Троє російських окупантів підірвалися на власній міні біля кордону з Україною, - росЗМІ
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Російські військові підірвалися на власній міні у Бєлгородській області, у селі біля кордону з Україною. Двом окупантам ампутували пальці ступні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський Telegram-канал ASTRA.
Зазначається, що інцидент стався в районі села Новстроївка-Друга у Бєлгородській області 30 січня. Населений пункт розташований біля кордону з Харківською областю.
За даними росЗМІ, міна вибухнула під час встановлення. Її закладали прикордонник та російські військові з військової частини 53359.
Унаслідок вибуху у російського прикордонника рани, мінно-вибухова травма та ампутація пальців ступні. Ще один солдат дістав осколкові поранення, а його "товариш" - ампутацію пальців ступні та осколкові поранення.
Усіх госпіталізували до лікарні у Бєлгороді. РосЗМІ додає, що цивільні росіяни не постраждали.
Будь ласка, зачекайте...
У нас у селі дідок жив Його весь час запрошували на виступи перед школярами - перед 9-м травня Він розповідав про свої геройства Якось прийшов я додому та й давай розказувать батькові про сусіда-героя А старий мовчки вислухав а потім і каже: А знаєш чому дід Іван живий і цілий? І чому з ним діди Тиміш і Кирило не розмовляють? Бо вони на фронті воювали та поранення отримали А дід Іван усю війну у Закавказзі табір військовополонених охороняв!"
Ці теж будуть розказувать - як вони "геройски" "с хахлами ваевали"!