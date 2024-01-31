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Бої, ймовірно, трохи вщухнуть до травня-червня. Тоді будуть наступи, - міністр оборони Естонії Певкур
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бої на фронті в Україні, ймовірно, "трохи вщухнуть" протягом наступних кількох місяців.
Про це заявив міністр оборони Естонії Ганно Певкур, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, широкі наступальні дії відновляться у травні-червні 2024 року, коли земля висохне.
Він зазначив, що саме тоді стане зрозумілою доля допомоги з боку Євросоюзу та США.
"Якщо на той час у нас не буде рішення, то Україні, напевно, буде вкрай складно утримати свої позиції", - сказав Певкур.
Глава відомства заявив, що Росію не турбують втрати в особовому складі.
"Ми бачили це багато разів", - резюмував він.
Топ коментарі
+4 CryptoShorts
показати весь коментар31.01.2024 16:13
+3 роман f858c103
показати весь коментар31.01.2024 16:01
+3 Nero Angelo
показати весь коментар31.01.2024 16:05
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Будь ласка, зачекайте...
"Ми бачили це багато разів", - резюмував він. ЗНАЧИТЬ США І НАТО ДАЮТЬ УКРАЇНІ НЕДОСТАТНЬО НЕОБХІДНОЇ ЗБРОЇ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ РАШИСТСЬКОГО ОСОБОВОГО СКЛАДУ І ВІЙСКОВОЇ ТЕХНІКИ...
Але для розгрому московського лайна недостатньо...
Да этот парень чёртов гений!