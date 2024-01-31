На Таврійському напрямку за добу ліквідовано майже 500 окупантів, знищено 68 одиниць військової техніки ворога та 226 БпЛА різних типів

Минулої доби на Таврійському напрямку нейтралізовано або знищено 226 ворожих БпЛА різних типів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Об'єднаному пресцентрі сил оборони Таврійського напрямку.

В операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" ворог завдав 50 авіаударів, 2 ракетних удари, провів 53 бойових зіткнення та здійснив 1004 артобстріли.

ЗСУ за добу знищили 453 окупанти на Таврійському напрямку.

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Загальні втрати ворога в озброєнні та військовій техніці минулої доби становлять 68 одиниць, не враховуючи БпЛА. Зокрема, 5 танків, 21 ББМ, 14 артсистем, 2 РСЗВ, 18 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Також українські сили оборони знищили 5 складів боєприпасів ворога.

Нейтралізовано або знищено 226 ворожих БпЛА різних типів.