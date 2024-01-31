На Таврійському напрямку за добу ліквідовано майже 500 окупантів, знищено 68 одиниць військової техніки ворога та 226 БпЛА різних типів
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Минулої доби на Таврійському напрямку нейтралізовано або знищено 226 ворожих БпЛА різних типів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Об'єднаному пресцентрі сил оборони Таврійського напрямку.
В операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" ворог завдав 50 авіаударів, 2 ракетних удари, провів 53 бойових зіткнення та здійснив 1004 артобстріли.
ЗСУ за добу знищили 453 окупанти на Таврійському напрямку.
Загальні втрати ворога в озброєнні та військовій техніці минулої доби становлять 68 одиниць, не враховуючи БпЛА. Зокрема, 5 танків, 21 ББМ, 14 артсистем, 2 РСЗВ, 18 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Також українські сили оборони знищили 5 складів боєприпасів ворога.
Нейтралізовано або знищено 226 ворожих БпЛА різних типів.
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