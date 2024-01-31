Законопроєкт про мобілізацію: На держслужбу пропонують брати лише осіб з військовою підготовкою
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У допрацьованому законопроєкті про мобілізацію пропонують брати на державну службу лише чоловіків, які пройшли базову загальновійськову підготовку або військову службу.
Про це йдеться у тексті законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", передає Цензор.НЕТ.
Так, у проєкті закону пропонують внести зміни до статті 19 закону про державну службу.
На держслужбу пропонують брати лише тих, хто пройшов базову загальновійськову підготовку або військову службу. Проте це не стосується тих, кого визнали непридатним. Нововведення не стосуватиметься чинних держслужбовців.
"На державну службу не може вперше вступити особа чоловічої статі віком до 60 років, яка не пройшла базову загальновійськову підготовку або військову службу, крім осіб, звільнених від проходження базової військової служби відповідно до статті 18 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" або визнаних за станом здоров’я непридатними до проходження військової служби", - йдеться в тексті проєкту закону.
Будь ласка, зачекайте...
ознайомтесь й скажіть будь ласка, точно тим, хто пройшов військову службу потрібне ще й проходження базової військуової підготовки?
Але, тссс, це військова таємниця...
згідно з пп. 6.1 наказу "«Базова загальновійськова підготовка є обов'язковою підготовкою для осіб, які не проходили військової служби, та призначена для набуття ними первинних знань, навичок і умінь, необхідних для виконання обов'язків військової служби, і проводиться в навчальних частинах (центрах) строком до трьох місяців. Така підготовка не проводиться з особами, які проходили військову службу за контрактом до запровадження базової загальновійськової підготовки або проходили строкову військову службу.»
як бачите, одне не завжди передує іншому.
давайте будемо спиратись на законодавство, а не на власні уявлення.
Там мають бути люди для яких є "разніца"...
Вони собі прикрили дупи.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text
Кожен може поступити в армію, відслужити а потім отримати омріяну державну посаду...
як виїзд за кордон
За 30 років в Україні, досить КРИВАВИХ прикладів…від ухилянтів та червоних директорів, господарників… КВНзиків!!!
Пильнуймо привладних!
Кожен, врешті-решт, мав би займатись своє справою.
чи інженеру фізику, потрібно звільнитись, промаршувати десь під одесою, поповзати по плацу, покрасити траву, почистити тупим столовим ножем мерзлу картоплю, получити багато разів у фанеру від сержанта....?
а вже потім можна йти на державну службу?
гумористичним наступом займається
а потім прийде вкраїнчиками керувати, бо хто ж тоді буде робити всіх разом?!
слава великому *******!
ніяких "базових військ. підготовок", бо всі ТЦКшники вже з "пораненнями та УБД", як і інші ще з 2014 року
@BorisenkoBoris
КМУ затвердив новий «шедевр» Шмигаля-Умєрова-Безуглої Проект №10449 від 30.01.24 Закону про внесення змін..щодо окремих питань проходження військ\служби,мобілізації,в\обліку Головне: Поліція, прикордонники, ДСНС, судді, прокурори, депутати ... матимуть бронь від мобілізації
Чим вища посада - тим вищі вимоги.
Нетаньяху, між іншим, спецназ.