США та Німеччина виступають за відтермінування запрошення України до НАТО, - Foreign Policy

Сполучені Штати та Німеччина наполягають на відтермінуванні запрошення України в НАТО на майбутньому саміті у Вашингтоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Foreign Policy.

Як зазначається, Україна та її східноєвропейські союзники хочуть, щоб запрошення в Альянс надійшло якнайшвидше, але Вашингтон і Берлін насторожено ставляться до цього.

"Україна та деякі з її найрішучіших прихильників підштовхують НАТО до офіційного запрошення Києва стати членом військового альянсу під час великого майбутнього саміту, але їхні зусилля стикаються зі значним закулісним опором з боку Сполучених Штатів та Німеччини", - йдеться у статті.

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Чому США та Німеччина вагаються

У США та Німеччині, які є найбільшими донорами військової та економічної допомоги Україні, вважають, що найближчим часом необхідно зосередитися на продовженні постачання Києву зброї та боєприпасів.

На їхнє переконання - зарано починати процес прийняття України до НАТО, допоки триває війна з Росією. Вступ України може спровокувати конфлікт НАТО з РФ через українські окуповані території.

Проте, в цілому, в довгостроковій перспективі вони згодні на вступ України до НАТО.

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Інші прихильники членства України в НАТО вважають, що швидший вступ до Альянсу буде дешевшим у довгостроковій перспективі, ніж нинішня стратегія Заходу щодо постачання зброї та боєприпасів Києву.

"Затримки з переходом до членства (в НАТО – ред.) коштують не тільки Україні, але й дорого коштують Альянсу", - сказав посол Естонії у США Крістіян Прікк.

Серед найбільш затятих прихильників термінового запрошення України до НАТО - Андерс Фог Расмуссен, колишній прем'єр-міністр Данії та попередник генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

"Дуже часто я чую аргумент, що ми не можемо запросити Україну вступити до НАТО, поки триває війна. Я думаю, що це надзвичайно небезпечний аргумент, тому що він де-факто дає Путіну право вето на НАТО і дає йому стимул продовжувати військові дії в Україні на невизначений термін", - наголосив він.

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На згоду всіх членів НАТО прийняти України можуть піти роки

Водночас Польща, Чехія та країни Балтії вважають, що лише членство України в НАТО переконає РФ пригальмувати вторгнення та покласти край війні.

Журналісти Foreign Policy вважають, що отримати згоду більш ніж 31 члена НАТО на прийняття України, ймовірно, буде експоненціально складніше і може зайняти роки.

За оцінками деяких експертів, якщо Сполучені Штати займуть рішучу позицію щодо сприяння членству України в Альянсі, то принаймні більшість інших членів НАТО, які наразі вагаються з цього питання, наслідуватимуть їхній приклад.

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