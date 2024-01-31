ЄС зможе поставити Україні до березня лише 600 тисяч боєприпасів, а не 1 мільйон, - Bloomberg
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Євросоюз не зможе надати Україні обіцяний мільйон снарядів до раніше узгодженого терміну - 1 березня 2024 року. До цієї дати країни ЄС матимуть лише 600 000 боєприпасів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
За словами дипломатів, "європейським союзникам не вистачить 1 мільйона снарядів, які вони обіцяли поставити до 1 березня", оскільки на тлі постійних затримок виробництва і побоювань щодо виснаження запасів вони зможуть надати лише близько 600 000 боєприпасів до цього терміну.
"Зустріч міністрів оборони в Брюсселі цього тижня, можливо, спробує підрахувати інші поставки, щоб збільшити загальний обсяг, але все одно не досягне мети 1 мільйон, яка була встановлена минулого року", - цитує видання слова дипломатів.
Якщо українські війська не матимуть снарядів, щоб продовжувати тиск, "Росія може продовжувати артилерійські обстріли, поки її піхота атакує українські позиції. Це нечесний бій для українських захисників", - наголосила дослідниця Rand Corp. та офіцер резерву армії США Енн Марі Дейлі.
Будь ласка, зачекайте...
Вони зробили ставку на затяжну війну на виснаження. Одним словом - до останнього українця.
кому...кому зброю передавати??!! єрмачкам? арахаміям? безуглим....???
чи після останніх качель Боневтіка з Генералом Залужним.....
є "кроти" на Банковій які КОНКРЕТНО займаються саботажем....
все іде по-плану...по-оманському плану....
але....ж так хотіли 73% від виборців України....
думай-ТЕ....наступного разу...
1 лям треба щоб вибити
а 600к щоб куйовенько відбиватися.
це є, заганяння параші під плінтус а Україну
в непомірні борги, мінус генофонд.
не дарма боневтік, а тоді ще лиш янелох,
просунув продаж ЗСГ
він **** робить з України великий їзраіль
А сколько % деревьев Зе.уже посадил от обещанного миллиарда?
у нас є мільйон дронів від зелупи та хфедорова!
якщо щось піде не так - запросимо знову рєзнікова покерувати...
і заховати їх у підземних виробітках на заході країни.
Чому не зробили? Дорого?
28 лютого 2014 року було оприлюднено заяву Президента США Барака Обами, в якій закликалося Росію не втручатися в справи Криму. У заяві зазначається, що президент Обама «глибоко стурбований повідомленнями про військові рухи, здійснені Російською Федерацією всередині України». Він додав, що «будь-яке порушення суверенітету та територіальної цілісності України буде глибоко дестабілізуючим, що не є в інтересах України, Росії чи Європи», і що це буде «явним порушенням зобов'язань Росії поважати незалежність, суверенітет і кордони України та міжнародні закони».[1] 1 березня 2014 року Обама провів телефонну розмову з Путіним і заявив, що вторгнення Росії було «порушенням українського суверенітету та територіальної цілісності … [та] порушенням міжнародного права». Він попередив про «більшу політичну та економічну ізоляцію» та погрожував вивести США з 40-го саміту «G8» під головуванням Росії.[2]
2 березня 2014 року Державний секретар США Джон Керрі в інтерв'ю «Face the Nation» засудив «вторгнення Росії» в Україну. Він назвав це «неймовірним актом агресії», і сказав, що «ви не можете поводитись в 21 столітті за модою 19 століття, вторгуючись в іншу країну за цілком сфабрикованою причиною».[3]6 березня 2014 року Обама підписав «Виконавчий наказ 13660», що блокує майно певних осіб, що сприяють ескалації ситуації в Україні.[5][6]
17 березня 2014 року Обама підписав «Виконавчий наказ 13661», що блокує майно додаткових осіб, що сприяють ескалації ситуації в Україні та розширює сферу застосування попередніх санкцій, введених «ВН 13660», включаючи заморожування активів деяких російських державних чиновників у США та недопуск їх на територію США.[7]
113-й Конгрес Сполучених Штатів розглянув декілька різних законодавчих актів, які пропонують Україні різний рівень допомоги та введення санкції «проти тих, хто підриває безпеку чи незалежність України або замішаний у корупцію в Україні або Росії».[8] 3 квітня Міністерство енергетики США повідомило російську державну ядерну корпорацію &l
Тепер про зброю , накази і стрєлкова ((
1. Роздати ,звісно, можна було з одним якби ...... якби у тому Криму хоч хтось із тих хто мав доступ до тієї зброї був за Україну . Може ти , проживши 15 років у Криму , зір у 2014 втратив і не бачив за кого "топили" кримські мєнти , сбушники і військове командування ? Роздати зброю .... та кораблі не вивели з бухти щоб не допустити блокування , а ти про автомати .... Один герой України замість підняти у повітря винищувачі та перегнати на материкову Україну влаштовував марширування з піснями і прапором перед кацапами , а інший замість виконати вимоги статуту по забезпеченню охорони частини і ввіреного майна , на екранах піарився : " отдайтє пріказ " у відповідь на накакз той самий статут виконувати ((
2. Почитай обов'язки президента України перш аніж тринціти хто і як "сциканув" , бо то не Турчинов "сциканув" , а ти не "догнав" хто що повинен у державі робити .
3. Невігасе , вивчи коли можна віддавати наказ військовим на проведення бойових дій , та іще і в ситуації яка була в Криму .
4. У тебе є підтвердження що гіркіна випустили за наказом Порошенка , а не через чиєсь нехлюство або дії зрадників у керівництві силових структур ? Може іще Порошенка звинуватиш і в тому що пшонку не затримали в аеропорту , чи при перетині кордону ???
У тебе в голові не каша - холодець , та і той трішки припорчений ((((
Косячить тупориле зелене лайно, а винуватий знов Порошенко.
Геніально.
23 ч. ·
Якось Ван запитав учителя Сунь: "Як зробити так, щоб маленьке озеро стало повноводним і можна було б перекидати воду на свої поля рису? Можливо, треба підняти хвилі, кидаючи каміння, щоб вода перетнула береги?"
Учитель Сунь відповів: "Якщо кинути камінь в озеро - хвилі розійдуться, але не розмиють береги. Якщо кинути великий камінь - будуть великі хвилі, які можуть виплеснути з озера воду, але це не дасть тривалого результату для полів. Якщо обвалити скелю - хвиля може один раз залити поле, але й накрити тих, хто на березі…"
"Тобто не має виграшної стратегії?" - запитав Ван.
І тоді учитель Сунь відповів: "Спочатку очисти шлях до озера для тисячі маленьких струмків з нових джерел, а вже потім обережно забирай воду для полів. А не зробив цього - краще не чіпай скелю…"
https://dl-news.defence-line.org/?p=22375#comment-47692
Треба просити в ЄС ударних та FPV дронів в великій кількості... для них це реально і досить мабуть цікаво під це виділити кошти для своїх виробників
Тут вже й закон про могилізацію не за горами. Прогресивний, демократичний. Так що усе добре ... Поки що... Може хтось і виживе...