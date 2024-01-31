УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11376 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
1 324 13
евакуація (1930) Донецька область (5743) Авдіївка (2094)

В Авдіївці залишилось менше ніж 1000 цивільних, евакуація ще триває, - начальник МВА Барабаш

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

авдіївка

Станом на вівторок, 30 січня, в Авдіївці залишається 976 мирних мешканців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

"Це ті, хто від початку "гарячої" фази війни свідомо залишились під обстрілами окупантів, відмовившись від евакуації. Було більше. Але потроху вивозимо народ. Спільно з волонтерами, "білими янголами" і рятувальниками", - йдеться в дописі.

Три дні тому, 28 січня, в місті перебували 1014 цивільних. На початок січня цього року в Авдіївці було близько 1 170 людей. Станом на жовтень 2023 року, коли російські окупанти активізували штурми та обстріли навколо Авдіївки, в місті лишалось понад 1 600 людей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупована Макіївка, яку "десять лет долбили ВСУ" і Авдіївка, яку два роки "освобождает от нацистов" армія РФ. ВIДЕО безпілотника

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+7
Вообще пох уже стало, что с ними будет... Мне жалко наших Воинов и Волонтёров которые сейчас рискуют своей жизнью чтобы этих эвакуировать... Я бы их не забирала, они сделали свой выбор уже давно
показати весь коментар
31.01.2024 07:55
+5
Дайте людям вже спокійно померти дома (або дочекатись рашку), що є одне і те ж. Не кожний згоден померти на підлозі в шкільному спортзалі на оптимізовану (0 грн) "допомогу" від держави. Дали підписати папірець "від евакуації відмовляюсь" і все, проблем немає. Або запропонуйте місце у концлагері для кацапів з 10000 гривень на місяць - багато пенсіонерів погодяться.
показати весь коментар
31.01.2024 07:49
+4
Тому ж я і кажу - дайте їм спокійно померти згідно власного вибору. Але неповнолітніх треба евакуювати насильно (якщо є куди, звісно).
показати весь коментар
31.01.2024 08:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
один дід казав: "Нам все равно кто будет - русские или украинцы, главное, чтобы наступил мир".
показати весь коментар
31.01.2024 06:57 Відповісти
Ну и нам всё равно, что с ними уже будет...
показати весь коментар
31.01.2024 07:56 Відповісти
Якби дід застав Бабин Яр чи в нього не було маразму і він зрозумів, що було у Бучі, то йому не було б байдуже на мир як із російськими так і німецькми фашистами
показати весь коментар
31.01.2024 09:20 Відповісти
Дайте людям вже спокійно померти дома (або дочекатись рашку), що є одне і те ж. Не кожний згоден померти на підлозі в шкільному спортзалі на оптимізовану (0 грн) "допомогу" від держави. Дали підписати папірець "від евакуації відмовляюсь" і все, проблем немає. Або запропонуйте місце у концлагері для кацапів з 10000 гривень на місяць - багато пенсіонерів погодяться.
показати весь коментар
31.01.2024 07:49 Відповісти
Вообще пох уже стало, что с ними будет... Мне жалко наших Воинов и Волонтёров которые сейчас рискуют своей жизнью чтобы этих эвакуировать... Я бы их не забирала, они сделали свой выбор уже давно
показати весь коментар
31.01.2024 07:55 Відповісти
Тому ж я і кажу - дайте їм спокійно померти згідно власного вибору. Але неповнолітніх треба евакуювати насильно (якщо є куди, звісно).
показати весь коментар
31.01.2024 08:04 Відповісти
Спокійно не вийде. Російські нелюди катують українців перед тим як вбити на окупованих територіях
показати весь коментар
31.01.2024 09:22 Відповісти
Це так. Али вони розуміють, чим ризикують (сподіваюсь). І повинні розуміти, що їх наявність в бойовій зоні ускладнює життя нашим солдатам.
показати весь коментар
31.01.2024 09:35 Відповісти
це не лежачі, не діти, не немічні
це ждуни...
ну і ********.
показати весь коментар
31.01.2024 08:14 Відповісти
Над Авдіївкою немає покриття мобільних операторів. Нещасні ждуни не мають каналу зв'язку, як злити в телеграм-канали рашистів фото і відео про розміщеня і рух підрозділів ЗСУ на бойових позиціях. Так би заробили довгий ржубль.
показати весь коментар
31.01.2024 08:18 Відповісти
Ждуни
показати весь коментар
31.01.2024 08:22 Відповісти
Як ждуни, то нахер вони тут, щоб ракети наводили? Ті волонтери і воїни перед ними вже на коліна стають - просять виїхати, нє.. ми довбойоби будемо сидіти хер зна чог
показати весь коментар
31.01.2024 08:38 Відповісти
 
 