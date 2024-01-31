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Лідери ЄС запропонують проводити щорічні дебати щодо допомоги Україні на €50 млрд, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

єс

Лідери Європейського Союзу на саміті у четвер, 1 лютого, запропонують проводити щорічні дебати щодо запланованого пакету допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро, намагаючись подолати опір з боку Угорщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Фінансова допомога від ЄС має покрити потреби України на 2024-2027 роки. Угорщина наполягає на щорічному перегляді із правом вето, проти чого виступають інші члени ЄС.

У новій версії проєкту висновків саміту лідери ЄС проводитимуть щорічні дебати щодо пакету допомоги на основі звітів Європейської комісії.

"Європейська рада щорічно проводитиме дебати щодо реалізації цього механізму з метою надання рекомендацій щодо підходу ЄС до ситуації, що виникла внаслідок агресивної війни Росії проти України", - йдеться в проєкті висновків від 30 січня, з яким ознайомилося агентство Reuters.

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Саміт ЄС 1 лютого

Основною темою саміту в Брюсселі стане спроба досягти угоди щодо пакету фінансової допомоги Україні на суму 50 млрд євро на чотири роки, який було заблоковано Угорщиною на попередньому саміті у грудні.
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Топ коментарі
+5
Піддайся на шантаж один раз - і будеш вічной жертвой. Чи не розуміють старі пердуни та пердуньї?
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31.01.2024 13:26
+4
Орбана на палю і можете дебати проводити хоч кожний рік
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31.01.2024 13:21
+4
За що нас Бог покарав такими партнерам?
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31.01.2024 13:22
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Орбана на палю і можете дебати проводити хоч кожний рік
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31.01.2024 13:21 Відповісти
За що нас Бог покарав такими партнерам?
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31.01.2024 13:22 Відповісти
За свою інфантильність. Бо перш за все треба сподіватися на себе, а не на партнерів і з цього виходити. А якщо за 30 з гаком років країна не навчилася стояти на власних ногах, то діагноз дуже сумний. Треба усвідомити, що ніхто не буде нас тягти десятиліттями війни на своєму горбі.
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31.01.2024 13:27 Відповісти
І головне що люди постійно обирають пройдисвітів голосуючи за красиву картинку, багато обітцянок або взагалі ковбасу і гречку
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31.01.2024 13:57 Відповісти
Так скрізь так голосують, по всьому світу. Передвиборча програма - це і є обіцянки.
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31.01.2024 14:00 Відповісти
Десь бачив в ЄС чи в штатах голосування за продуктові набори або за 200-300 грн... або щоб керівник компанії збирав працівників і казав за кого голосувати.... в штатах його б засудили самі працівники
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31.01.2024 15:31 Відповісти
Ще раз: передвиборча програма - це і є обіцянки. В нас їх не виконав жоден президент. За кордоном не скажу, але теж навряд чи всі все виконували, те, що обіцяли. Голосування за гречку? Всі ті, кого я знаю, хоч і брали гречку, але голосували все одно по-своєму.
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31.01.2024 17:05 Відповісти
Бог нас покарав за вибір 2019 року.
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31.01.2024 13:42 Відповісти
Ти ба яка потужна країна Угорщина - переламала через коліно Німеччину і ще кількадесятків країн ЄС
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31.01.2024 13:23 Відповісти
Дебати потрібно Угорщину -- бо вона як баба Яга - проти
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31.01.2024 13:23 Відповісти
Піддайся на шантаж один раз - і будеш вічной жертвой. Чи не розуміють старі пердуни та пердуньї?
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31.01.2024 13:26 Відповісти
Будемо збиратися кожен рік, πорі$∆€ть та й не дать грошей. А як намагалися, як намагалися, то все злий орбан або фіцо або хто інший винен . Або Україна не так добре просила. В Європі πідори вини всі...
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31.01.2024 14:20 Відповісти
Або Україна не так добре просила. А нащо, коли з США приїхали контролери і не дають красти. Слава ЗСУ!
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31.01.2024 16:53 Відповісти
 
 