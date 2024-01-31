Україна отримає високоточні бомби великої дальності GLSDB, але терміни постачання з міркувань безпеки не розголошуватимуть, - Пентагон
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Речник Пентагону Пет Райдер підтвердив передачу Україні високоточних бомб великої дальності GLSDB.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
"Ми визнали минулого року, ми надамо Україні GLSDB в межах нашої програми USIA – наших зусиль з надання допомоги у сфері безпеки, що фінансується USAI. Однак, з міркувань безпеки операції, ми не збираємося підтверджувати конкретні терміни", – заявив Райдер.
Нагадаємо, раніше видання Politico з посиланням на чотири джерела повідомило, що Пентагон успішно випробував нову високоточну бомбу великої дальності GLSDB, яка може прибути до України вже в середу, 31 січня.
Що таке бомба GLSDB?
GLSDB поєднує в собі крилату авіабомбу малого діаметра GBU-39 з розгінним блоком від реактивного снаряда M26, яку можна запускати з HIMARS/MLRS. Наведення на ціль – за GPS та інерційне. Після запуску бомба відокремлюється від ракети у польоті, випускає мінікрила і, планеруючи, летить до цілі.
Версію бомби, що запускається з повітря, створили у 2019 році, але, попри успішні випробування, Boeing і Saab не продавали її, поки США не вирішили передати її Україні в рамках пакета допомоги.
GLSDB створені спільно шведським та американським концернами SAAB Boeing. Вони керуються за допомогою GPS, можуть знищувати деякі електронні перешкоди, їх можна використовувати за будь-яких погодних умов і проти бронетехніки на відстані близько 150 кілометрів.
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"Їм хоч тризуб постав над Кремлем - все одно скажуть що криво стоїть!"
Кацапе! Не "палися" так відкрито! Бо довго тут не проживеш!
Порошенко на посаді президента крав - гроші у бюджеті були…
Зеленський на посаді президента не краде - грошей у бюджеті немає…
Висновок - Порошенко крав у бюджет…
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"Чудо в пір"ї"! Ти мабуть "заблудився" Тобі на "лента : сру"
Україна всього-лиш захищається від повномасштабного нападу ресурсно сильнішого противника. Ще є повно часу і повно незагарбаних рашистами територій
если байден снял санкции с сп2, приостановил поставки оружия Украине летом 2021, с позором вывел воиска из Афгана, бросив всех союзником там на съедение талибам и саботировал Ленд-лиз, поддержал карлицу во время восстания пригожиена. постоянно твердя "мы не хотим прямого конфликта", "мы не хотим войны, то у него, мразина, своя вина!
ХЗ : або вони перетворяться на передову лінію оборони - у разі нашого відступу Або стануть прикриттям для другої лінії оборони - у випадку оборони та накопичування резервів перед наступом
Шо, ціла одна? От не здивуюсь, якщо це не труднощі google-перекладача.
Ну хоч використати її можна буде, чи як Абрамси?