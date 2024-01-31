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ЄС зможе поставити Україні до березня лише 600 тисяч боєприпасів, а не 1 мільйон, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

155,боєприпаси

Євросоюз не зможе надати Україні обіцяний мільйон снарядів до раніше узгодженого терміну - 1 березня 2024 року. До цієї дати країни ЄС матимуть лише 600 000 боєприпасів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

За словами дипломатів, "європейським союзникам не вистачить 1 мільйона снарядів, які вони обіцяли поставити до 1 березня", оскільки на тлі постійних затримок виробництва і побоювань щодо виснаження запасів вони зможуть надати лише близько 600 000 боєприпасів до цього терміну.

"Зустріч міністрів оборони в Брюсселі цього тижня, можливо, спробує підрахувати інші поставки, щоб збільшити загальний обсяг, але все одно не досягне мети 1 мільйон, яка була встановлена минулого року", - цитує видання слова дипломатів.

Якщо українські війська не матимуть снарядів, щоб продовжувати тиск, "Росія може продовжувати артилерійські обстріли, поки її піхота атакує українські позиції. Це нечесний бій для українських захисників", - наголосила дослідниця Rand Corp. та офіцер резерву армії США Енн Марі Дейлі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Інформація про кількість снарядів, які Україна отримала від ЄС, є чутливою, - єврокомісар Бретон
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Топ коментарі
+16
А решту Україна сама виготовить, інакше Верховнокомандуючий повинен скласти повноваження за не обезпечення ЗСУ БК на кінець другого року війни. Він особисто несе відповідальність за усі проріхи.
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31.01.2024 09:31
+16
Які не які, а ми живемо на цьому світі лише тому, що нас рятують партнери від російських вбивць військовою допомогою
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31.01.2024 09:39
+11
фраза до останього українця з лубянської методички
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31.01.2024 09:42
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Абіщать - нє значіт женіцца.

Вони зробили ставку на затяжну війну на виснаження. Одним словом - до останнього українця.
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31.01.2024 09:30 Відповісти
фраза до останього українця з лубянської методички
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31.01.2024 09:42 Відповісти
В ЄС луб'янська методичка?
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31.01.2024 10:10 Відповісти
в тебе лубянська методичка. Бо я щось пропустив момент, коли це стало війною ЄС, а не виключно України
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31.01.2024 10:17 Відповісти
Та ти взагалі все пропустив, бо сидиш у підвалі луб'нки та вивчаєш методичку.
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31.01.2024 10:23 Відповісти
Вони вже передали сотні тисяч *********** і довели на справах, що зможуть передати і мільйон
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31.01.2024 12:28 Відповісти
Не зможуть. Вже не зможуть, бо у них його нема.
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31.01.2024 12:30 Відповісти
Якби не було - не було б і сотень тисяч снарядів, які вже передала Європа
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31.01.2024 12:31 Відповісти
Якби був - передали б мільйон.
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31.01.2024 12:32 Відповісти
я вже не одноразово писав на ці вкиди від "слуг урода" :"...пачіму нам ні пірідают аружіє...?!"

кому...кому зброю передавати??!! єрмачкам? арахаміям? безуглим....???

чи після останніх качель Боневтіка з Генералом Залужним.....

є "кроти" на Банковій які КОНКРЕТНО займаються саботажем....
все іде по-плану...по-оманському плану....
але....ж так хотіли 73% від виборців України....

