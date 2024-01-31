Росія стоїть за глушінням GPS у Європі, - командувач Сил оборони Естонії Херем

Росія може стояти за збільшенням випадків глушіння супутникових сигналів, які використовуються авіакомпаніями, смартфонами та системами озброєнь у Східній Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це заявив командувач Сил оборони Естонії Мартін Херем.

Зазначається, що у Східній Європі збільшилися випадки глушіння супутникових сигналів, які використовуються авіакомпаніями, смартфонами та системами озброєнь. За його словами, РФ стоїть за порушення сигналів глобальної системи позиціонування, коли з минулого року у Балтійському регіоні посилилися перешкоди супутниковим навігаційним системам. Особливий сплеск було зареєстровано цього місяця на території від Фінляндії до Польщі та Чорноморського регіону.

"Хтось робить це, і ми думаємо, що це Росія. Я думаю, що вони вчаться і тестують", - сказав Херем.

Натомість видання наголошує, що Росія має вже досвід глушіння сигналів GPS у Північній Європі та здатна розгорнути низку можливостей для радіоелектронної боротьби, зокрема з припиненням діяльності безпілотників і ракет в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО недооцінило здатність Росії виробляти боєприпаси й поповнювати війська, - командувач Сил оборони Естонії Херем