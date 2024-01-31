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Відкрито збір коштів на дрони для воїнів 28 ОМБр та 95 ОДШБр
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Волонтерка Юлія Толмачова оголосила збір коштів на дрони для бійців 28 ОМБр та 95 ОДШБр.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Дрони - це життя українських воїнів і знищені окупанти. З допомогою цих дронів, наші воїни коригують роботу fpv дронів, артилерії, пвдтримують піхоту в окопах та штурмові групи.
Підтримайте Юлю, допоможіть придбати дрони для ЗСУ.
Загальна сума збору - 1 440 000 грн.
Всі реквізити
4149629351302674 - Приват
Банка на дрони https://send.monobank.ua/jar/7nTNp2QSo5
PayPal [email protected]
Топ коментарі
+4 Neftekachka Beznadega
показати весь коментар31.01.2024 13:24
+2 Hanka Panyanka
показати весь коментар31.01.2024 13:31
+2 Tui Yii
показати весь коментар31.01.2024 13:50
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що волонтери знову збирають на ЗСУ.
Він цего не знае. Або робе вигляд.
Хенерал умеров, заканчуйте це безобразіе. Гроші з бюджету виделені. Де вони?
Чому нема дронів, курва?!
де мільйон дронів? миші з*їли? Залужного треба з*їсти!
Командири мають зараз і самі це придбати, при чрму саме те, що їм потрібно, по кращій ціні і без зайвих очікувань