думай-ТЕ....наступного разу...
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31.01.2024 15:11 Відповісти
Сам думай, втікач-патріот. Я Пороха обирала, мені за свій вибір не соромно, на відміну від вас, хто голосував за довбоЗЕбів, а потім повтікав до Європ.
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31.01.2024 15:20 Відповісти
тому я по результатах 1-го туру виборів зрозумів....що різні дурепи та 73% хочуть жити по-старому....до другого туру я вже не дочекався...а був в НАТО....
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31.01.2024 15:23 Відповісти
За мкадом ти був, а не у НАТО
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31.01.2024 15:31 Відповісти
про це пишуть всі свідомі люди світу...
1 лям треба щоб вибити
а 600к щоб куйовенько відбиватися.
це є, заганяння параші під плінтус а Україну
в непомірні борги, мінус генофонд.
не дарма боневтік, а тоді ще лиш янелох,
просунув продаж ЗСГ
він **** робить з України великий їзраіль
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31.01.2024 13:09 Відповісти
Вони зробили ставку на вороватую зєльоную шоблу, яка розкрадає фінансову і гуманітарну допомогу Якщо під "до останнього українця" ти маєш на увазі себе - то так, для тебе це буде найкращий вихід
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31.01.2024 14:29 Відповісти
Ніт! Я маю на увазі не себе, а тебе, воєн диванний! Ти ж будеш мене захищати в окопі під снарядами, а я буду тебе чекати на Цензорі.
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31.01.2024 15:15 Відповісти
Не надо истеричной паники. Сказано что к заявленным датам не будет, а не что их не будет вообще.
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31.01.2024 16:29 Відповісти
Та можуть,але й для себе потрібно хоч трохи залишити.Бо раптом щось піде не так...
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31.01.2024 09:31 Відповісти
Спільні закупівлі були саме для України. Саме тому, що вже десять раз собі залишили і маловато снарядів
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31.01.2024 09:38 Відповісти
Именно так. Последние трусы никто отдавать не будет.
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31.01.2024 16:27 Відповісти
А решту Україна сама виготовить, інакше Верховнокомандуючий повинен скласти повноваження за не обезпечення ЗСУ БК на кінець другого року війни. Він особисто несе відповідальність за усі проріхи.
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31.01.2024 09:31 Відповісти
Ну і то добре, враховуючи що зелені зрадники навіть не чешуться свої снаряди виробляти.
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31.01.2024 09:31 Відповісти
арахамії та різні шефіри ПЕРЕЖИВАЮТЬ за зняття санкцій з руZZкіх злодіїв абрамовіча....та фрідмана...
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31.01.2024 15:15 Відповісти
Якщо по одному на кацапа, то не критично, а є ще кулі і беспілотники. Головне поцілити.
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31.01.2024 09:34 Відповісти
Партнери в нас один краще другого
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31.01.2024 09:36 Відповісти
Які не які, а ми живемо на цьому світі лише тому, що нас рятують партнери від російських вбивць військовою допомогою
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31.01.2024 09:39 Відповісти
Разве только військовою. Страна существует на деньги партнеров, как на системе жизнеобеспечения.
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31.01.2024 09:51 Відповісти
скільки Україна виготовила артилерійських снарядів за останні 2 роки? При чому зверніть увагу я не питаю співвідношення нашої кількості до європейської, бо на таке число ділити не можна.
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31.01.2024 10:18 Відповісти
Й на тому дякуємо бо могло бути взагалі таке слово *****.
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31.01.2024 09:39 Відповісти
Нестачу снарядів можна компенсувати мобілізованими...
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31.01.2024 09:42 Відповісти
Або народними дронами. Тому треба жертрувата на дрони
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31.01.2024 12:56 Відповісти
Навіть 600к непогано. Але "оскільки на тлі ... побоювань щодо виснаження запасів" наводить на роздуми, що 400к вони вирішили залишити собі, на всяк випадок. Розумне, продумане рішення, на жаль для нас.
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31.01.2024 09:53 Відповісти
600 тисяч це всього, наскільки зрозуміло, з тими, що вже поставлені раніше.
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31.01.2024 10:01 Відповісти
Ну так, звісно. Тисяч 50, мабуть, залишилось. Але у нас така дупа зі снарядами, що і це непогано.
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31.01.2024 10:04 Відповісти
Саме тому що вони десять раз вже залишили снаряди собі Україні і залишилось лише мільйон. Всі ці снаряди спільно закуплені саме для України
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31.01.2024 12:30 Відповісти
І як їх можна звинувачувати? Пріорітет - власна безпека. У США, наприклад, на складах приблизно 650k 155mm касетних снарядів та 450k касетних ракет MRLS, які підлягають утілізації (Відмова - 3%). Дані трохі застарілі, але щось мало залишитись. Дайте нам, нам немає з чого вибірати. Але - ніт. Ескалація.
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31.01.2024 12:52 Відповісти
Касетні снаряди взагалі колись відмовлялися надавати, але Україна їх виборола. Треба боротись і за ці снаряд
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31.01.2024 12:55 Відповісти
І хто буде це робити? Чи потрібно це Zє-владі? Тут потрібен досвідчений дипломат, не Zе/Єрмак/Кулєба.
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31.01.2024 13:09 Відповісти
Хтось таки вибив касетні снаряди - хай працює далі
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31.01.2024 13:19 Відповісти
60%.
А сколько % деревьев Зе.уже посадил от обещанного миллиарда?
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31.01.2024 09:57 Відповісти
браття, не переймаймося!
у нас є мільйон дронів від зелупи та хфедорова!
якщо щось піде не так - запросимо знову рєзнікова покерувати...
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31.01.2024 10:06 Відповісти
В 2014 році напевно, була можливість вивезти ********** з відомих артскладів
і заховати їх у підземних виробітках на заході країни.
Чому не зробили? Дорого?
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31.01.2024 10:10 Відповісти
можна було взагалі їх в Чехії заховать.... Так... секундочку....
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31.01.2024 10:20 Відповісти
"можна було взагалі їх в Чехії заховать...." Поруч із тими снарядами , які кацапи у Чехії підірвали щоб Україні не дісталися ? ((
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31.01.2024 17:51 Відповісти
В Мінську так не домовлялись. З одним в Мінську, з другим в Омані і маємо отаке
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31.01.2024 12:02 Відповісти
Чим тебе мінськ не влаштовував ? Давай детальніше .....
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31.01.2024 17:54 Відповісти
А чим тебе влаштовував? Тим що в Мінську прибрали з арени США з Британією і прикрили рашку від їхньої реакції на агресію?
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31.01.2024 22:24 Відповісти
Ану давай детальніше про реакцію Обами на агресію параші , невже запропонував Україні допомогти Крим повернути і ввів у Чорне море авіаносну групу ? ((
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31.01.2024 23:26 Відповісти
Ну, якщо ти не в курсі... Точно не придурюєшся? Десь в перших числах березня 2014-го ударна авіаносна група США підійшла до Босфору. Авіаносець "Джордж Буш" під мостом не проліз, а мабуть правдивіше сказати, що згідно конвенції Монтре, він більший ніж дозволено, і в Чорне море турки пропустили тільки пару фрегатів, може фрегат і есмінець ( вибач, точно не пам'таю, Гугл в допомогу). Дальність літаків з авіаностя легко покривала весь України. Далі читай Вікіпедію -

