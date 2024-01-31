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Росія стоїть за глушінням GPS у Європі, - командувач Сил оборони Естонії Херем

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

херем

Росія може стояти за збільшенням випадків глушіння супутникових сигналів, які використовуються авіакомпаніями, смартфонами та системами озброєнь у Східній Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це заявив командувач Сил оборони Естонії Мартін Херем.

Зазначається, що у Східній Європі збільшилися випадки глушіння супутникових сигналів, які використовуються авіакомпаніями, смартфонами та системами озброєнь. За його словами, РФ стоїть за порушення сигналів глобальної системи позиціонування, коли з минулого року у Балтійському регіоні посилилися перешкоди супутниковим навігаційним системам. Особливий сплеск було зареєстровано цього місяця на території від Фінляндії до Польщі та Чорноморського регіону.

"Хтось робить це, і ми думаємо, що це Росія. Я думаю, що вони вчаться і тестують", - сказав Херем.

Натомість видання наголошує, що Росія має вже досвід глушіння сигналів GPS у Північній Європі та здатна розгорнути низку можливостей для радіоелектронної боротьби, зокрема з припиненням діяльності безпілотників і ракет в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО недооцінило здатність Росії виробляти боєприпаси й поповнювати війська, - командувач Сил оборони Естонії Херем

Автор: Марина Макєєва
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терпіть й бійтеся..., все що вам залишається..., а потім будете мити чоботи російським солдатам...
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31.01.2024 10:25 Відповісти
Ну так ви своєю толерантністю даєте їм впевненість ...
А збили б літак якийсь і сказали не можем зрозуміти хто це зробив, відключили їм гпс на всій території ...
орк істота примітивна і пряма , а ви з нею граєтесь по правилах
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31.01.2024 10:36 Відповісти
Вони далеко не примітивні, але керуються виключно загрозою піздюля.
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31.01.2024 10:47 Відповісти
Доки Європа в дупі пластилин шукає
вони вчаться і тестують ...
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31.01.2024 10:39 Відповісти
В ційвійні було б добре винищити всі космічні супуники свинособак: телевізійні, метео, військові.
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31.01.2024 12:19 Відповісти
шо, правда роzzія? та не може такого бути! ви два роки думали, хто б це міг бути...то ж думайте далі.
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31.01.2024 12:20 Відповісти
 
 