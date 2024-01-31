ЗСУ за добу відбили атаки ворога на 6 напрямках, на Авдіївському найбільше - 37, - Генштаб
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Протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнень. Ворог не полишає спроб вибити підрозділи ЗСУ із займаних позицій на лівобережжі Херсонщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах на Сіверському та Слобожанському напрямках. Там він проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.
За добу на Куп’янському напрямку відбито 5 атак ворога біля Синьківки Харківської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 7 атак окупантів в районах Тернів та Ямполівки Донецької області. На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 6 атак противника поблизу Богданівки та Кліщіївки Донецької області.
На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 26 атак в районі Авдіївки та ще 11 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак. На Шахтарському та Запорізькому напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 15 безуспішних штурмових дій.
Будь ласка, зачекайте...
- Ну - хто був правий? Казав я тобі, що на Україні ви «зуби зламаєте»?!
- Так мы са всем НАТО ваюем! Если-бы вам НАТО не помогало - мы-бы вас уже давно пабедили-бы!
- Твій син - офіцер, воював проти нас Він бачив хоч одного «солдата НАТО»?
- А вы их ва втаром єшелоне прячете! А убитых и раненых - тайком в Европу вывозите!
- З тобою все ясно! Єдине , чого я тобі ніколи не прощу - ти знав від сина, що готується напад Але ні слова не сказав нам Так що забудь дорогу до мого дому В Україні у тебе нема Батьківщини!
От би ЄрЗе та й щоб вигнати...