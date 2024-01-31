Зеленський загальмував процес звільнення Залужного, коли про новину дізналися ЗМІ, - New York Times

Президент Володимир Зеленський планував звільнити генерала Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Але цей процес пригальмували, коли повідомлення про звільнення потрапило до ЗМІ.

Про це з посиланням на колишнього високопоставленого українського чиновника пише New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами джерела, зараз Офіс президента "гальмує процес" звільнення Залужного.

Подібну інформацію виданню надав і знайомий із ситуацією народний депутат. За його словами, однією з проблем щодо звільнення є те, що Офіс президента не має негайної заміни на місце генерала Залужного.

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New York Times зазначає, що розмови про відставку Залужного відбуваються на фоні наступу росіян на Авдіївку. Минулого тижня окупанти через дренажні тунелі змогли потрапити на південну околицю міста. І зараз ведуться запеклі бої за те, щоб їх звідти вибити.

Також воно нагадує, що Залужний, за даними соцопитувань, має серед українців більшу підтримку, ніж президент Зеленський.

При цьому роботу Залужного, як зазначає New York Times, поставили під сумнів, коли восени стало зрозуміло, що контрнаступ на півдні України провалився.

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"Члени українського парламенту заявили, що плутанина на вищому рівні вже розповсюдилася в українській армії, що впливає на моральний стан рядового складу та роботу старших офіцерів із колегами з союзних збройних сил. Існує невизначеність щодо того, чи підтримує президент накази генерала Залужного, що підриває довіру до командування", - йдеться в публікації.

При цьому розлад у рядах українського керівництва припав на особливо небезпечний для України момент війни. Росія посилила одночасно атаки на полі бою та пропагандистську кампанію, спрямовану на підрив підтримки України на Заході. Україна ж змушена чекати допомоги від США та Європи, надання якої залежить від політичних інтересів у цих країнах.

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New York Times пише, що українські політологи розглядають Залужного як імовірного суперника Зеленського в разі, якщо в Україні поновлять припинені через воєнний стан вибори.

"Якщо будь-який крок щодо заміни генерала розглядатиметься як суто політична, а не військова необхідність, пан Зеленський може зіткнутися з негативною реакцією не лише серед опозиційних політиків, але й серед громадськості, яка, за результатами опитувань, найбільше поважає генерала Залужного", - йдеться у статті.

Відставка Залужного

Раніше джерела повідомляли про те що президент України Володимир Зеленський підписав указ про зняття з посади Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Однак пізніше прессекретар президента Зеленського Сергій Никифоров у коментарі УП заявив, що Валерія Залужного не звільняли з посади.