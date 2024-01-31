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Немає жодної ситуації, яка не має вирішення, - Кулеба про затримки з постачанням боєприпасів для України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дмитро,кулеба

Якщо Україна не отримає необхідну кількість артилерійських боєприпасів з одного джерела, вона працюватиме над забезпеченням постачання з інших.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв’ю BBC Newsnight, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Немає жодної ситуації, яка не має вирішення. Якщо ми не отримаємо достатню кількість боєприпасів з одного місця, ми працюємо над іншим, звідки їх можна отримати", - зазначив міністр.

Кулеба наголосив, що якою б не була ціна підтримки України для партнерів, ціна забезпечення миру у світі може бути в рази більшою, якщо наша країна не переможе у війні з Росією.

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Кулеба зауважив, що Україна продовжує працювати з обома партіями у США для забезпечення фінансування допомоги.

"ЄС демонструє свою здатність ухвалювати великі рішення самостійно, і це добре. Ми також продовжуємо працювати з обидвома партіями у США, щоб переконатися, що необхідні рішення будуть ухвалені", - резюмував український міністр.

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Топ коментарі
+6
Зеленожопый ИДИОТИК, подстилка дерьмака !
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31.01.2024 12:15
+4
місце кулеби, на табуретці, біля кабінету завхоза.
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31.01.2024 12:20
+4
Для вирішення ситуації треба самим клепати снаряди, а не відосики!
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31.01.2024 12:25
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Зеленожопый ИДИОТИК, подстилка дерьмака !
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31.01.2024 12:15 Відповісти
а головне, що він суне свою пику в військові справи а з Сіярто розмовляє єрмак
це чітко видно на фото, сьогодня на цензор.
то накуй такий МЗС???
дійсно підстілка...
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31.01.2024 13:24 Відповісти
єрмака приставив «смотрящим» до клована пахан каламойша, а кулебу возить єрмак для легітимності
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31.01.2024 15:03 Відповісти
А ці управлєнци тільки ждуть коли щось дадуть. Виж ******* що вже налагоджене виробництво *********** то де вони ?
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31.01.2024 12:15 Відповісти
Так вихід є завжди, наприклад вас всіх звільнити! (Що б гроші не крали...) А на Зекономлені гроші на ваших ЗП ще можна було б снаряди у Болгарії до купити.
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31.01.2024 12:25 Відповісти
місце кулеби, на табуретці, біля кабінету завхоза.
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31.01.2024 12:20 Відповісти
місце кулеби, на табуретці, біля кабінету туалету завхоза
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31.01.2024 12:47 Відповісти
ох вже це піздобольство....
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31.01.2024 12:20 Відповісти
снарядів не вистачає вже вчора , а ви працювати ще не починали ! які ще місця ти знаєш ? в Китай чи Корею полетиш ?
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31.01.2024 12:22 Відповісти
Нє, там халява не працює. Там або гроші, або технології.
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31.01.2024 13:07 Відповісти
а в нас що грошей немає ? якщо ми купуємо не робочі фабрики в Хорватії то чому не можем купити готові снаряди ?
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31.01.2024 13:12 Відповісти
взагалі то купували не ми....ми просто просрали та ********
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31.01.2024 13:17 Відповісти
...і не в Хорватії, а в Боснії-Герцеговині....
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31.01.2024 13:18 Відповісти
можливо я помилився з країною , але не з фактом .
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31.01.2024 13:20 Відповісти
Та. Що значить купити? Купити - то для лохів. Так будь-хто може. А от отримати нахаляву **********, а на державні кошти купити не працюючу фабрику, відмивши купу бабла - то справжнє мистецтво. Принаймні, вони так самі походу вважають. Купити - то гроші не за призначенням. А власні кишені - ото саме воно.
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31.01.2024 13:48 Відповісти
колись в ці кишені покладуть цемент і викинуть в річку .
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31.01.2024 14:01 Відповісти
Я сподіваюсь.
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31.01.2024 14:46 Відповісти
нема снарядів є лопати сказав мєністр
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31.01.2024 12:25 Відповісти
Для вирішення ситуації треба самим клепати снаряди, а не відосики!
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31.01.2024 12:25 Відповісти
Пусть у орбана попросит, не просто так же он ему так смачно подлизнул вчера. Многовекторность во всей ее красоте.

А так отличный месседж - ребята, не парьтесь. Даже если вы не дадите снаряды, то мы не пропадем. У нас вон сколько денег на оборонку выделяется. Может за 2 года таки пару ящиков и получим от этих инвестиций. Надеюсь, хотя бы не пустых...
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31.01.2024 12:27 Відповісти
Кулеба, как тебе не стыдно быть на подтанцовке у проходимца Ермака? А ещё дипломат...
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31.01.2024 12:31 Відповісти
Не кожний в кого диплом - дипломат.
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31.01.2024 13:01 Відповісти
Нема жодно сітуаціі,коли ти як остання шлюха не перемітнувся до маргіналів у влади.Навіщо-запугали родичів(брата),сім'ю.Навіщьо брехати.Вчись у Клімкіна(уроженця курської обл.).Він досі залишається відданим Україні.
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31.01.2024 12:34 Відповісти
О,а казали,що нічого не робить.
А він зараз усе поріша
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31.01.2024 12:34 Відповісти
Коли ми позбудемося цієї ж...мерзоти...
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31.01.2024 12:56 Відповісти
ЧУДОВО. Побудуй заводи і зроби за рік 7 млн ***********. Не можеш? Хмммм
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31.01.2024 12:57 Відповісти
є така ситуація - це коли кришку забили. От тут вже виходу немає.
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31.01.2024 13:02 Відповісти
...кто вор, панове ????
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31.01.2024 13:11 Відповісти
О-па-па... Значить, зеоро знову в когось відсмокче
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31.01.2024 13:12 Відповісти
3 вопроса: кто вор,кто сливает инфу мацковии,когда отдалите спрятанного в тюрьме...
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31.01.2024 13:46 Відповісти
 
 