28 лютого 2014 року було оприлюднено заяву Президента США Барака Обами, в якій закликалося Росію не втручатися в справи Криму. У заяві зазначається, що президент Обама «глибоко стурбований повідомленнями про військові рухи, здійснені Російською Федерацією всередині України». Він додав, що «будь-яке порушення суверенітету та територіальної цілісності України буде глибоко дестабілізуючим, що не є в інтересах України, Росії чи Європи», і що це буде «явним порушенням зобов'язань Росії поважати незалежність, суверенітет і кордони України та міжнародні закони».[1] 1 березня 2014 року Обама провів телефонну розмову з Путіним і заявив, що вторгнення Росії було «порушенням українського суверенітету та територіальної цілісності … [та] порушенням міжнародного права». Він попередив про «більшу політичну та економічну ізоляцію» та погрожував вивести США з 40-го саміту «G8» під головуванням Росії.[2]

2 березня 2014 року Державний секретар США Джон Керрі в інтерв'ю «Face the Nation» засудив «вторгнення Росії» в Україну. Він назвав це «неймовірним актом агресії», і сказав, що «ви не можете поводитись в 21 столітті за модою 19 століття, вторгуючись в іншу країну за цілком сфабрикованою причиною».[3]6 березня 2014 року Обама підписав «Виконавчий наказ 13660», що блокує майно певних осіб, що сприяють ескалації ситуації в Україні.[5][6]

17 березня 2014 року Обама підписав «Виконавчий наказ 13661», що блокує майно додаткових осіб, що сприяють ескалації ситуації в Україні та розширює сферу застосування попередніх санкцій, введених «ВН 13660», включаючи заморожування активів деяких російських державних чиновників у США та недопуск їх на територію США.[7]

