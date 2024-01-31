Троє російських окупантів підірвалися на власній міні біля кордону з Україною, - росЗМІ

Російські військові підірвалися на власній міні у Бєлгородській області, у селі біля кордону з Україною. Двом окупантам ампутували пальці ступні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський Telegram-канал ASTRA.

Зазначається, що інцидент стався в районі села Новстроївка-Друга у Бєлгородській області 30 січня. Населений пункт розташований біля кордону з Харківською областю.

За даними росЗМІ, міна вибухнула під час встановлення. Її закладали прикордонник та російські військові з військової частини 53359.

Унаслідок вибуху у російського прикордонника рани, мінно-вибухова травма та ампутація пальців ступні. Ще один солдат дістав осколкові поранення, а його "товариш" - ампутацію пальців ступні та осколкові поранення.

Усіх госпіталізували до лікарні у Бєлгороді. РосЗМІ додає, що цивільні росіяни не постраждали.

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