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Міноборони (5326) продукти (392) ЗСУ (5784)

Міноборони запобігло постачанню до військових частин понад 362 тонн зіпсованих продуктів

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

міноборони,харчі

Міністерство оборони викрило чергову спробу поставити військовим понад 362 тонн неякісних продуктів.

Про це повідомляє пресслужба відомства, інформує Цензор.НЕТ.

"Міноборони продовжує блокувати постачання неякісної продукції у військо. Зокрема, до однієї з військових частин на сході країни компанія-переможець намагалася поставити неякісну продукцію", - йдеться у повідомленні.

Так, під виглядом великої партії постачальник хотів приховати зіпсований товар – капусту, моркву, цибулю та мандарини.

"Такий товар не прийматимуть. Компанія повинна замінити його якнайшвидше або відшкодувати вартість. Наголошую, наші військові мають харчуватися якісними продуктами, а постачання повинно бути своєчасним", - наголосив заступник міністра оборони Віталій Половенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони після скарг на харчування перевірило склади з продуктами. Виявили порушення. ФОТО

Зазначається, що в Міноборони працюють робочі групи, які перевіряють якість та вчасне постачання продуктів. За всіма зафіксованими порушеннями складуть відповідні акти.

За недотримання умов договору Міноборони виставить штрафні санкції всім компаніям, які постачають неякісну продукцію.

Загалом, лише протягом січня Міністерство запобігло постачанню понад 362 тонни неякісних партій продуктів.

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Топ коментарі
+12
хтось за це покараний?
ці 360 тон, якось оперативно замінили, чи армія не отримала, 360 тон взагалі?
тобто, порція їжі солдата скоротилась? солдат голодний?
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31.01.2024 15:23
+10
П'ять місяців назад була така сама партія гнилих продуктів, і що змінилося????????? Чому цей покидьок резніков ще на волі, це все його діяльність, це всі його друзі поставляли і поставляють гниль!!! Добре ще звертають увагу зараз ачи на довго!!!! Підораси!!!
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31.01.2024 15:24
+7
А наших захисників можна годувати гнилими овочами та продуктами?
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31.01.2024 15:27
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херои)))
теперь каждому работнику ОТК ,за выявленный брак, героя давать
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31.01.2024 15:21 Відповісти
А наших захисників можна годувати гнилими овочами та продуктами?
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31.01.2024 15:27 Відповісти
Якби в столовку ради таке привезли - завтра ці ганд..ни вже були б на фронті. А так схоже це "свої" прокололися.
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31.01.2024 16:24 Відповісти
Процент от выявленного оборота.
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31.01.2024 15:45 Відповісти
що ж це таке?...і, хто ж для міноборони навязав цих постачальників?
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31.01.2024 18:10 Відповісти
хтось за це покараний?
ці 360 тон, якось оперативно замінили, чи армія не отримала, 360 тон взагалі?
тобто, порція їжі солдата скоротилась? солдат голодний?
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31.01.2024 15:23 Відповісти
П'ять місяців назад була така сама партія гнилих продуктів, і що змінилося????????? Чому цей покидьок резніков ще на волі, це все його діяльність, це всі його друзі поставляли і поставляють гниль!!! Добре ще звертають увагу зараз ачи на довго!!!! Підораси!!!
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31.01.2024 15:24 Відповісти
резя? не умера?
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31.01.2024 15:26 Відповісти
Господи! До якого рівня, на 10 році московської війни, доведена влада та відповідальність за поставки неякісного товару до ЗСУ і Нацгвардії!!
Чому ми не в НАТІ… Допоки не будуть висіти, такі особи, перед МІНІСТЕРСТВАМИ та міськРадами, толкутак і не буде! Попалися дурні, а 'кмітливі», будуть ще гірше робити!! Зміни до ЗАКОНІВ, не вносяться, не дарма… Як же, свою рідню, і вішати за таке…
Слава Україні!!
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31.01.2024 15:29 Відповісти
до чого тут 10 років? Навіщо взагалі зводити до одного чисельника сукнаріду із єдиним президентом на шпагаті об'єднаної коаліції, щоб дивуватись із Австрії?
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31.01.2024 15:44 Відповісти
10 років? може ти поцікавишся, як було до 19 року і після. тебе не переконаєш, бо ти з тих 73% зедебілів. Слава ЗСУ!
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31.01.2024 16:29 Відповісти
Зіпсовані продукти відправляйте в опУ хай жеруть бо мівіна та шоколад вже набридли.
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31.01.2024 15:41 Відповісти
Не може такого бути--- не по феньшую!!!
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31.01.2024 15:50 Відповісти
тільки це не МІНІСТЕРСТВО оборони, а на місцях відмовились приймати і накатали відповідні рапорти на Департамент забезпечення...а той вже...
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31.01.2024 16:29 Відповісти
Очікуємо все це гімно на ринках України.
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31.01.2024 17:52 Відповісти
 
 