113-й Конгрес Сполучених Штатів розглянув декілька різних законодавчих актів, які пропонують Україні різний рівень допомоги та введення санкції «проти тих, хто підриває безпеку чи незалежність України або замішаний у корупцію в Україні або Росії».[8] 3 квітня Міністерство енергетики США повідомило російську державну ядерну корпорацію &l
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01.02.2024 00:36 Відповісти
Тобто мінські домовленості не дали Обамі далі висловлювати стурбованість щодо кацапської агресії (( потужна реакція , що тут сказати (( Ах так ..... авіаносець у Чорне море під мостом не пройшов (( міеські домовленості йому завадили і конвенція ..... а фрегати зробили те саме що британський Дефендер , чи потинялися в районі румунських територіальних вод ? ((
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01.02.2024 01:49 Відповісти
А що американці повинні були робити, коли Пепо фактично зробив дипломатичний демарш попід руку з фрау Рібентроп - типу ми тут все обсосали, самі розберемся? Сам подумай, шановний, якщо ти повернешся сракою до дівчини, обнімаючи за талію другу, вона не буде тебе за поли тримати, а ще й пендаля вріже.
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01.02.2024 11:25 Відповісти
А що по твоєму мав Порошенко робити , як казав один комік ; " кістьми лягти але Крим не віддати " ? (( Так Крим вже був окупований , як і ОРДЛО ((
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01.02.2024 16:11 Відповісти
Це ти типу гуморист чи невіглас? Банда Гіркіна була локалізована і оточена в Слов'янську, де постопуво і успішно знищувалась. але чомусь, активність дій по її знищенню, різко впала в травні 2014-го. Я так добре пам'ятаю, бо в Слов'янську жила моя сестра. Так от - на початку червня 2014го там сталось диво, яке можна порівняти хіба з явленням діви Марії у Фатімі (нагуглиш, якщо не в курсі) - банда Гіркіна стала невидимою, зникла за два дні з оточення в Слов'янську і знову матеріалізувалася в Горлівці, Донецьку, Макіївці. Погодься, що чудо і відбулось воно через місяць після інагурації Пепо, але для тебе це мабуть просто совпадєніє. Асоціації між випуском банди з оточення і розмінованим Чонгаром не помічаєш? Масштаб звичайно не той, що на Чонгарі і непомітно все пройшло для лохторату, але й масштаб вторгнення був інший. До речі щодо Криму - я і в 14-му вважав і сьогодні впевнений, що в Криму потрібно було роздати зброю в першу чергу татарам і дати наказ військовим (в першу чергу морпіхам) на бойові дії. В Криму містечка невеликі, люди знають хто є хто, і військові самі добре розібрались би, кому ще крім татар видавати зброю. Я знаю про що пишу, бо 15 років прожив в Криму. Турчинов сциканув, неважно під чиїм впливом, і порушив обов'язок президента (він був В/О преза, якщо шо) і фактично зрадив вірних присязі військових - це морпіхів в Керчі, в долині Кизилташ (неприступна база серед гір і еліта морської піхоти), в Феодосії танкова бригада, техніка підтримувались в бойовому стані. Це в/ч, які реально до останнього чекали команду з Києва, плюс погранці, плюс флот і ще набралось би по авіабазах. Так що спочатку влада зрадила військових Криму, а вже потім зрадили вони, лише якась частка вийшла. Крим реально можна було відстояти, татари влаштували б сафарі на тих зелених чоловічків, заодно гоблінів перебили б, з якими вони на ножах ще з 90-х.
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01.02.2024 23:41 Відповісти
Може я гуморист , але відносно тебе враження складається , що ти не просто у Криму жив , а кацап за походженням (( Ти , суперграмотій , розберися коли Порошенка обрали президентом , а коли Крим захопили , бо все на купу валити так як ти навалив , тільки кацапи і можуть .

