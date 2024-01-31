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Новини Війна в Україні
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Метінвест (247) ЗСУ (5784) фортифікації (10)

Метінвест збудував уже 35 опорних пунктів для ЗСУ на лінії оборони, в планах – ще 90

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мироненко,олександр,метінвест

 Компанія Метінвест долучилася до програми фортифікації, яка проходить фактично на всіх напрямках фронту: за допомогою фахівців та техніки, яку надає підприємство, побудували вже понад 35 взводних опорних пунктів. Кожен такий пункт – це мережа тунелів та сталеві бункери-криївки, які виробляє Метінвест, об’єднані в єдиний комплекс. В планах компанії – побудувати ще близько 90 пунктів. Але для розширення виробництва необхідно більше людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів операційний директор Групи Метінвест Олександр Мироненко в інтерв’ю Прямому. 

"Ми передали вже понад 330 бункерів для бійців. Але постало питання, що потрібно зробити командні пункти, щоб забезпечувати безперервне керування військом поблизу лінії зіткнення. Після цього у нас була дуже змістовна дискусія з військовими, з командуванням на окремих напрямках. І ми розробили проєкт командного пункту, що складається з 5-6 "криївок", - розповів він.

За його словами, ці командні пункти виконані з максимальним комфортом: вони обладнані вентиляцією, обігрівом, інтернетом та всіма засобами зв'язку, які використовують військові. Там також обладнані місця, де оператори онлайн спостерігають, що відбувається на лінії зіткнення - спостереження робиться з використанням великих телевізорів та комп'ютерної техніки, яку теж забезпечує Метінвест.

Відбувається виробництво в рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" бізнесмена Ріната Ахметова.

"Ми серйозно ставимося до забезпечення безпеки цього виробництва, адже розуміємо, що ворог постійно шукає місця, де виробляють продукцію для оборони України. Всі майданчики, на яких виробляється продукція – і мінні трали, і командні пункти та "криївки" — розташовані за межами наших підприємств. Ми дбаємо про безпеку людей, які працюють на цих об'єктах", - наголосив Мироненко.

Він уточнив: загалом близько 400-500 співробітників Метінвесту постійно залучені у виробництво продукції оборонного характеру. І хоча компанія має можливості розширення майже за усіма видами продукції - є дефіцит людей, яких можна залучити до виробництва. Адже, крім оборонного напрямку є ще стандартне виробництво металопродукції. А частина працівників відлучені від основного виробництва й залучені до оборонного.

"Нам потрібно додатково наймати людей. А зараз це дуже проблематично - тому що є певні питання з бронюванням співробітників, адже ми працевлаштовуємо через військкомат. Тобто, людина має офіційно оформитися, зареєструватися у військкоматі. І коли люди це чують, вони кажуть: ми краще пошукаємо щось інше. Тому ми зараз намагаємося співпрацювати з Мінекономіки та Міноборони – тому що ми здатні нарощувати обсяги виробництва. Але нам потрібні люди, яких потрібно забронювати - щоб вони могли займатися військовим замовленням", - пояснив Мироненко.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
тому тепер 1 кіловат буде 6 гривень
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31.01.2024 12:57
+5
...якби воювали діти чиновників, рішал, та аферистів, то вже можна було збудувати китайську стіну
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31.01.2024 12:55
+3
якщо би їм дали таке бабло - зможуть все! То - звірі.....
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31.01.2024 12:56
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а що там нащі інженерні війска? вони хоч ями рити вміють?
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31.01.2024 12:54 Відповісти
якщо би їм дали таке бабло - зможуть все! То - звірі.....
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31.01.2024 12:56 Відповісти
Згоден з вами,але ж хто дасть,такі гроші освоїти!Тим більш Ахметов тепер хороший...дайош світло по 6 гривень!!
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31.01.2024 13:20 Відповісти
Ями повинна рити техніка, ручне риття повинно бути виключенням у надскладних умовах
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31.01.2024 14:41 Відповісти
Азметов таки прислсався до державних грошей!

