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Бої, ймовірно, трохи вщухнуть до травня-червня. Тоді будуть наступи, - міністр оборони Естонії Певкур

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

певкур,ханно

Бої на фронті в Україні, ймовірно, "трохи вщухнуть" протягом наступних кількох місяців.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ганно Певкур, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, широкі наступальні дії відновляться у травні-червні 2024 року, коли земля висохне.

Він зазначив, що саме тоді стане зрозумілою доля допомоги з боку Євросоюзу та США.

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"Якщо на той час у нас не буде рішення, то Україні, напевно, буде вкрай складно утримати свої позиції", - сказав Певкур.

Глава відомства заявив, що Росію не турбують втрати в особовому складі.

"Ми бачили це багато разів", - резюмував він.

Також читайте: Щоб напасти на НАТО, РФ має завершити війну в Україні, - командувач Сил оборони Естонії Херем

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+4
які ще потрібні рішення? дайте зброї!!! куколди, імпотенти
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31.01.2024 16:13
+3
трохи вщухнуть ? дядьку ти про що кожного дня 1000 хороших узких ?
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31.01.2024 16:01
+3
Як спортивний матч.
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31.01.2024 16:05
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в Криму земля уже в березні суха.......
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31.01.2024 16:00 Відповісти
трохи вщухнуть ? дядьку ти про що кожного дня 1000 хороших узких ?
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31.01.2024 16:01 Відповісти
Так з Тарту видно. А з Дрездену ще гірше видно. Я вже не кажу про Індіанаполіс.
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31.01.2024 16:16 Відповісти
то загальні втрати - статистично хорошіх узкіх там десь 200-300, решта поранені, тобто ще не хороші
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31.01.2024 17:34 Відповісти
2 години на морозі без евакуації це перехід в стадію хороших .
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31.01.2024 17:42 Відповісти
Глава відомства заявив, що Росію не турбують втрати в особовому складі.

"Ми бачили це багато разів", - резюмував він. ЗНАЧИТЬ США І НАТО ДАЮТЬ УКРАЇНІ НЕДОСТАТНЬО НЕОБХІДНОЇ ЗБРОЇ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ РАШИСТСЬКОГО ОСОБОВОГО СКЛАДУ І ВІЙСКОВОЇ ТЕХНІКИ...
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31.01.2024 16:05 Відповісти
Зброя є , бо орки б вже трупами завалили .
Але для розгрому московського лайна недостатньо...
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31.01.2024 16:08 Відповісти
та й зброя сама не стріляє.., людей також не достатьо..
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31.01.2024 16:56 Відповісти
Як спортивний матч.
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31.01.2024 16:05 Відповісти
Бої вщухнуть - почнеться наступ. Це як? Під час наступу боїв немає? Чи вони такі собі... кволенькі...
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31.01.2024 16:10 Відповісти
які ще потрібні рішення? дайте зброї!!! куколди, імпотенти
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31.01.2024 16:13 Відповісти
ну якщо вони "куколди" і "імпотенти", бо в них безпека і мир, то мабуть ми за останні 2 роки активно наростили виробництво своєї зброї і випускаємо танки, бронемашини, снаряди, дрони? Ну щоб у "куколдів" і "імпотентів" халяву не вималювать?
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31.01.2024 17:32 Відповісти
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31.01.2024 16:14 Відповісти
звісно, естонському Генштабу я довіряю трохи більше, ніж латвійській розвідці, але більше всеж-таки довіряю Залужному.
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31.01.2024 16:19 Відповісти
Кхм... глубокомысленный вывод министра Обороны, завтра 1 февраля, "бои утихнут в течении нескольких месяцев" - февраль, март, апрель - "но возобновятся в мае-июне" ))
Да этот парень чёртов гений!
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31.01.2024 16:26 Відповісти
Що, шо, а Настродамуси, слава Богу ніколи не переведуться.
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31.01.2024 16:49 Відповісти
ІМХО трохи заголовок по дебільному написан. Бої трохи вщухнуть, а тоді почнуться наступи???? А наступи це не бої??? Скоріш за все текст оригінальної статті чи виступу тупо переклали Гугл перекладачем, щоб не заморачівацца, а потім розшарили його по різним ресурсам.
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31.01.2024 16:51 Відповісти
 
 