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Україна отримає високоточні бомби великої дальності GLSDB, але терміни постачання з міркувань безпеки не розголошуватимуть, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бомба,glsdb

Речник Пентагону Пет Райдер підтвердив передачу Україні високоточних бомб великої дальності GLSDB.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Ми визнали минулого року, ми надамо Україні GLSDB в межах нашої програми USIA – наших зусиль з надання допомоги у сфері безпеки, що фінансується USAI. Однак, з міркувань безпеки операції, ми не збираємося підтверджувати конкретні терміни", – заявив Райдер.

Нагадаємо, раніше видання Politico з посиланням на чотири джерела повідомило, що Пентагон успішно випробував нову високоточну бомбу великої дальності GLSDB, яка може прибути до України вже в середу, 31 січня.

Що таке бомба GLSDB?

GLSDB поєднує в собі крилату авіабомбу малого діаметра GBU-39 з розгінним блоком від реактивного снаряда M26, яку можна запускати з HIMARS/MLRS. Наведення на ціль – за GPS та інерційне. Після запуску бомба відокремлюється від ракети у польоті, випускає мінікрила і, планеруючи, летить до цілі.

Версію бомби, що запускається з повітря, створили у 2019 році, але, попри успішні випробування, Boeing і Saab не продавали її, поки США не вирішили передати її Україні в рамках пакета допомоги.

GLSDB створені спільно шведським та американським концернами SAAB Boeing. Вони керуються за допомогою GPS, можуть знищувати деякі електронні перешкоди, їх можна використовувати за будь-яких погодних умов і проти бронетехніки на відстані близько 150 кілометрів.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+19
пам"ятаєш слова Порошенка - які ним були сказані про цих "нитіків"?
"Їм хоч тризуб постав над Кремлем - все одно скажуть що криво стоїть!"
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31.01.2024 08:51
+14
Касьяно ЦЕ питання КОМУ задає? Невже тому, за кого він п"ять років тому ратував та "з штанів вискакував", а потім привів до влади?
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31.01.2024 08:47
+12
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31.01.2024 08:41
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Значить або вони вже у нас, або терміни постачання відкладаються на невизначений час
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31.01.2024 08:35 Відповісти
Бо зебилы растрындели , шо передадут сегодня?
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31.01.2024 08:53 Відповісти
Це хороша новина, особливо зранку трохи позитиву не завадить)
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31.01.2024 08:40 Відповісти
Интересно нытики и тут будут ныть?
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31.01.2024 08:40 Відповісти
пам"ятаєш слова Порошенка - які ним були сказані про цих "нитіків"?
"Їм хоч тризуб постав над Кремлем - все одно скажуть що криво стоїть!"
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31.01.2024 08:51 Відповісти
А "дружбан", випадково - не з "Ольгіно"?
Кацапе! Не "палися" так відкрито! Бо довго тут не проживеш!
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31.01.2024 09:30 Відповісти
Навіщо? Туди далеко і холодно! Я краще тебе на форумі "загинатиму"!
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31.01.2024 17:11 Відповісти
бережливість - не вада бізнесмена, це його чеснота.
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31.01.2024 11:33 Відповісти
Урок логіки:

Порошенко на посаді президента крав - гроші у бюджеті були…

Зеленський на посаді президента не краде - грошей у бюджеті немає…

Висновок - Порошенко крав у бюджет…

*
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31.01.2024 11:41 Відповісти
Мало звинувачень Він за вбивство та з"їдання брата ще й смертну кару заробив!
"Чудо в пір"ї"! Ти мабуть "заблудився" Тобі на "лента : сру"
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31.01.2024 17:09 Відповісти
до речі, той дружбан не на півлітру просив милостиню?
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31.01.2024 11:35 Відповісти
Нитік ниє про нитіків )))
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31.01.2024 08:55 Відповісти
40 штук? для чего? что бы продолжали погибать украинцы на фронте? ты получается восхищен соботажем Ленд-лиз? ты или есть фсб или оно в твоей голове.
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31.01.2024 11:36 Відповісти
Не поспішайте. Сьорбайте каву у своїх теплих пентагонівськиз кабінетах, та не вдавіться, вичавлюючи з себе по 1 бомбі на місяць. Однією рукою допомагайте, а іншою при цьому не забувайте продавати рашистам процесори для їх ракет.

