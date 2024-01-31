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Новини За кордоном
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Литва (1555) Науседа Гітанас (259) переговори з Росією (559)

Захід знову опиниться в пастці переговорів з РФ, якщо вони почнуться на умовах Москви, а не Києва, - Науседа

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

науседа

Президент Литви Гітанас Науседа висловив побоювання, що Захід може знову опинитися в пастці "телефонного права" Росії, якщо мирні переговори почнуться на умовах Кремля, а не України.

Про це він сказав під час дискусії в Центрі східноєвропейських досліджень, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Коли я бачу, що знову і знову, особливо щодо становища на фронті, виникають пацифістські настрої, коли починають говорити про мирні переговори... Я думаю, що ми знову потрапляємо в ту саму пастку й повертаємося до віри в телефонне право, яке раніше мало місце, а тепер це так звані мирні переговори", - заявив президент Литви.

Ймовірно, Науседа мав на увазі телефонні переговори, які в перші місяці після початку повномасштабної війни РФ проти України з російським диктатором Володимиром Путіним вів президент Франції Емманюель Макрон.

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"Як було у випадку з телефонним правом, так і у випадку з мирними переговорами – Росії потрібна не угода, а просто знову ошукати Захід, виграти час, консолідувати свої сили та напасти на нас із новою силою. Можливо, цього разу не тільки на Україну, а й на всіх нас", - зазначив він.

За словами Науседи, Вільнюс у цьому випадку проводив "політику розвіювання ілюзій".

Лідер Литви також висловив невдоволення тим, що ЄС повільно готує 13-й пакет санкцій проти Росії.

"Із санкціями ми просуваємося дуже повільно, іноді навіть невиправдано повільно", - прокоментував він.

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Водночас Науседа "вкрай стурбований" тим, щоб Сполучені Штати зберегли свою увагу до ЄС, незалежно від результатів виборів у листопаді 2024 року.

"Це потрібно не Литві чи Латвії, це те, що потрібно всьому ЄС. Ми не можемо гарантувати цього сьогодні, але нам не слід боятися якихось апокаліптичних сценаріїв того, що станеться, якщо та чи інша людина виграє вибори", - резюмував президент Литви.
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Топ коментарі
+7
Найкраще мирні переговори з ****** проводять Збройні сили України.
А для цього їх потрібно підсилювати озброєнням та боєкомплектом, а також особовим складом під ротацію.
Але виходить навпаки - в Україні знижують міцність ЗСУ. Ссиль навів
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31.01.2024 14:16
+5
Багато хто сподівається знову втюхати москві черговий мінськ.
Чорта з два.
По-перше, зєля не Порошенко. По-друге - москва не настільки дурна, щоб двічі попастись в одну і ту ж пастку.
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31.01.2024 14:10
+3
Які взагалі можуть бути переговори? Згадайте Азербайджан - поки кремляді не отримали в рило ніякого толку не було.
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31.01.2024 14:47
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Ціна на нафту- єдина санкція яка реально здатна зупинити х**ла.
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31.01.2024 14:10 Відповісти
Ціною вже лякати спробували. Був комариний укус. Кацапи з легкістью обійшли. Потрібна фізична завада.
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31.01.2024 14:13 Відповісти
та пляха! повар вже НАОЧНО продемонстрував що треба робити, щоб сколихнути те болото!
5 тисяч озброєних місцевих рил і все!
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31.01.2024 14:20 Відповісти
Покажіть мені ще одну кувалду повара, якої до усрачки бояться москалі.
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31.01.2024 14:22 Відповісти
Багато хто сподівається знову втюхати москві черговий мінськ.
Чорта з два.
По-перше, зєля не Порошенко. По-друге - москва не настільки дурна, щоб двічі попастись в одну і ту ж пастку.
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31.01.2024 14:10 Відповісти
Невже, За 10 років московської війни в Україні, часу та прикладів, для навчання політиків Західного Світу, недостатньо???
10 років!! Пильнуймо Україну!! Пам'ятаймо, про загиблих людей в таборах совдепівського ГУЛАГУ!
Слава Україні!
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31.01.2024 14:12 Відповісти
Найкраще мирні переговори з ****** проводять Збройні сили України.
А для цього їх потрібно підсилювати озброєнням та боєкомплектом, а також особовим складом під ротацію.
Але виходить навпаки - в Україні знижують міцність ЗСУ. Ссиль навів
показати весь коментар
31.01.2024 14:16 Відповісти
Які взагалі можуть бути переговори? Згадайте Азербайджан - поки кремляді не отримали в рило ніякого толку не було.
показати весь коментар
31.01.2024 14:47 Відповісти
тільки так
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31.01.2024 15:07 Відповісти
Та майже все готове. Єрмак вже все підготовив. Допомога завдяки єрмакодипломатії зменшилась. Суспільство безупинну накачують поганим Заходом, що не дав підготуватись до вторгнення, та не дає достатньо грошей. Одна перешкода залишилась Це ЗСУ. Залужного заберуть, мотивація до спротиву у військах знизиться. Всі готові військові плани в сміттєвий бак. Тоді можна оголошувати тупик у війні. Бо Захід не допомагає, в нату не приймає, в ЄС не беруть. Тому варіантів нема. Тільки домовлятись з дружнім народом. "Просто пєрєстать стрєлять", і вибори Найвеличнішого поки що на другий термін. А там можна знову військовий стан, і широкими кроками до Бєларусь №2.
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31.01.2024 14:51 Відповісти
 
 