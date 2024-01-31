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Троє російських окупантів підірвалися на власній міні біля кордону з Україною, - росЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

міна,пелюстка

Російські військові підірвалися на власній міні у Бєлгородській області, у селі біля кордону з Україною. Двом окупантам ампутували пальці ступні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський Telegram-канал ASTRA.

Зазначається, що інцидент стався в районі села Новстроївка-Друга у Бєлгородській області 30 січня. Населений пункт розташований біля кордону з Харківською областю.

За даними росЗМІ, міна вибухнула під час встановлення. Її закладали прикордонник та російські військові з військової частини 53359.

Унаслідок вибуху у російського прикордонника рани, мінно-вибухова травма та ампутація пальців ступні. Ще один солдат дістав осколкові поранення, а його "товариш" - ампутацію пальців ступні та осколкові поранення.

Усіх госпіталізували до лікарні у Бєлгороді. РосЗМІ додає, що цивільні росіяни не постраждали.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Бєлгородській області російські літаки впустили дві авіабомби ФАБ-250: евакуювали близько 150 росіян, - росЗМІ
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Топ коментарі
+9
Шкода що голови не повідривало. А так підуть в школах зетвчителями робити.
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31.01.2024 10:39
+5
Тільки хотів це написать!
У нас у селі дідок жив Його весь час запрошували на виступи перед школярами - перед 9-м травня Він розповідав про свої геройства Якось прийшов я додому та й давай розказувать батькові про сусіда-героя А старий мовчки вислухав а потім і каже: А знаєш чому дід Іван живий і цілий? І чому з ним діди Тиміш і Кирило не розмовляють? Бо вони на фронті воювали та поранення отримали А дід Іван усю війну у Закавказзі табір військовополонених охороняв!"
Ці теж будуть розказувать - як вони "геройски" "с хахлами ваевали"!
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31.01.2024 11:19
+4
Що посієш, те й пожнеш
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31.01.2024 10:39
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Що посієш, те й пожнеш
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31.01.2024 10:39 Відповісти
Карма вона така ...
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31.01.2024 11:13 Відповісти
нема ніякої карми! то видумали невдахи
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31.01.2024 11:52 Відповісти
Як Ви однією фразою принизили мінімум всіх Індусів ...
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31.01.2024 12:53 Відповісти
I`m sorry. Але вони самі винуваті, бо не були агностиками
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31.01.2024 13:08 Відповісти
тільки не індусів, а індуістів, буддистів та сігхів, може ще кого... хай знов вибачають бо я не є релігієзнавцем
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31.01.2024 13:11 Відповісти
Індуси - послідовники індуїзму, також відомі як індуїсти.
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31.01.2024 14:08 Відповісти
гаразд, а як назвати мешканців Індії, не послідовників індуізму?
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31.01.2024 16:13 Відповісти
Індійці.
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31.01.2024 16:51 Відповісти
а ті що з пір'ям на голові по американських преріях скакали?
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31.01.2024 16:52 Відповісти
Індіанці ))
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31.01.2024 16:59 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96
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31.01.2024 17:00 Відповісти
Шкода що голови не повідривало. А так підуть в школах зетвчителями робити.
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31.01.2024 10:39 Відповісти
Та хотя бы женилку цепонуло.
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31.01.2024 11:06 Відповісти
Тільки хотів це написать!
У нас у селі дідок жив Його весь час запрошували на виступи перед школярами - перед 9-м травня Він розповідав про свої геройства Якось прийшов я додому та й давай розказувать батькові про сусіда-героя А старий мовчки вислухав а потім і каже: А знаєш чому дід Іван живий і цілий? І чому з ним діди Тиміш і Кирило не розмовляють? Бо вони на фронті воювали та поранення отримали А дід Іван усю війну у Закавказзі табір військовополонених охороняв!"
Ці теж будуть розказувать - як вони "геройски" "с хахлами ваевали"!
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31.01.2024 11:19 Відповісти
Тревожна что-то... Люди не пострадали?
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31.01.2024 11:01 Відповісти
Писец! Обезьянам без пальцев ног никак!
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31.01.2024 12:01 Відповісти
Постраждала сама худоба.
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31.01.2024 13:47 Відповісти
Бий своїх,щоб .....
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31.01.2024 13:49 Відповісти
АЙ МОЛОДЦІ !)
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01.02.2024 03:27 Відповісти
 
 