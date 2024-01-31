УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11410 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Мобілізація
7 005 73
законопроєкт (1791) держслужбовці (228) мобілізація (1513)

Законопроєкт про мобілізацію: На держслужбу пропонують брати лише осіб з військовою підготовкою

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

військовий,мобілізація,квиток

У допрацьованому законопроєкті про мобілізацію пропонують брати на державну службу лише чоловіків, які пройшли базову загальновійськову підготовку або військову службу.

Про це йдеться у тексті законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", передає Цензор.НЕТ.

Так, у проєкті закону пропонують внести зміни до статті 19 закону про державну службу.

Законопроєкт про мобілізацію

На держслужбу пропонують брати лише тих, хто пройшов базову загальновійськову підготовку або військову службу. Проте це не стосується тих, кого визнали непридатним. Нововведення не стосуватиметься чинних держслужбовців.

"На державну службу не може вперше вступити особа чоловічої статі віком до 60 років, яка не пройшла базову загальновійськову підготовку або військову службу, крім осіб, звільнених від проходження базової військової служби відповідно до статті 18 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" або визнаних за станом здоров’я непридатними до проходження військової служби", - йдеться в тексті проєкту закону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Новий законопроєкт про мобілізацію пропонує тимчасово заарештовувати кошти ухилянтів, забороняти їм виїздити за кордон та керувати авто

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+23
Оце правильно, і в президенти теж так треба, щоб всякі випадкові ухилянти більше не проскакували.
показати весь коментар
31.01.2024 15:11
+18
та участь в бойових діях
показати весь коментар
31.01.2024 15:10
+18
Президент і нардепи в першу чергу.
Там мають бути люди для яких є "разніца"...
показати весь коментар
31.01.2024 15:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Але потім всі отримають відтермінування
показати весь коментар
31.01.2024 15:07 Відповісти
Та зєлю чотири рази брали. І що? З такими суддями і прокурорами це до сраки.
показати весь коментар
31.01.2024 16:26 Відповісти
Оте "або" між підготовкою і службою прибрати...
показати весь коментар
31.01.2024 15:09 Відповісти
"базова військова підготовка", це термін який запроваджується в новому "законі про мобілізацію", прибравши "або" ви пропонуєте поставити кому? тобто обіймати посади можуть тільки ті, хто пройшов й базову військову підготовку й військову службу (види військової служби вказані ч. 6 ст. 2 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу"")?
ознайомтесь й скажіть будь ласка, точно тим, хто пройшов військову службу потрібне ще й проходження базової військуової підготовки?
показати весь коментар
31.01.2024 15:29 Відповісти
Проходження військової служби означає що людина спочатку пройшла базову підготовку.
Але, тссс, це військова таємниця...
показати весь коментар
31.01.2024 15:40 Відповісти
я помилився, "базова загальновійськова підготовка" існує й сьогодні, але
згідно з пп. 6.1 наказуБазова загальновійськова підготовка є обов'язковою підготовкою для осіб, які не проходили військової служби, та призначена для набуття ними первинних знань, навичок і умінь, необхідних для виконання обов'язків військової служби, і проводиться в навчальних частинах (центрах) строком до трьох місяців. Така підготовка не проводиться з особами, які проходили військову службу за контрактом до запровадження базової загальновійськової підготовки або проходили строкову військову службу.»
як бачите, одне не завжди передує іншому.
давайте будемо спиратись на законодавство, а не на власні уявлення.
показати весь коментар
31.01.2024 15:59 Відповісти
та участь в бойових діях
показати весь коментар
31.01.2024 15:10 Відповісти
Ці мають бути в пріоритеті. Коли кандидатів УБД немає, можна розглядати простих "служивих".
показати весь коментар
31.01.2024 15:15 Відповісти
Оце правильно, і в президенти теж так треба, щоб всякі випадкові ухилянти більше не проскакували.
показати весь коментар
31.01.2024 15:11 Відповісти
Президент і нардепи в першу чергу.
Там мають бути люди для яких є "разніца"...
показати весь коментар
31.01.2024 15:14 Відповісти
Вони падли проскочать, бо одразу підсунуть папір, про те, що є непридатними для проходження військової служби
показати весь коментар
01.02.2024 18:58 Відповісти
тоді вигоньте всіх зелених потвор, там ніхто навіть в армії не служив.
показати весь коментар
31.01.2024 15:11 Відповісти
/Нововведення не стосуватиметься чинних держслужбовців\
Вони собі прикрили дупи.
показати весь коментар
31.01.2024 18:43 Відповісти
А посада президента це державна служба?
показати весь коментар
31.01.2024 15:11 Відповісти
взагалі то так, але в випадку зеленського не знаю, він взагалі не дуже розуміє, де знаходиться.
показати весь коментар
31.01.2024 15:13 Відповісти
здається, ні. стаття 3 пункт 3 Закону "Про державну службу"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text
показати весь коментар
31.01.2024 15:22 Відповісти
це дискримінація чистої води. Всі тоді повинні проходити, і жінки включно.
показати весь коментар
31.01.2024 15:12 Відповісти
В Ізраїлі так і є.
показати весь коментар
31.01.2024 15:14 Відповісти
ты писатель а не читатель - брати на державну службу лише чоловіків, які пройшли базову
показати весь коментар
31.01.2024 15:14 Відповісти
А ти придурок. На держслужбі дуже багато жінок. Майже одні жінки. Чому мова про чоловіків, а не про всіх. Це і є дрскримінація, дядя. Дискрімінація за статтю, що приводить до унеможливлення здійснення права на працю.
показати весь коментар
31.01.2024 15:19 Відповісти
ты идиот о женщинах там не слова речь и дет лишь о гражданах мужского пола претендующих на государственную должность - так непридурок понятней ?
показати весь коментар
31.01.2024 15:22 Відповісти
Нема там жодної дискримінації. Вимога уміти читати чи знати мову це по вашому теж дискримінація?

