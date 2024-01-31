Вибух у Шевченківському райсуді Києва: судитимуть шістьох співробітників Київського слідчого ізолятору

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону скерували до суду обвинувальні акти стосовно шести співробітників ДУ "Київський слідчий ізолятор" за фактом вибуху у Шевченківському райсуді Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Що інкримінують співробітникам Київського слідчого ізолятора

Трьом обвинуваченим інкриміновано службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України), ще трьом - службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).

"Розслідуванням встановлено, що через службову недбалість співробітників слідчого ізолятора та конвойної служби 5 липня 2023 року арештант виніс із ДУ "Київський слідчий ізолятор" та проніс саморобні вибухові пристрої до Шевченківського районного суду", - йдеться у повідомленні.

У подальшому в приміщенні суду він привів їх у дію. Це призвело до його загибелі, поранення співробітників поліції та пошкодження приміщення і майна суду.

Встановлено, що співробітники ДУ "Київський слідчий ізолятор" передали арештанта конвойній службі Нацгвардії без жодного обшуку речей. Працівники конвойної служби теж не провели особистий обшук та не перевірили його речі перед тим, як доставити до суду.

Крім того, троє працівників слідчого ізолятора протягом тривалого часу підробляли обов’язкові акти обшуків камерних приміщень, хоча фактично перевірки не проводили. Таким чином утримувані мали можливість користуватися забороненими речами та предметами.

Що встановило розслідування

У ході розслідування під час обшуків у камері, де утримувався обвинувачений, вилучено гліцерин, каніфоль, електричні проводи та інші хімічні речовини. Частина з них, згідно висновку експертизи, входила до складу саморобних вибухових пристроїв, які здетонували у суді.

Нагадаємо, у грудні 2023 року суд визнав винними двох військовослужбовців Національної гвардії України у порушенні статутних правил вартової служби чи патрулювання (ч. 3 ст.418 КК України).

Досудове розслідування - ГСУ ДБР.

Вибух у Шевченківському райсуді Києва

Нагадаємо, що ввечері 5 липня у столичному Шевченківському районному суді пролунав вибух.

ЗМІ повідомили, що вибух у Шевченківському райсуді влаштував обвинувачений у теракті під Радою в 2015 році Гуменюк. Пізніше глава МВС Клименко повідомив, що особа, яка влаштувала вибух, загинула.