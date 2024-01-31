Мінагрополітики створює реєстр виробників технічної коноплі та механізм відбору проб на вміст наркотичних речовин
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Міністерство аграрної політики та продовольства працює над створенням реєстру виробників технічної коноплі та механізму відбору проб на вміст наркотичних речовин.
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомив перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, міністерство напрацьовує нормативні документи згідно із Законом № 7457 "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності".
Поки що документ перебуває на підписі у Президента України.
Водночас Мінагрополітики вже працює над проєктом наказу про створення реєстру виробників технічної коноплі і проєктом постанови Уряду щодо регламенту відбору проб для аналізу вмісту наркотичних речовин.
"Мінагрополітики створить електронний реєстр, куди буде вноситися інформація про виробників технічної коноплі. Щоб було зрозуміло, хто вирощує, скільки, і яке використовує насіння. Не потрібно буде отримувати ліцензії, квоти чи окремі дозволи на вирощування. Також готується постанова Уряду про Регламент відбору проб коноплі в період цвітіння", - пояснив Висоцький.
Заступник міністра додав, що проєкт наказу буде оприлюднено для громадського обговорення.
Він зауважив, що Закон про обіг технічних конопель - це поштовх для реалізації величезного потенціалу вирощування цієї рослини в Україні. Документом змінюються підходи до контролю за вирощуванням технічної коноплі.
Будь ласка, зачекайте...
Україна стане європейським хабом по наркотикам!...
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І не треба мені говорити про " всеобемляещее исциление от травкі!..." - я лікар!...
зібрались для ліків вирощувати з вмістом канабісу, то берете шишки на ліки а стовбур на пеньку, навіщо вам технічна?