Марина Абра́мович (серб. Марина Абра́мовић; род. 30 ноября 1946, Белград) - сербская художница перформативного жанра, специалист по искусству выносливости. Её работа исследует отношения между художником и аудиторией, пределами тела и возможностями ума.
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31.01.2024 08:18 Відповісти
На допомогу Україні це кому ? Зеленському чи Єрмаку ?
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31.01.2024 07:18 Відповісти
Обом і ОПі.
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31.01.2024 09:06 Відповісти
територія України сформульована не чітко тому гроши дістаються Ізраілю ! геніально !
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31.01.2024 07:33 Відповісти
Одні наміри - коли вже напишуть шо Палата лордів вбовтала уряд передати гроші Украіні
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31.01.2024 07:44 Відповісти
Сейчас Зеленский заступится за Абрамовича. Ведь такое уже было, где наш лидор просил мировое сообщество не вводить санкции против Абрамовича.
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31.01.2024 07:51 Відповісти
Кориш Зе,который должен был договориться посередине
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31.01.2024 07:55 Відповісти
Президент України Володимир Zеленський вважає, що гроші, які отримани від продажу футбольного клубу "Челсі", краще було б переказати Україні, а вона б уже розподілила їх між Абрамовічем та Арахамією.
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31.01.2024 08:28 Відповісти
треда залишити йому три фунти-
нехай купить мотузку
тай повіситься...
якщо з мотузки щось залишиться
нехай відправить дружбану хламідіі
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31.01.2024 08:28 Відповісти
Одна з найадекватніших країн.
Тепер зрозуміло чому Британська Імперія це звучить гордо.
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31.01.2024 08:37 Відповісти
Шо с ипалом, Рома?
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31.01.2024 08:53 Відповісти
Як ПРИЙШЛО, так і ПІШЛО. !
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31.01.2024 09:28 Відповісти
...а лорд из квартальской подворотни Арагнида не будет против?
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31.01.2024 10:03 Відповісти
 
 