Союзники по НАТО здійснили переоцінку військових можливостей РФ, - командувач Сил оборони Естонії Херем

У НАТО здійснили переоцінку здатності Росії виробляти ресурси для довгострокового конфлікту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це заявив командувач Сил оборони Естонії Мартін Херем.

За його словами, нові дані про можливість Росії виробляти боєприпаси та набирати війська викликали переоцінку серед членів Альянсу.

Херем зазначив, що також це спровокувало потік попереджень щодо підготовки до довгострокового конфлікту.

"Росія продемонструвала свої можливості у сфері радіоелектронної боротьби й в інших місцях, не лише в Україні та країнах Балтії. Вони, безумовно, досить сильні в цьому", - додав він.

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