Кожен може поступити в армію, відслужити а потім отримати омріяну державну посаду...
показати весь коментар
31.01.2024 15:44 Відповісти
То вимога читати лише до чоловіків? Чи коли беруть на роботу,то всіх?
показати весь коментар
31.01.2024 15:59 Відповісти
Конституция Украины.Статья 24,вам в помощь.
показати весь коментар
31.01.2024 20:31 Відповісти
єдине питання - скільки коштуватиме Довідка про "базову загальновійськову підготовку"?...
показати весь коментар
31.01.2024 15:13 Відповісти
7-10 тис баксів
як виїзд за кордон
показати весь коментар
31.01.2024 15:32 Відповісти
ЛОЛ. Ее надо ввести всем а не от 18 до 25 мужикам. Кто то есть против подготовки, что бы за справки платить?
показати весь коментар
31.01.2024 15:45 Відповісти
згоден, базова військова та тактично-медична відтепер буде бажана будь-кому, як і закон тяжіння...
показати весь коментар
31.01.2024 15:53 Відповісти
показати весь коментар
31.01.2024 18:24 Відповісти
Це аксіома, основа для держСлужби та для кандидатів у НАРДЕПИ і керівників ЦОВВ!! Не може керувати МІНІСТЕРСТВОМ, особа, без проходження дійсної військової служби!!
За 30 років в Україні, досить КРИВАВИХ прикладів…від ухилянтів та червоних директорів, господарників… КВНзиків!!!

