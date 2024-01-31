Працюємо над тим, щоб Україна отримала F-16 вже цього року, - міністр оборони Нідерландів Оллонгрен
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У Міністерстві оборони Нідерландів упевнені, що зможуть поставити винищувачі F-16 в Україну вже цього року. Однак точної дати назвати не можуть.
Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідну заяву вона зробила після прибуття на неформальну зустріч міністрів оборони країн Європейського союзу, яка проходить у Брюсселі сьогодні, 31 січня.
"Ми справді наполегливо працюємо над цим. Над цим також наполегливо працюють українці. Це станеться цього року. Я впевнена в цьому", - зазначила Оллонгрен, коментуючи терміни передачі F-16 Україні.
Водночас міністр не уточнила, коли саме будуть поставлені винищувачі.
"Я не можу назвати конкретний час і дату прямо зараз", - додала Оллонгрен.
Топ коментарі
+15 Ksenia VB
показати весь коментар31.01.2024 11:56
+11 歪
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+8 cimbitep
показати весь коментар31.01.2024 12:10
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Партнеры готовы передать F-16 Украине, но нужно подготовить инфраструктуру и инженеров, - Игнат.
Источник: https://censor.net/ru/v3469710
Z.Вирішив повернутися після перманентного бана в 2019, після того як серьйозно облаяв і виборців, і тих, кто допомогав зеленому кодлу (включаючи сами знаєте кого, але він майже виправився, хоча до сих пір не пише П-word у заголовках).
після виборів почнеться нова ера, по ***** всім все відомо , а по демократіям у т ч Україні повинен пройти народний *********
Президент со своим говном в отношении Залужного
Поставил практически крест на F-16
Что и нужно было путину
Президент Украины - настоящий ГЕРОЙ РОССИИ!