Тепер про зброю , накази і стрєлкова ((
1. Роздати ,звісно, можна було з одним якби ...... якби у тому Криму хоч хтось із тих хто мав доступ до тієї зброї був за Україну . Може ти , проживши 15 років у Криму , зір у 2014 втратив і не бачив за кого "топили" кримські мєнти , сбушники і військове командування ? Роздати зброю .... та кораблі не вивели з бухти щоб не допустити блокування , а ти про автомати .... Один герой України замість підняти у повітря винищувачі та перегнати на материкову Україну влаштовував марширування з піснями і прапором перед кацапами , а інший замість виконати вимоги статуту по забезпеченню охорони частини і ввіреного майна , на екранах піарився : " отдайтє пріказ " у відповідь на накакз той самий статут виконувати ((
2. Почитай обов'язки президента України перш аніж тринціти хто і як "сциканув" , бо то не Турчинов "сциканув" , а ти не "догнав" хто що повинен у державі робити .
3. Невігасе , вивчи коли можна віддавати наказ військовим на проведення бойових дій , та іще і в ситуації яка була в Криму .
4. У тебе є підтвердження що гіркіна випустили за наказом Порошенка , а не через чиєсь нехлюство або дії зрадників у керівництві силових структур ? Може іще Порошенка звинуватиш і в тому що пшонку не затримали в аеропорту , чи при перетині кордону ???
У тебе в голові не каша - холодець , та і той трішки припорчений ((((
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02.02.2024 00:34 Відповісти
Ти не шлангуй, давай про плюси Мінська, як там агресію зупинили і Крим повернули, разом з Донбасом, а то я щось не помітив.
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01.02.2024 00:45 Відповісти
Плюси мінських у год в тому , що ти навіть після так званої повномасштабної агресії 2022 , і досі маєш можливість свою дурню на Цензорі писати , а не сускабєєву слухати і кричати "раіся в пєрдє". Бо якби не ті мінські угоди , то по великому рахункові у 2014 кацапи таки б Київ за три дні взяли , при усьому патріотизмові і самопожертві українців . Писати чому так довго , просто подивися відео коментарі наших артилеристів якою кількістю артилерії вони у 2022 Київ обороняли , а у 2014 і того не було , та і багато чого не було . Ось пишу тобі і згадав як у серпні 2014 першому своєму підопічному шолом шукав і врешті решт просто віддав його матері гроші щоб не образилися що не таку купили , бо тоді навіть війсьуові не на клас захисту орієнтувалися , а за скільки тисяч побратиму придбали ((
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01.02.2024 01:59 Відповісти
Це демагогія, як і те що не було армії. До речі як ми купляли броніки і шоломи для хлопців в 14-му, так за 5-ть років їх і не нажили, тому в 22-му все повторилось. А на рахунок арти, взагалі краще мовчи, як стояли кілька десятків САУ Піон в одній (сам розумієш, не можу конкретно) частині в 14-му, так вони майже всі там стояли і в 22-му, пару штук були в готовності і за 5-ть років ще пару підшаманили для параду. Так що Мінськ не нам дав час на підготовку, а кацапам, ще й час склади з ************ знищити.
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01.02.2024 11:34 Відповісти
Демагогія у тебе , бо ти шумиш навіть не вчитуючися (( Ти їх купляєш ,я не заперечую , але тепер знаєш хоч куди який клас захисту підійде і з ресор москвича вже не клепаєш , знаєш який шолом до сраки , а який щось дасть , а той кому береш балістичні навушники знає для чого йому тепер потрібен планшет . Піони стояли і стоятимуть , бо де ти для них знайдеш ********** , а щодо " не дав часу " , то тут просто - не ****.. ! Ну і звісно якщо великий прихильник зєлі то скажи відверто що три роки бездарно просрали , тоді все буде чесно.
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01.02.2024 16:20 Відповісти
Нє. Погоджуюсь, що я трохи неправильно висловився, час ніби й для нас Мінськ дав, але що було зроблене за цей час? Танки Оплот продавали Таїланду чи куди там ще, Грім опинився в Еміратах, ніби в нас не було війни, Богдана одна штука ( може я помиляюсь і зробили дві, то поправ), індивідуальних аптечок на складах після початку вторгнення не виявилось, запас шоломів нуль, броніків нуль. Шо було зроблено за 5 років того часу, яки отримали в результаті Мінська, для оборони країни, крім підірваних складів зі стратегічним боєзапасом? Не пиши мені *****, а перечисли конкретно. І не спригуй на зелене кодло і з його оманськими лижами, ти мене попрікнув, що я вважаю Мінськ гівняним договорняком, давай насипай позитив. Ще ось згадав дії Обами, який, як ти вважаєш, ніяк не зреагував - Обама тоді мотнувся в Емірати і домовився обвалити ціни на нафту. Гугли, а то на рессори спригуєш.
