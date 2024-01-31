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РФ вже не пропонує ув’язненим короткострокові контракти на війну, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія

У Росії тепер пропонують ув’язненим лише стандартні довгострокові контракти на службу в армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії.

Зазначається, що з вересня 2023 року росіяни припинили призов засуджених на короткострокові контракти. Тепер пропонують лише  довгострокові терміни на проходження військової служби щонайменше до закінчення терміну дії наказу про часткову мобілізацію, виданого у вересні 2022 року.

"Короткострокові контракти для засуджених викликали громадське обурення в Росії, особливо через повторні злочини тих, хто повертався, і короткі терміни в'язнів порівняно з нескінченно мобілізованими резервістами", - пишуть у звіті.

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Міноборони Великої Британії припускає, що короткострокове вербування було відповіддю на тогочасні проблеми Росії з призовом на військову службу на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Вже у 2023 році Росія звернулася до стандартного набору за контрактом як до основного джерела нових військовослужбовців.

Автор: Марина Макєєва
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Та є в них цього добра - 600 тис по тюрмах
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31.01.2024 13:04 Відповісти
~ 433 тисячі
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_incarceration_rate
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31.01.2024 13:14 Відповісти
да вы ещё сажайте...\будет больше...\
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31.01.2024 15:40 Відповісти
отож не цінували Пригожина тож наразі маєте)))
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31.01.2024 13:15 Відповісти
короткострокові не врятують!
Бахмут показав! А Авдіївка ще покаже........
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31.01.2024 13:18 Відповісти
Образ зєка-добровольця створений, тепер можна і на загальні засади та примусом.
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31.01.2024 13:32 Відповісти
отже кацапи стабілізували потік мобіків, побачимо що після коронуваня молі буде.
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31.01.2024 14:11 Відповісти
 
 