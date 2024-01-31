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Зеленський загальмував процес звільнення Залужного, коли про новину дізналися ЗМІ, - New York Times

Новини Цензор.НЕТ Політика України

зеленський,залужний

Президент Володимир Зеленський планував звільнити генерала Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Але цей процес пригальмували, коли повідомлення про звільнення потрапило до ЗМІ.

Про це з посиланням на колишнього високопоставленого українського чиновника пише New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами джерела, зараз Офіс президента "гальмує процес" звільнення Залужного.

Подібну інформацію виданню надав і знайомий із ситуацією народний депутат. За його словами, однією з проблем щодо звільнення є те, що Офіс президента не має негайної заміни на місце генерала Залужного.

Читайте: Сирський відмовився від посади головнокомандувача ЗСУ, - The Times

New York Times зазначає, що розмови про відставку Залужного відбуваються на фоні наступу росіян на Авдіївку. Минулого тижня окупанти через дренажні тунелі змогли потрапити на південну околицю міста. І зараз ведуться запеклі бої за те, щоб їх звідти вибити.

Також воно нагадує, що Залужний, за даними соцопитувань, має серед українців більшу підтримку, ніж президент Зеленський.

При цьому роботу Залужного, як зазначає New York Times, поставили під сумнів, коли восени стало зрозуміло, що контрнаступ на півдні України провалився.

Також читайте: Зеленський запропонував Залужному посаду секретаря РНБО. Той відмовився, - The Economist

"Члени українського парламенту заявили, що плутанина на вищому рівні вже розповсюдилася в українській армії, що впливає на моральний стан рядового складу та роботу старших офіцерів із колегами з союзних збройних сил. Існує невизначеність щодо того, чи підтримує президент накази генерала Залужного, що підриває довіру до командування", - йдеться в публікації.

При цьому розлад у рядах українського керівництва припав на особливо небезпечний для України момент війни. Росія посилила одночасно атаки на полі бою та пропагандистську кампанію, спрямовану на підрив підтримки України на Заході. Україна ж змушена чекати допомоги від США та Європи, надання якої залежить від політичних інтересів у цих країнах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський все ж таки відправить у відставку Залужного, - Financial Times

New York Times пише, що українські політологи розглядають Залужного як імовірного суперника Зеленського в разі, якщо в Україні поновлять припинені через воєнний стан вибори.

"Якщо будь-який крок щодо заміни генерала розглядатиметься як суто політична, а не військова необхідність, пан Зеленський може зіткнутися з негативною реакцією не лише серед опозиційних політиків, але й серед громадськості, яка, за результатами опитувань, найбільше поважає генерала Залужного", - йдеться у статті.

Відставка Залужного

Раніше джерела повідомляли про те що президент України Володимир Зеленський підписав указ про зняття з посади Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Однак пізніше прессекретар президента Зеленського Сергій Никифоров у коментарі УП заявив, що Валерія Залужного не звільняли з посади.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+89
вофка сам напиши заяву про відставку і йди нах** разом зі своєю зе шоблою !!!

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31.01.2024 11:46
+54
До 31 березня ще дожить треба. Падло встигне нагадить, стопудов.
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31.01.2024 11:46
+52
просто наш президент мелкая завистливая личность.. впрочем как и все низкорослики, с их комплексами. Ему рейтинги спать мешают..
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31.01.2024 11:47
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Да викинте вже Зелю та зробить хунту! Буде врятована і країна, і Армія
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31.01.2024 15:41 Відповісти
"Витівки ЗЕ-оманського гномика на догоду кремлівському карлику ! "
Вже писав ; зі стартом " перевиборів " московського ліліпузіка-- сінхронно розпочнеться
зусиллями ЗЕ--кодла-- задобрювальна. плебейсько-ница акція підтримки рашо-катюги...
- Це так очікувано: робити " приємність" своєм шефу-- покровителю... І до розкрадання
мільярдів військової гумдопомоги--додати іще й влсну --родзинку. а саме--обезголовити ЗСУ !!! Вважайте : чорна справа ( зневіри й хаосу ) вже запущена ... Коли срулі зплітають сітку змови. дескридетації якомусь діячу ( НЕ угодного їм )--він приречений --це лише справа часу !? У них все продумано. до дрібниць... Навіть наше спільне бажання вплинути на зрадницький підступ . а саме; зірватись у Київ і привести ЗЕ-кодло до тями--розіб*ється біля каси на квитки до столиці...( З Нового року --ціни захмарні !!! )
Українці. будьмо пильними. хоч зараз-- перед прїрвою!!! ДО купи...Єднаймося !
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31.01.2024 16:05 Відповісти
Предлагаю Зеленскому предложить Ермаку должность ларечника столицы, или пойти в отставку
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31.01.2024 16:26 Відповісти
"Марш справедлiвостi", - коли?
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31.01.2024 16:31 Відповісти
Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·

3 ч

Спроба ОП звiльнити Главкома провалилася Міжнарод\Спільнота відреагувала миттєво: НАТО,Пентагон,Британія,Німеччина,Італія,Данія,Польща,Литва++ -Основні Мілітарні Донори ЗСУ Після появи Указу на звільнення ВФЗ почнеться винос тіл з Банкової 11,попри дію ВС
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31.01.2024 16:33 Відповісти
Офіс президента не має негайної заміни на місце генерала Залужного. Джерело: https://censor.net/ua/n3470754