Пильнуймо привладних!
показати весь коментар
31.01.2024 15:13 Відповісти
в тому і справа, що строкової служби не буде, буде лише базова підготовка, яку "окремі" особи будуть проходити, як Пікалов службу в Нацгвардії...
показати весь коментар
31.01.2024 15:19 Відповісти
"Окремі особи" і строкову проходили в окремому порядку.
показати весь коментар
31.01.2024 15:23 Відповісти
І не тільки на держслужбу!!!
показати весь коментар
31.01.2024 15:13 Відповісти
Як раніше і в поліцію.
показати весь коментар
31.01.2024 15:38 Відповісти
«Або» прибрати, бо буде ГОРЕ!
показати весь коментар
31.01.2024 15:15 Відповісти
Пригадую, в наш час у вузи перевагу мали демобілізовані, незалежно від рівня їх знань. Так і тут, можеш бути супер спеціалістом-професіоналом, але без військової підготовки пролітаєш. Херня якась то, малята. Є речі, де делетантів допускати не можна. Вже он в президенти клоуна вибрали і як? Весело вам?
Кожен, врешті-решт, мав би займатись своє справою.
показати весь коментар
31.01.2024 15:15 Відповісти
Зеленский не проходил военной службы - вот и результат
показати весь коментар
31.01.2024 15:17 Відповісти
Управлінські посади - згоден. Але ж не всі держслужбовці управлінці! Є й вузькопрофільні спеціалісти в якійсь галузі, де потрібно підготовлені професіонали. Ну не можна все так скопом!
показати весь коментар
31.01.2024 15:21 Відповісти
ну во первых это только законопроект а будет ли он принят или нет тот еще вопрос , а если и примут то с кучей поправок как всегда
показати весь коментар
31.01.2024 15:26 Відповісти
І Януковощ теж, в силу деяких пікантних обставин😉
показати весь коментар
31.01.2024 15:24 Відповісти
Мало того, для розвитку інтелекту Зеленського військова служба нічого б не допомогла. Скоріше б навпаки...
показати весь коментар
31.01.2024 15:25 Відповісти
Військова служба не сприяє розвитку інтелекту.
показати весь коментар
31.01.2024 16:02 Відповісти
Кива проходив, і службу і АТО. Він кращий приклад?
показати весь коментар
31.01.2024 15:42 Відповісти
Він малорос, якій ненавидить Україну - вот і результат
показати весь коментар
01.02.2024 19:02 Відповісти
робота на державному оборонному підприємстві, дозволяє?
чи інженеру фізику, потрібно звільнитись, промаршувати десь під одесою, поповзати по плацу, покрасити траву, почистити тупим столовим ножем мерзлу картоплю, получити багато разів у фанеру від сержанта....?
а вже потім можна йти на державну службу?
показати весь коментар
31.01.2024 15:19 Відповісти
Для наступників можна ще кілька "ребусів" підкинути, головне щоб це не торкалось чинних держслужбовців - популізм forever.
показати весь коментар
31.01.2024 15:20 Відповісти
Это популизм чистейшей воды. Единственным критерием для приема на любую работу, в т.ч. и гос.службу, должно быть наличие необходимых профессиональных навыков.
показати весь коментар
31.01.2024 15:20 Відповісти
Якщо навички весільного фотографа достатні для обіймання посади депутата ВР, то для нижчих ланок - і поготів.
показати весь коментар
31.01.2024 15:52 Відповісти
За те всього кодла Єрмака (Офіс Президента) це не стосується.Вони виявляється по закону не держслужбовці.Нехай бидло служить щоб зайняти якусь посаду а для панів головне лизати найвеличнішу сраку і можеш стати 120 заступником в ОП
показати весь коментар
31.01.2024 15:24 Відповісти
..... і 240-м радником!
показати весь коментар
31.01.2024 15:59 Відповісти
Коротше жінки у нас не українки, тільки чоловіки українці. Всі заборони стосуються чоловіків!
показати весь коментар
31.01.2024 15:28 Відповісти
Это первый намек что этот закон не примут.
показати весь коментар
31.01.2024 15:31 Відповісти
Звісно. А звинуватять у провалі мобілізації військових (читай - Залужного).
показати весь коментар
31.01.2024 15:45 Відповісти
Провал, пов'язаний зі звільненням воєнкомів, уже ліг на "мудрого" Зєлєнського.
показати весь коментар
31.01.2024 16:30 Відповісти
Гімно а не закон.
показати весь коментар
31.01.2024 15:35 Відповісти
Западный фронт против злых мадяр и словаков пополнят новые бойцы.
показати весь коментар
31.01.2024 15:46 Відповісти
В совці все це було.
показати весь коментар
31.01.2024 15:53 Відповісти
а пікалов може, бо він в Нацгвардії служить

