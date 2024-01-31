Міноборони запобігло постачанню до військових частин понад 362 тонн зіпсованих продуктів

Міністерство оборони викрило чергову спробу поставити військовим понад 362 тонн неякісних продуктів.

Про це повідомляє пресслужба відомства, інформує Цензор.НЕТ.

"Міноборони продовжує блокувати постачання неякісної продукції у військо. Зокрема, до однієї з військових частин на сході країни компанія-переможець намагалася поставити неякісну продукцію", - йдеться у повідомленні.

Так, під виглядом великої партії постачальник хотів приховати зіпсований товар – капусту, моркву, цибулю та мандарини.

"Такий товар не прийматимуть. Компанія повинна замінити його якнайшвидше або відшкодувати вартість. Наголошую, наші військові мають харчуватися якісними продуктами, а постачання повинно бути своєчасним", - наголосив заступник міністра оборони Віталій Половенко.

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Зазначається, що в Міноборони працюють робочі групи, які перевіряють якість та вчасне постачання продуктів. За всіма зафіксованими порушеннями складуть відповідні акти.

За недотримання умов договору Міноборони виставить штрафні санкції всім компаніям, які постачають неякісну продукцію.

Загалом, лише протягом січня Міністерство запобігло постачанню понад 362 тонни неякісних партій продуктів.

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