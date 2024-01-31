Лідери ЄС запропонують проводити щорічні дебати щодо допомоги Україні на €50 млрд, - Reuters

Лідери Європейського Союзу на саміті у четвер, 1 лютого, запропонують проводити щорічні дебати щодо запланованого пакету допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро, намагаючись подолати опір з боку Угорщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Фінансова допомога від ЄС має покрити потреби України на 2024-2027 роки. Угорщина наполягає на щорічному перегляді із правом вето, проти чого виступають інші члени ЄС.

У новій версії проєкту висновків саміту лідери ЄС проводитимуть щорічні дебати щодо пакету допомоги на основі звітів Європейської комісії.

"Європейська рада щорічно проводитиме дебати щодо реалізації цього механізму з метою надання рекомендацій щодо підходу ЄС до ситуації, що виникла внаслідок агресивної війни Росії проти України", - йдеться в проєкті висновків від 30 січня, з яким ознайомилося агентство Reuters.

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Саміт ЄС 1 лютого

Основною темою саміту в Брюсселі стане спроба досягти угоди щодо пакету фінансової допомоги Україні на суму 50 млрд євро на чотири роки, який було заблоковано Угорщиною на попередньому саміті у грудні.