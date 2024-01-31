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Працюємо над тим, щоб Україна отримала F-16 вже цього року, - міністр оборони Нідерландів Оллонгрен

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

f16

У Міністерстві оборони Нідерландів упевнені, що зможуть поставити винищувачі F-16 в Україну вже цього року. Однак точної дати назвати не можуть.

Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідну заяву вона зробила після прибуття на неформальну зустріч міністрів оборони країн Європейського союзу, яка проходить у Брюсселі сьогодні, 31 січня.

"Ми справді наполегливо працюємо над цим. Над цим також наполегливо працюють українці. Це станеться цього року. Я впевнена в цьому", - зазначила Оллонгрен, коментуючи терміни передачі F-16 Україні.

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Водночас міністр не уточнила, коли саме будуть поставлені винищувачі.

"Я не можу назвати конкретний час і дату прямо зараз", - додала Оллонгрен.

Читайте також: Українські пілоти продовжують навчання на F-16. Вже літають у небі з інструкторами, - Ігнат
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Топ коментарі
+15
- Байден, чому в Україні досі не підготовлено аеродроми та інфраструктуру для F-16!?
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31.01.2024 11:56
+11
Та не поспішайте, ми вже зрозуміли. Ввечері Zє висить на каштані, зранку F-16 etc.
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31.01.2024 11:53
+8
про "навесні 2024" мова вже не йде, вже все можливе, щоб цього року...але не факт, що й в наступному.
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31.01.2024 12:10
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Та не поспішайте, ми вже зрозуміли. Ввечері Zє висить на каштані, зранку F-16 etc.
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31.01.2024 11:53 Відповісти
Зеленський до сих пір НЕ підготувався до отримання літаків.

Партнеры готовы передать F-16 Украине, но нужно подготовить инфраструктуру и инженеров, - Игнат.

Источник: https://censor.net/ru/v3469710
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31.01.2024 12:15 Відповісти
Так і є. "Ліквідувати" Zє/Єрмака, обрати компетентного президента (не Арєстовіча або Притулу, а ВОНИ можуть!) , і у нас будуть F-16. І навіть Gripen'и зі всіма 30 Taurus'ами.
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31.01.2024 12:21 Відповісти
Ти спеціально сьогодні зареєструвався на форумі ЦН, щоб видавати ці перли?
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31.01.2024 12:24 Відповісти
Так. Рівно 2 місяці до дня Z. Вирішив повернутися після перманентного бана в 2019, після того як серьйозно облаяв і виборців, і тих, кто допомогав зеленому кодлу (включаючи сами знаєте кого, але він майже виправився, хоча до сих пір не пише П-word у заголовках).
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31.01.2024 12:34 Відповісти
Сподіваюся, це так пуйла присипляють перед забоєм.
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31.01.2024 11:56 Відповісти
в 2019 сподівалися, що війна закінчиться
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31.01.2024 11:58 Відповісти
Війна колись закінчиться. Ти проти?
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31.01.2024 12:38 Відповісти
- Байден, чому в Україні досі не підготовлено аеродроми та інфраструктуру для F-16!?
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31.01.2024 11:56 Відповісти
Я йому написав, як відпише дам знати.
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31.01.2024 11:57 Відповісти
мені цікаво де будуть брати бомби та ракети для Ф-16 без погодженого США бюджету?
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31.01.2024 12:04 Відповісти
невже вже цього? 2024? оце розігналися з декількома не першої свіжості літаками
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31.01.2024 11:57 Відповісти
Та можете не поспішати. Так як ви "працюєте над цим" - то і через 3 роки непізно буде.
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31.01.2024 12:02 Відповісти
На Заході вміють балакати, неймовірно багато та безглуздо.
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31.01.2024 12:08 Відповісти
Та да. Взагалі нічого в Україні не підготували. Клятий захід
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31.01.2024 13:17 Відповісти
про "навесні 2024" мова вже не йде, вже все можливе, щоб цього року...але не факт, що й в наступному.
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31.01.2024 12:10 Відповісти
Да еще перед новым годом пролетела утка , шо под конец 24-го года.
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31.01.2024 12:19 Відповісти
ще раніше обіцяли на початку 2024 року поставити ці винищувачі
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31.01.2024 12:55 Відповісти
Ну да, на март-апрель.
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31.01.2024 13:33 Відповісти
Ну цей рік, рік виборів.
після виборів почнеться нова ера, по ***** всім все відомо , а по демократіям у т ч Україні повинен пройти народний *********
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31.01.2024 12:17 Відповісти
Шикарне typo "*********". Ніщо інше і близько не відображае сутніть цьогорічних виборів у різних країнах. [censored] + suicide. Pun of the year, якщо не століття.
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31.01.2024 12:27 Відповісти
ЗЄля , чого нам не дають Ф-16, чого не готова інфраструктура?!
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31.01.2024 12:22 Відповісти
У нього строк всйо , тому не до ф16
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31.01.2024 12:25 Відповісти
Потворні європейські фарисеї так поспішають, щоб вже в кінці року нІкому було передавати літаки.
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31.01.2024 12:25 Відповісти
Перегони равликів у порівнянні з цим - ефектне та захоплююче видовище
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31.01.2024 12:31 Відповісти
Вони тяжко працюють. Вже втомилися від війни та праці. ПРи цьому постійно стурбовані і часами навіть сильно.
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31.01.2024 12:35 Відповісти
Я думаву 2024 це в січні,максимум у березні,а виявляється,у грудні.
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31.01.2024 12:38 Відповісти
Забудьте про F -16
Президент со своим говном в отношении Залужного
Поставил практически крест на F-16
Что и нужно было путину
Президент Украины - настоящий ГЕРОЙ РОССИИ!
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31.01.2024 13:21 Відповісти
Зермаки саботують ввіз F-16 в Україну! Адже їх завдання від ФСБ - здати кацапам Україну, а не захищати її! Отже, зелю і єру - геть із владних постів...
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31.01.2024 14:15 Відповісти
Хіба що самі приїдуть та замість Зельоних інфраструктуру підготують. Бо за більше як півроку Зе-влада не спромоглася з місця зрушити.
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31.01.2024 14:55 Відповісти
Эй сыровары--- на Рождество то хоть успеете? По Юлианскому календарю хоть. Нюхальщики тюльпанов хреновы!
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31.01.2024 15:02 Відповісти
 
 