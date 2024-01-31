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Вибух у Шевченківському райсуді Києва: судитимуть шістьох співробітників Київського слідчого ізолятору

Новини Цензор.НЕТ Події

київ

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону скерували до суду обвинувальні акти стосовно шести співробітників ДУ "Київський слідчий ізолятор" за фактом вибуху у Шевченківському райсуді Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Що інкримінують співробітникам Київського слідчого ізолятора 

Трьом обвинуваченим інкриміновано службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України), ще трьом - службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).

"Розслідуванням встановлено, що через службову недбалість співробітників слідчого ізолятора та конвойної служби 5 липня 2023 року арештант виніс із ДУ "Київський слідчий ізолятор" та проніс саморобні вибухові пристрої до Шевченківського районного суду", - йдеться у повідомленні.

У подальшому в приміщенні суду він привів їх у дію. Це призвело до його загибелі, поранення співробітників поліції та пошкодження приміщення і майна суду.

Встановлено, що співробітники ДУ "Київський слідчий ізолятор" передали арештанта конвойній службі Нацгвардії без жодного обшуку речей. Працівники конвойної служби теж не провели особистий обшук та не перевірили його речі перед тим, як доставити до суду.

Крім того, троє працівників слідчого ізолятора протягом тривалого часу підробляли обов’язкові акти обшуків камерних приміщень, хоча фактично перевірки не проводили. Таким чином утримувані мали можливість користуватися забороненими речами та предметами.

Що встановило розслідування

У ході розслідування під час обшуків у камері, де утримувався обвинувачений, вилучено гліцерин, каніфоль, електричні проводи та інші хімічні речовини. Частина з них, згідно висновку експертизи, входила до складу саморобних вибухових пристроїв, які здетонували у суді.

Нагадаємо, у грудні 2023 року суд визнав винними двох військовослужбовців Національної гвардії України у порушенні статутних правил вартової служби чи патрулювання (ч. 3 ст.418 КК України).

Досудове розслідування - ГСУ ДБР.

Вибух у Шевченківському райсуді Києва

Нагадаємо, що ввечері 5 липня у столичному Шевченківському районному суді пролунав вибух.

ЗМІ повідомили, що вибух у Шевченківському райсуді влаштував обвинувачений у теракті під Радою в 2015 році Гуменюк. Пізніше глава МВС Клименко повідомив, що особа, яка влаштувала вибух, загинула.

Автор: Ірина Дашківська
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..чувак 7 лет просидел под следствием, хотя сидеть должен был петя с авакяном..
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31.01.2024 11:47 Відповісти
Судить надо СУЧЬЕ-ПРОКЛЯТОЕ БАНДИТСКОЕ ГОСУДАРСТВО, которое НЕВИНОВНОГО ЧЕЛОВЕКА 7 лет гноило в своем бандитском подвале. Авакян, его посипаки, прокуроы и судьи НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за то что происходит в государстве. Вечная память Игорю Гуменюку, Человеку с большой буквы, который своей смертью показал народу Украины , кто его враг.
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31.01.2024 11:56 Відповісти
ці шестеро - учасники вистави, яку розігрують ,щоб приховати вбивство Гуменюка у суді через те, що довести його провину було неможливо. Сподіваюсь, що і аваков, і його прислуга в нинішньому єрмаковському гаремі будуть рано чи пізно покарані
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31.01.2024 12:17 Відповісти
Схоже на то, що просто ліквідували Гуменюка, обставивши так, ніби той сам влаштував вибух.
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31.01.2024 12:21 Відповісти
ага, в СИЗО, с помощью канифоли и глицерина, нас вообще за идиотов держут, что не удивительно, будем мычать дальше)
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31.01.2024 12:38 Відповісти
...а остальные патриоты-проверьте всех
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31.01.2024 13:12 Відповісти
может всю структуру следует судить, винт он и есть винт
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31.01.2024 13:50 Відповісти
більшої маячні не читав ніколи - в камері зробив бомбі з нітрогліцерині і синьої ізолєнти.звісно Гуменюк кинув ті гранати,але слід вів до Тягнибока і кубла ФСБ в Україні.тому й ліквідували хлопа.
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31.01.2024 14:11 Відповісти
Ага, а Тягнибок з діточками своїми прийшов, щоби подивитися, як ці гранати летять. Більшої маячні не читав ніколи. І 7 років доводили що, саме Гуменюк кидав.
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31.01.2024 20:18 Відповісти
хто тягнибок всі вже відомо - фсбешна керована повія.
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31.01.2024 21:37 Відповісти
 
 