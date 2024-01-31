УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11406 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
1 068 10
благодійність (439) війна (56949) допомога (5236) дрони (2601)

Відкрито збір коштів на дрони для воїнів 28 ОМБр та 95 ОДШБр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

mavic,мавік

Волонтерка Юлія Толмачова оголосила збір коштів на дрони для бійців 28 ОМБр та 95 ОДШБр.

 Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Дрони - це життя українських воїнів і знищені окупанти. З допомогою цих дронів, наші воїни коригують роботу fpv дронів, артилерії, пвдтримують піхоту в окопах та штурмові групи.

Підтримайте Юлю, допоможіть придбати дрони для ЗСУ.

Загальна сума збору - 1 440 000 грн. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїнам ССО та 93-ї ОМБр "Холодний Яр" потрібні протитепловізійні пончо: рятують від нічних обстрілів та дають можливість просунутися далі лінії фронту. ВIДЕО

Збір на дрони

Всі реквізити 

4149629351302674 - Приват 

Банка на дрони https://send.monobank.ua/jar/7nTNp2QSo5 

PayPal [email protected]

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Потрясите того кто за судью взяточника князева, внес залог 18 млн грвн. Там хватит на дроны на 10 лет вперед.
показати весь коментар
31.01.2024 13:24
+2
85 грн з кожного, хто зараз на цензорі й збір закрито
показати весь коментар
31.01.2024 13:31
+2
після останнього відео дикого і другого довбня щодо простріляних колін- донатити бажання вже нема взагалі.Норм,законів,конституції - НЕМА за їх розрахунком.
показати весь коментар
31.01.2024 13:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знову Притула десь «забарився» з допомогою?!.
показати весь коментар
31.01.2024 13:22 Відповісти
Розкажіть про це умерову!
що волонтери знову збирають на ЗСУ.

Він цего не знае. Або робе вигляд.

Хенерал умеров, заканчуйте це безобразіе. Гроші з бюджету виделені. Де вони?

Чому нема дронів, курва?!
показати весь коментар
31.01.2024 15:07 Відповісти
Потрясите того кто за судью взяточника князева, внес залог 18 млн грвн. Там хватит на дроны на 10 лет вперед.
показати весь коментар
31.01.2024 13:24 Відповісти
ви не розумієте, це важливіше....
показати весь коментар
31.01.2024 13:30 Відповісти
85 грн з кожного, хто зараз на цензорі й збір закрито
показати весь коментар
31.01.2024 13:31 Відповісти
того вистачить на два-три дні повоювати, а далі - наша пісня гарна нова...
де мільйон дронів? миші з*їли? Залужного треба з*їсти!
показати весь коментар
31.01.2024 13:38 Відповісти
задонатив 100! - тут жеж зелебобіків повно...
показати весь коментар
31.01.2024 14:20 Відповісти
після останнього відео дикого і другого довбня щодо простріляних колін- донатити бажання вже нема взагалі.Норм,законів,конституції - НЕМА за їх розрахунком.
показати весь коментар
31.01.2024 13:50 Відповісти
Нагадаю, що кожна частина отримує 10% ПДФ осрбового складу саме на.такі питання. А це чимала сумма. Це саме те ПДФ військових та силовиеів яке забрали з бюддетів місцевих рад.
Командири мають зараз і самі це придбати, при чрму саме те, що їм потрібно, по кращій ціні і без зайвих очікувань
показати весь коментар
31.01.2024 15:45 Відповісти
+
показати весь коментар
31.01.2024 17:30 Відповісти
 
 