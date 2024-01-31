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Союзники по НАТО здійснили переоцінку військових можливостей РФ, - командувач Сил оборони Естонії Херем

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

нато

У НАТО здійснили переоцінку здатності Росії виробляти ресурси для довгострокового конфлікту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це заявив командувач Сил оборони Естонії Мартін Херем.

За його словами, нові дані про можливість Росії виробляти боєприпаси та набирати війська викликали переоцінку серед членів Альянсу.

Херем зазначив, що також це спровокувало потік попереджень щодо підготовки до довгострокового конфлікту.

"Росія продемонструвала свої можливості у сфері радіоелектронної боротьби й в інших місцях, не лише в Україні та країнах Балтії. Вони, безумовно, досить сильні в цьому", - додав він.

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31.01.2024 12:58 Відповісти
За 10 років війни в Україні, Західні аналітики додумалися та визначили сутність того «сруськага міра», але ж оті Меркель, Шрьодер, берлусконі, саркозі та ще сотні прикуплених, на гроші ГазПрьому, дивних осіб-експертів, на різних посадах в органах державної влади, добряче, таки нагадили для безпеки цих держав!!
Слава Україні!
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31.01.2024 13:13 Відповісти
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31.01.2024 13:17 Відповісти
без лєнки точно би не отримали
підраси зелені
чого вона за свої кошти нічого не купить
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31.01.2024 13:18 Відповісти
Шо да, то да.
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31.01.2024 13:49 Відповісти
ще один раз біомаса поставить на виборах "хрестик" не туди куди треба ...

то в Україні залишиться 20 млн. людей...а якщо і ще раз так зроблять...то можливо і 10 млн. населення буде забагато....
все іде по-плану...по-оманському плану....
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31.01.2024 14:27 Відповісти
 
 