гумористичним наступом займається
а потім прийде вкраїнчиками керувати, бо хто ж тоді буде робити всіх разом?!
слава великому *******!
показати весь коментар
31.01.2024 15:55 Відповісти
... як зробити так , щоб в армію була черга!??? Як зробити так, щоб президентом країни були такі як Теодор Рузвельт, Джон Кеннаді... Буш (старший)? Тільки мріяти ....
показати весь коментар
31.01.2024 15:56 Відповісти
Starship Troopers Роберт Гайнлайн
показати весь коментар
31.01.2024 16:01 Відповісти
викласти так: "на держслужбу не може потрапити чоловік, який не відслужив 36 міс. (або до розпорядження ставки ВГК) у бойових частинах ЗСУ" тобто 36 міс, а по факту до Перемоги

ніяких "базових військ. підготовок", бо всі ТЦКшники вже з "пораненнями та УБД", як і інші ще з 2014 року
показати весь коментар
31.01.2024 16:01 Відповісти
Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

КМУ затвердив новий «шедевр» Шмигаля-Умєрова-Безуглої Проект №10449 від 30.01.24 Закону про внесення змін..щодо окремих питань проходження військ\служби,мобілізації,в\обліку Головне: Поліція, прикордонники, ДСНС, судді, прокурори, депутати ... матимуть бронь від мобілізації
показати весь коментар
31.01.2024 16:23 Відповісти
Всьо правільно! Царька треба ж комусь охороняти та захищати. Від власного народу. Бо не усім в Україні подобається кацапська косоворотка на День Незалежності. Пам'ятаєте, ше не забули?
показати весь коментар
31.01.2024 18:16 Відповісти
Проект Закону і без того передбачає базову військову підготовку до 25 років для ВСІХ, нащо тоді ця туфтологія?
показати весь коментар
31.01.2024 16:26 Відповісти
Чомусь згідно цього проекту закону у всіх правоохоронців (поліція, служба надзвичайних ситуацій, прокурори, судді і ін.) 100% бронь від мобілізації. Але ж вони теж на державній службі знаходяться. Тобто на їх посадах досвід військової служби чи базової військової підготовки не потрібен? Чи це інше?
показати весь коментар
31.01.2024 16:48 Відповісти
Вы еще гаишников таможенников вспомните точно тогда проклянут.
показати весь коментар
31.01.2024 17:09 Відповісти
показати весь коментар
31.01.2024 18:29 Відповісти
У Ізраіілі не просто всі посадовці служили, а щей детально виясняється де і ким.
Чим вища посада - тим вищі вимоги.
Нетаньяху, між іншим, спецназ.
показати весь коментар
31.01.2024 18:59 Відповісти
Це вам не путін, гебістський пацюк, що дрючив хлопців на коспіративних квартирах.
показати весь коментар
31.01.2024 19:02 Відповісти
Як, наприклад музиканта Ралдугіна, на якого тепер оформлено мільярдні активи.
показати весь коментар
31.01.2024 19:03 Відповісти
на мій погляд,базову військову підготовку буде мати той,хто пройшов воєнну кафедру в виші(до речі іх десятки,точноі цифри немає),тенденція до створення воєнн.кафедр спостерігаєтьсЯ,вони є бюджетні і платні в більшості націон.вишів,так що любий потенціальний держслужбовець купить собі цю кафедру(на сьогодні від 1200-1500долл)
показати весь коментар
31.01.2024 19:42 Відповісти
Зеленського звільнять, чи в нього не держслужба?
показати весь коментар
31.01.2024 21:47 Відповісти
 
 