Маладец!

Вместо того что би буту на зони за розпалюванні Донбасу та війни з РФ,
він добре заробляння на Україні.
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31.01.2024 14:58 Відповісти
...якби воювали діти чиновників, рішал, та аферистів, то вже можна було збудувати китайську стіну
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31.01.2024 12:55 Відповісти
...якби воювали діти чиновників - у кожного із них на "нулі" був би особистий бункер ізх захистом навіть від тактичної ядерної зброї.....
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31.01.2024 12:59 Відповісти
Цікаво почути ціну за секцію
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31.01.2024 12:57 Відповісти
десь по 17... за яйце блок
невдовзі стане ясно при кримінальній справі!
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31.01.2024 13:00 Відповісти
Так то ж без державного фінансування..було б державне - вже б купу лярдів туди зарили. Й носився гундосий з мільйоном бункерів..з кожної праски волав б.
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31.01.2024 13:02 Відповісти
тому тепер 1 кіловат буде 6 гривень
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31.01.2024 12:57 Відповісти
через місяць 6
а через 3 місяці?????
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31.01.2024 13:02 Відповісти
То ми ж вирівнюємось у відповідності цін у ЄС. Зараз всі ціни зрівняють. Але зарплатні й соціалку залишать на теперішньому рівні.
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31.01.2024 13:06 Відповісти
множинне громадянство хвилює більше - земельку скуплять за бабло іноземне!
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31.01.2024 13:08 Відповісти
Неправда. Боєць ЗСУ має більшу зарплату, ніж солдат, наприклад, в Румунії чи Латвії.
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31.01.2024 13:10 Відповісти
А в Україні мешкають тільки бійці ЗСУ? Чи ту ж саму комуналку тільки вони сплачують?

Не несіть дурні.
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31.01.2024 15:04 Відповісти
Та ні в Европі менше...

Стоимость электроэнергии в Европе на 30.01.2024

(за 1 КВт⋅час)

Страна Стоимость

Великобритания

0,086 $ 0,080 € 3,28 грн.

Германия

0,082 $ 0,076 € 3,12 грн.

Франция

0,085 $ 0,078 € 3,22 грн.

Испания

0,088 $ 0,081 € 3,33 грн.

Италия

0,107 $ 0,099 € 4,06 грн.
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31.01.2024 15:07 Відповісти
Такі чудові в нього криївки! Тут тобі і зв'язок, і опалення, і вентиляція.
А ось банальної ізоляції (звуко та гідро) чомусь немає.
Тож під обстрілом сидіти в цьому "чуді" як у металевій діжці, по якій кувалдою луплять. Бо земля вібрацію від вибухів чудово передає.
Головне, що гроші потрапили в "свої" кишені.
Раби ось тільки закінчуються, що на фронті, що в тилу.
Нікому майструвати ці вундервафлі та гибіти в них.
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31.01.2024 13:25 Відповісти
Ахматов наконец понял
Русские придут - ему пиз.....
Все заберут до копейки
А ему организуют ЧЕЧЕТОВСКИЙ полет из окна
Можно в Киеве
А можно и в Лондоне
Какая разница....
Р. S. Я намеренно перепутала букву в фамилии
Чтобы напомнить - кого украинцы выбирают в президенты
Им нравится тот,кто был в банде
Участвовал в групповом изнасиловании
Им нравится тот, кто последними словами называет Нэньку и ссыт ее защищать
Когда сам народ выбирает подобное
Какая разница - что там в россии и кто ей рулит?
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31.01.2024 13:31 Відповісти
Електрика по 6 грн. - яке відношення до цього рішення має Ахмєтов. Може він вже монополіст на цьому ринку?
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31.01.2024 14:10 Відповісти
35 по ціні атомних станцій?
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31.01.2024 14:53 Відповісти
 
 