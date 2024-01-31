Мільйон снарядів Україна має отримати в березні або в наступні місяці, - міністр оборони Латвії Спрудс

Країни ЄС мають знову оцінити можливості власних арсеналів і продовжувати зусилля з підвищення спроможностей оборонної промисловості, щоб надати Україні мільйон артилерійських боєприпасів якщо не до кінця березня, то протягом наступних місяців.

Про це міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив в середу в Брюсселі перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони країн Євросоюзу, що відбувається під егідою Бельгійського головування в ЄС. Цензор.НЕТ повідомляє про це з посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо поглянути, які ще існують шляхи для використання наявних запасів, та як можливо відтепер та у більш віддаленій перспективі розвинути нашу промислову спроможність. Ми також маємо розглянути спільне замовлення як в Європі, так і за її межами. Тож є декілька шляхів, якими ми можемо поставити цей мільйон (снарядів). Я дуже оптимістичний у цьому та переконаний, що ми найближчим часом будемо здатні зібрати цей мільйон снарядів. Якщо не негайно, до кінця березня, то протягом кількох наступних місяців", - наголосив латвійський міністр.

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Він підкреслив, що ця зустріч європейських міністрів оборони має невідкладні завдання з подальшої підтримки України та розвитку власної оборонної промисловості. Міністри також розглянуть пропозиції щодо створення Фонду допомоги для України в рамках міжурядового Європейського фонду миру. Латвія, за словами міністра, підтримує цю пропозицію щодо надання Україні цієї важливої фінансової допомоги.

Спрудс нагадав, що Латвія бере активну участь у тренуванні українських військовослужбовців та, надає Україні військову допомогу, зокрема в рамках Контактної групи з допомоги Україні в форматі Рамштайн створила "коаліцію дронів".

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"Україна бореться за свою свободу, але також за порядок, що ґрунтується на правилах, та за нашу свободу. Тож ми маємо продовжувати допомогу. Планування такої допомоги є надзвичайно важливим… Протягом двох років ми зробили багато. Наша промислова спроможність, разом із політичною волею та фінансовими інвестиціями, є надзвичайно важливими для продовження стійкої підтримки України зараз та у довгостроковій перспективі. Ми бачимо, що війна в Україні триває вже два роки, маємо бути готовими до довгого шляху до перемоги України", - сказав Спрудс.

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Як повідомлялося, 31 січня у Брюсселі під егідою Бельгійського головування в ЄС відбувається неформальна зустріч європейських міністрів оборони.