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01.02.2024 21:47 Відповісти
"Обама тоді мотнувся в Емірати і домовився обвалити ціни на нафту." _ Непогано так мотнувся і домовився , що після його мотання шейхи і кацапи домовилися не збільшувати видобуток щоб зберегти вартість бареля від падіння (( Щодо Оплота , то міністр оборони тодішній розумну річ сказав : " за кошти на виготовлення одного нового ми краще шість із зберіганння відновимо " і відновлювали якщо ти не вкурсі , в усякому випадкові колонами як у 2014 у Житомирі не розсипалися через поломки . Кажеш Грім опинився в Еміратах , ну так його і робили на їхнє замовлення , а для себе розробляли Сапсан із більшою дальністю , виготовили Вербу і не вина Порошенка що замість клепати як макарони , один придурок у 2019 сказав що сотні Україні вистачить , поставили на Артема лінію на 155 мм і провели випробування цього ********** , кажещ Богдану одну зробили , так а скільки можна було починаючи з 2019 наклепати якби не зупиняли випробування ? Стугни ти забув ? Може Нептуна згадаєш і як зекодло гальмувало постановку першої батареї бо відкату на тягачах не отримало ?У Шостці почали ********** до агс виготовляти ,а у Києві і Харкові модернізовані БТРи . Не забувся як іржали з катерів Кузні на Рибальському ? Чому потім перестали ? Може нагадати врешті-решт хто уклав договори на Байрактари і про угоду з Ізраїлем на модернізацію МІГ-29 , яка робила його нічим не гіршим а то і кращим від ф-16? Був такий час що ЗСУшники нарешті почали отримувати якісну форму не за свої , а за бюджетні , от тільки у 2019 дали задній хід , а про броніки краще у судових рішеннях прочитай хто нізащо сидів , а хто потім їх у 2022 із складів роздав , бо раптом стали якісними (( Зробили 120-й міномет , кацапи сралися що кращий від старого коли затрофеїли , але якомусь суперграмотному бійцеві запобіжник від повторного заряджання заважав , згадай потім скільки срачу було і як раділи старим болгарським . Ну а щодо аптечок у 2022 , так чому ж із 2019 не наштампували , може тому що і Чонгар розмінували ? Чи то Порошенко з мінськими домовленостями говорив що коли дати гроші на армію , то на дороги не вистачить ? Те саме і зі складами , де або консерви кацапські сиділи , або злодюги мохнорилі як у Калинівці , чи ти думаєш що саме через мінськ гівнюки тиловики БК розпродували , а щоб покрити нестачу влаштували бабах ? (( Так я тебе розчарую - навіть сьогодні таких гнид вистачає - від закупок лайна по захмарних цінах , до розкрадання ПММ , продовольства , приписок у виплаті грошового забезпечення і т.п. Цьому ******** ні мінськ , ні Буча не перешкода ((
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01.02.2024 23:00 Відповісти
Розробляли, обіцяли, планували - так лапшу на вуха виборцям вішають, а що результату нема то нічо? Ти б хоч поцікавився коли Сапсан почали розробляти, перед тим як за нього орден Пепо вручати. Ні шоб признатись відразу, що ідейний фанатик, а то переливаєш з пустого в порожнє. Знайди собі зебіла до пари і буде вам щастя як у фанатичного ісламіста з сіоністом, а я незациклений реаліст почекаю поки ви перегризетесь. Надобраніч.
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02.02.2024 00:22 Відповісти
Ти реаліст ? (( Телепень ти недогойданий ! Спокійної ночі !
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02.02.2024 00:45 Відповісти
https://www.tiktok.com/@viitek7777/video/7330906809173118213 Класна підбірка - коротко і ясно. Не міг з тобою не поділитись.
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02.02.2024 20:01 Відповісти
Ну я ж казав що телепень , а ти на додачу іще і тік токер , тобто телепень помножений на бовдура ((
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02.02.2024 21:13 Відповісти
Це я тебе чимось образив чи ти убоге від народження?
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02.02.2024 22:16 Відповісти
все простіше , телепню, то коли тебе лупили , то голівонькою об підлогу ненароком стукнули , співчуваю , свідку мінської зради , але нічим тобі не допоможу , то є невиліковним ......
