Росія стоїть за глушінням GPS у Європі, - командувач Сил оборони Естонії Херем
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Росія може стояти за збільшенням випадків глушіння супутникових сигналів, які використовуються авіакомпаніями, смартфонами та системами озброєнь у Східній Європі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це заявив командувач Сил оборони Естонії Мартін Херем.
Зазначається, що у Східній Європі збільшилися випадки глушіння супутникових сигналів, які використовуються авіакомпаніями, смартфонами та системами озброєнь. За його словами, РФ стоїть за порушення сигналів глобальної системи позиціонування, коли з минулого року у Балтійському регіоні посилилися перешкоди супутниковим навігаційним системам. Особливий сплеск було зареєстровано цього місяця на території від Фінляндії до Польщі та Чорноморського регіону.
"Хтось робить це, і ми думаємо, що це Росія. Я думаю, що вони вчаться і тестують", - сказав Херем.
Натомість видання наголошує, що Росія має вже досвід глушіння сигналів GPS у Північній Європі та здатна розгорнути низку можливостей для радіоелектронної боротьби, зокрема з припиненням діяльності безпілотників і ракет в Україні.
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А збили б літак якийсь і сказали не можем зрозуміти хто це зробив, відключили їм гпс на всій території ...
орк істота примітивна і пряма , а ви з нею граєтесь по правилах
вони вчаться і тестують ...