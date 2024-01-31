УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11410 відвідувачів онлайн
Новини Події
1 022 14
Мінагрополітики (190) Висоцький Тарас (39) канабіс (32)

Мінагрополітики створює реєстр виробників технічної коноплі та механізм відбору проб на вміст наркотичних речовин

Новини Цензор.НЕТ Події

Створюється реєстр виробників технічного канабісу

Міністерство аграрної політики та продовольства працює над створенням реєстру виробників технічної коноплі та механізму відбору проб на вміст наркотичних речовин.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомив перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, міністерство напрацьовує нормативні документи згідно із Законом № 7457 "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності".

Поки що документ перебуває на підписі у Президента України.

Читайте також: Рада розблокувала підписання закону про легалізацію медичного канабісу

Водночас Мінагрополітики вже працює над проєктом наказу про створення реєстру виробників технічної коноплі і проєктом постанови Уряду щодо регламенту відбору проб для аналізу вмісту наркотичних речовин.

"Мінагрополітики створить електронний реєстр, куди буде вноситися інформація про виробників технічної коноплі. Щоб було зрозуміло, хто вирощує, скільки, і яке використовує насіння. Не потрібно буде отримувати ліцензії, квоти чи окремі дозволи на вирощування. Також готується постанова Уряду про Регламент відбору проб коноплі в період цвітіння", - пояснив Висоцький.

Заступник міністра додав, що проєкт наказу буде оприлюднено для громадського обговорення.

Він зауважив, що Закон про обіг технічних конопель - це поштовх для реалізації величезного потенціалу вирощування цієї рослини в Україні. Документом змінюються підходи до контролю за вирощуванням технічної коноплі.

Читайте на Цензор.НЕТ: Канабіс використовуватимуть лише для лікування, а не для рекреації. Буде суворий контроль, - Ляшко
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Щас на травке ребята " приподнимуться"!... А то шо-то з доходамі " не очень"!...
Україна стане європейським хабом по наркотикам!...
Колумбія буде " нервно куріть в сторонке"!...
І не треба мені говорити про " всеобемляещее исциление от травкі!..." - я лікар!...
показати весь коментар
31.01.2024 16:48
+6
тепер всі похрипнуть від цієї коноплі..
показати весь коментар
31.01.2024 16:44
+4
взагалі то конопля це тема, технічна конопля це майже безвідходне виробництво, з неї можна виробляти все що завгодно, від одягу та паперу до ліків та масла...
показати весь коментар
31.01.2024 17:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тепер всі похрипнуть від цієї коноплі..
показати весь коментар
31.01.2024 16:44 Відповісти
Всё новое- хорошо забытое старое.
показати весь коментар
31.01.2024 17:21 Відповісти
а відбором проб хай займається Йуля! Вона не підкупна і не збреше
показати весь коментар
31.01.2024 16:47 Відповісти
Щас на травке ребята " приподнимуться"!... А то шо-то з доходамі " не очень"!...
Україна стане європейським хабом по наркотикам!...
Колумбія буде " нервно куріть в сторонке"!...
І не треба мені говорити про " всеобемляещее исциление от травкі!..." - я лікар!...
показати весь коментар
31.01.2024 16:48 Відповісти
те, що Ви лікар, мізків вам не додає...бо будь-який комент проти коноплі в країні, де кожен другий заливає в себе по літру водяри в день і при цьому б*є себе в груди "ну я ж козак" (а потім лупашить дружину\сідає за кермо і збиває людину) - це я хз яким дауном треба бути, щоб ці коменти писати
показати весь коментар
31.01.2024 20:52 Відповісти
взагалі то конопля це тема, технічна конопля це майже безвідходне виробництво, з неї можна виробляти все що завгодно, від одягу та паперу до ліків та масла...
показати весь коментар
31.01.2024 17:08 Відповісти
Я тут вже писав - у нас "в загоні" два напрями сільського господарства: коноплеводство та льонарство Першу "добили" після 70-х а другу - в 90-ті Хоча прядиво з льону у суміші з конопляним - найкраща джинсова тканина А також тканина для військової форми А льон - ще й сировина для виробництва пороху Найкращі грунти для вирощування обох культур - "супіщані на Поліссі Тобто "бідні"
показати весь коментар
31.01.2024 17:31 Відповісти
якщо червоний
показати весь коментар
31.01.2024 17:35 Відповісти
якась дурня
зібрались для ліків вирощувати з вмістом канабісу, то берете шишки на ліки а стовбур на пеньку, навіщо вам технічна?
показати весь коментар
31.01.2024 17:37 Відповісти
Там буде страшенна бійка між бажаючими попасти у цей "золотий" реєстр, бо це ж легальна "ксіва", щоб виробляти наркоту, zєлєнській допоміг
показати весь коментар
31.01.2024 18:43 Відповісти
Тепер треба насадити технічної коки.
показати весь коментар
31.01.2024 18:52 Відповісти
Порох для набоїв з українських конопель не має аналогів у світі.
показати весь коментар
31.01.2024 19:01 Відповісти
 
 