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02.02.2024 23:38 Відповісти
Ідіот.
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03.02.2024 00:33 Відповісти
Ну це ти сам себе вже так назвав , я бачиш , культурніше про тебе говорив Але і так зійде - ідіот, то й ідіот Бувай , ідіот
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03.02.2024 12:28 Відповісти
Ти ще й вважаєш себе культурним? В тебе шикарне уявлення про культуру, збочене як у кацапа. А нумо видай ще щось культурне, а то новини нікудишні, хоч поржу.
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03.02.2024 22:40 Відповісти
Нічого дивного у тому що ідіоти "ржуть" Особливо після того як "по приколу" наголосували (( Бувай , ідіот , з тобою нецікаво
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04.02.2024 00:25 Відповісти
Як це у вас цікаво виходить, я балдію.
Косячить тупориле зелене лайно, а винуватий знов Порошенко.
Геніально.
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31.01.2024 12:17 Відповісти
Запитай краще тих ,хто сьогодні керує,чому у тих виробітках військові заводи нині не змонтовані . а кацапи їх посеред Києва ракетами обстрілюють , може тоді тобі вже нарешті 2014 відляже ,
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31.01.2024 17:53 Відповісти
Інформація для рашистів, не старайтесь пацани - вони це знають.
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31.01.2024 10:27 Відповісти
Які 600 000 ! Вона не зможе і 60 000.
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31.01.2024 10:37 Відповісти
500 тисяч вже змогла і передала Україні
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31.01.2024 12:32 Відповісти
Європейські лідери наслідують приклад президента України -- той теж обіцяв "красиві цифри": висадити мільярд дерев, налагодити виробництво та скласти мільйон дронів...
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31.01.2024 10:41 Відповісти
Валерій Чалий (Valeriy Chaly)
23 ч. ·
Якось Ван запитав учителя Сунь: "Як зробити так, щоб маленьке озеро стало повноводним і можна було б перекидати воду на свої поля рису? Можливо, треба підняти хвилі, кидаючи каміння, щоб вода перетнула береги?"
Учитель Сунь відповів: "Якщо кинути камінь в озеро - хвилі розійдуться, але не розмиють береги. Якщо кинути великий камінь - будуть великі хвилі, які можуть виплеснути з озера воду, але це не дасть тривалого результату для полів. Якщо обвалити скелю - хвиля може один раз залити поле, але й накрити тих, хто на березі…"
"Тобто не має виграшної стратегії?" - запитав Ван.
І тоді учитель Сунь відповів: "Спочатку очисти шлях до озера для тисячі маленьких струмків з нових джерел, а вже потім обережно забирай воду для полів. А не зробив цього - краще не чіпай скелю…"
https://dl-news.defence-line.org/?p=22375#comment-47692
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31.01.2024 10:44 Відповісти
Я вважаю що нам немає на що нарікати ітак нормально що стільки дадуть якщо це реально буде... тому що обітцянки були перенесені уже декілька раз... я навіть не розраховував що половину зроблять вважаючи стан справ...

Треба просити в ЄС ударних та FPV дронів в великій кількості... для них це реально і досить мабуть цікаво під це виділити кошти для своїх виробників
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31.01.2024 10:54 Відповісти
Куди не кинь, кругом клин.
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31.01.2024 12:00 Відповісти
600000 снарядів з ЄС, ще Бонєвтік Янєтряп 1000000 дронів "обісцяв", - бач, як непогано .
Тут вже й закон про могилізацію не за горами. Прогресивний, демократичний. Так що усе добре ... Поки що... Може хтось і виживе...
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31.01.2024 12:43 Відповісти
Невже так важко зрозуміти що снаряди/пороха виробляють інженери і хіміки, а не клоуни? Заберіть клоунів з влади і призначте технічних спеців замість, і війна буде виграна з малою кількістю втрат.
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31.01.2024 13:47 Відповісти
если добавить со клада 1,2 будет...Отдай спрятанного в тюрьме юстиции США
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31.01.2024 13:55 Відповісти
І на тому дякуємо 🙏 але шевеліть там батони *****,у наших війскових снарядний голод 🤬
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31.01.2024 14:44 Відповісти
 
 