А Безугла ???
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31.01.2024 16:43 Відповісти
Думаю,Залужному не треба ні за яких обставин самому писати рапорт на звільнення! Якщо Сипливий Баритон хоче його зняти (а він дуже хоче),хай знімає своїм розпорядженням. Якщо Залужний сам напише рапорт-він тим самим,сам визнає свою вину за неготовність до війни і невдалі військові дії,а Зелене Шапіто буде в стороні,зелене і пухнасте.....
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31.01.2024 16:48 Відповісти
думаю, що така заява на звільнення - це була би зрада нашого народу, його надій і єдиної віри в ЗСУ. Залужний, думаю, саме так це і розуміє. бо мати справу з ОПою та зе-шоблою - давно вже хочеться плюнути, кинути і піти геть - "робіть що знаєте". але Залужний реально служить державі та її народу, а не презику і опі, тому і не може кинути країну у важкий час
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31.01.2024 18:40 Відповісти
До Зеленського ніяк не дійде, що звільняти треба не Залужного, а своїх менеджерів. І звільняти їх давно пора.
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31.01.2024 17:11 Відповісти
А таки всрався!
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31.01.2024 17:28 Відповісти
Кудись пропали два укази президента. Поклали під сукно?

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31.01.2024 17:43 Відповісти
Сайт президента з переліком підписаних ним указів.

https://www.president.gov.ua/documents/decrees
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31.01.2024 17:44 Відповісти
цікаво, а сам презЕдент якось коментував цей маразм? чи тупо зробив вигляд "нічого не сталося"?
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31.01.2024 18:36 Відповісти
тупо проігнорив, бо "царю не гоже перед холопами розпинатися"..
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01.02.2024 01:41 Відповісти
Дмитро Чекалкин

Цитата дня з відомого видавництва «The Time»:
Зеленський зобовʼязаний зрозуміти, що військові довіряють Залужному, і якщо президент хоче, щоб військові довіряли і йому, то він повинен навчитись довіряти Залужному… Радники , що є близькими до Зеленського, налили йому теплу ванну, за межами якої важко побачити реалії фронту…
Сирський відмовився зайняти місце Залужного. Відмовився і Буданов. Це означає, що в критичній ситуації генерали визначились слухатись Залужного, а не президента, чий термін спливає.

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31.01.2024 18:39 Відповісти
Краще, шо може зробити ЗЄнелох Ганчірочний у цій ситуаціі це добровільно прям зараз піти у відставку, або обнюхатись кокаїном в усмерть. Для багатьох українців ЗЄльона ганчірка уже не легітимний. Навіть самі упороті зелєбобіки розуміють, шо спроба зняти Залужного - це поступок ворога і грає на руку кацапам. Вони там уже самі не свої від радощів і святкують перемогу над українцями
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31.01.2024 18:52 Відповісти
Хлопці і дівчата! Жарти пора припиняти, - березень і кінець повноважень на носі.
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31.01.2024 19:02 Відповісти
Зелені гниди провалили все , і посіяли недовіру до України , своїм безмежним крадівництвом і корупцією .І нікого з злодіїв не покарали , і не думають карати , навпаки пропонують роботу послами , чи якимись нікому непотрібними радниками .Аби були при кориті .Геть зешоблу , поки не пізно гнати гнид під суд .
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31.01.2024 19:06 Відповісти
"Нема такої ситуації з якої б зеленський не міг би не вийти з ганьбою"
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31.01.2024 20:32 Відповісти
У Зели в марте заканчивается легитимность, нервы ни к чёрту, наркотики тоже не способствуют улучшению самочувствия, на приходе округлят глаза но потом снова грусть печаль.
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31.01.2024 20:57 Відповісти
Одне заперечення у вас зайве. З нього виходить, що є ситуація, з якої він може вийти без ганьби.
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31.01.2024 21:52 Відповісти
Вофка засцал )))
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31.01.2024 22:29 Відповісти
Зеленський має піти!!! Зелена сволоч має піти від влади, або його і його щоблу *********!!!!
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31.01.2024 22:58 Відповісти
Мерзотник!
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01.02.2024 00:48 Відповісти
ОЧКО )))
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01.02.2024 03:17 Відповісти
ТАК ЗАЛУЖНЫЙ НА ФРОНТ ИДЁТ !)
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01.02.2024 03:25 Відповісти
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01.02.2024 05:44 Відповісти
правий був Степан Ількович до влади прийшли ліквудатори України
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02.02.2024 07:26 Відповісти
Зєля все робить на шкоду тому без політкомпанії "Зєлю геть. Дострокові" нам не обійтись. Кожен цивільний може взяти участь у політкомпанії, якщо поширить в будь який спосіб емблему політкомпанії:

Перекреслений навскося чорною лінією зелений круг.

Коли цей вияв вимоги до влади стане вірусним, то зєля сам втече і ми оберем нарешті нормального Лідера.

Дотогож це можна робити без майданів, мітінгів, без відриву від основної діяльності, без необхідності пересування по країні, без ризику, втрати часу, майже безкоштовно і без ризику розхитати ситуацію всередені країни залученням військових зі зброєю до втручання у внутрішню політику.
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02.02.2024 17:16 Відповісти
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