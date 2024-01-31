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На ТОТ Запорізької області росіяни почали реєструвати фейкових виборців на "вибори" президента РФ, - ЦНС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

выборы,рф,вибори

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники почали реєструвати так званих виборців на "вибори" президента РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що йдеться про тих, хто збирається голосувати за межами свого регіону. Для того аби підвищити явку, росіяни активно реєструють на "вибори" на тимчасово окупованих регіонах "гастролерів".

"Крім того, йде активна реєстрація "мертвих душ", аби продемонструвати нібито легальність "виборів" на ТОТ, які "відвідують" дільниці", - зазначає ЦНС.

Таким чином ворог сподівається "намалювати собі видимість 80% явки в захоплених регіонах", додає Спротив.

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стали министрами обороны
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31.01.2024 16:36 Відповісти
Жена сливного бочка в едином порыве с апазицией
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31.01.2024 16:40 Відповісти
москалі, покажіть список виборців
інакше вибори путлєра не будуть визнані, ..

і він знову буде нєлєгєтімним фюрером..
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31.01.2024 16:41 Відповісти
 
 