Україна всього-лиш захищається від повномасштабного нападу ресурсно сильнішого противника. Ще є повно часу і повно незагарбаних рашистами територій
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31.01.2024 08:41 Відповісти
Украинский суд отпустил украинского чиновника укравшего 1,5 млрд на снарядах,а виноваты американцы? Ты ничего не путаешь?
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31.01.2024 09:36 Відповісти
у всех своя вина, согласен?

если байден снял санкции с сп2, приостановил поставки оружия Украине летом 2021, с позором вывел воиска из Афгана, бросив всех союзником там на съедение талибам и саботировал Ленд-лиз, поддержал карлицу во время восстания пригожиена. постоянно твердя "мы не хотим прямого конфликта", "мы не хотим войны, то у него, мразина, своя вина!
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31.01.2024 11:42 Відповісти
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31.01.2024 08:41 Відповісти
Касьяно ЦЕ питання КОМУ задає? Невже тому, за кого він п"ять років тому ратував та "з штанів вискакував", а потім привів до влади?
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31.01.2024 08:47 Відповісти
Я бы то же новую технику копать траншеи не отправлял,ланцеты,куйцеты та даже те же гранды ,главное рабочая что б была
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31.01.2024 10:13 Відповісти
Так копать можна і в оперативному тилу
ХЗ : або вони перетворяться на передову лінію оборони - у разі нашого відступу Або стануть прикриттям для другої лінії оборони - у випадку оборони та накопичування резервів перед наступом
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31.01.2024 10:20 Відповісти
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31.01.2024 08:47 Відповісти
будували турецькі та китайські фірми за відкати, українські гроші пішли в кабизду.
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31.01.2024 08:53 Відповісти
Там є кілька великих українських компаній, які жваво пиляють кошти з зеленими....
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31.01.2024 08:55 Відповісти
Про "Автомагістраль" чув?....Ще є купа меньших компній які роблять ромонт доріг за бюджетні кошти в регіонах і мають нову іноземну техніку...
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31.01.2024 09:05 Відповісти
Ванюшкам пофігу від чого здохнути за путлєра, від осколку від старої міни або від нової бомби. Вони поки усі не передохнуть не заспокояться
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31.01.2024 08:41 Відповісти
Україна вже 31 січня може отримати найновітніші бомби GLSDB від Пентагону. Їх ще немає на озброєнні навіть у США, - Politico.
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31.01.2024 08:43 Відповісти
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31.01.2024 08:46 Відповісти
Нам колись шось в гарніи кількості поставлять ? -- касетні снаряди за місяць закінчились
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31.01.2024 08:59 Відповісти
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31.01.2024 09:03 Відповісти
Цікаво! Збили ОДИН БПЛА а "мощных взрывов" - ТРИ! Це так "мощно" вибухнули "три пусті цистерни"? Та й "збиття" саме над нафтопереробним заводом якось дивно виглядить Бо БПЛА упав на "енергооб"єкт" А саме по них ми і б"ємо!
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31.01.2024 09:52 Відповісти
ну добре, можна кримські залізяки гарно пошматувати
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31.01.2024 09:04 Відповісти
Знову пробнічки...
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31.01.2024 09:07 Відповісти
"яка може прибути до України вже в середу, 31 січня"
Шо, ціла одна? От не здивуюсь, якщо це не труднощі google-перекладача.
Ну хоч використати її можна буде, чи як Абрамси?
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31.01.2024 09:09 Відповісти
Полетить на голови кацапам-отже доставили.
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31.01.2024 09:16 Відповісти
Пентагону здалося би трохи прикрити пельку всіляким "Politico" і іншим виданням, які навипередки публікують те, чого не варто було б завчасно розголошувати.
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31.01.2024 10:06 Відповісти
 
 