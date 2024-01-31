Працюємо над тим, щоб Україна отримала F-16 вже цього року, - міністр оборони Нідерландів Оллонгрен

У Міністерстві оборони Нідерландів упевнені, що зможуть поставити винищувачі F-16 в Україну вже цього року. Однак точної дати назвати не можуть.

Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідну заяву вона зробила після прибуття на неформальну зустріч міністрів оборони країн Європейського союзу, яка проходить у Брюсселі сьогодні, 31 січня.

"Ми справді наполегливо працюємо над цим. Над цим також наполегливо працюють українці. Це станеться цього року. Я впевнена в цьому", - зазначила Оллонгрен, коментуючи терміни передачі F-16 Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перші F-16 Україна отримає вже цьогоріч, - Пентагон

Водночас міністр не уточнила, коли саме будуть поставлені винищувачі.

"Я не можу назвати конкретний час і дату прямо зараз", - додала Оллонгрен.

Читайте також: Українські пілоти продовжують навчання на F-16. Вже літають у небі з інструкторами, - Ігнат