США та Німеччина виступають за відтермінування запрошення України до НАТО, - Foreign Policy
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Сполучені Штати та Німеччина наполягають на відтермінуванні запрошення України в НАТО на майбутньому саміті у Вашингтоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Foreign Policy.
Як зазначається, Україна та її східноєвропейські союзники хочуть, щоб запрошення в Альянс надійшло якнайшвидше, але Вашингтон і Берлін насторожено ставляться до цього.
"Україна та деякі з її найрішучіших прихильників підштовхують НАТО до офіційного запрошення Києва стати членом військового альянсу під час великого майбутнього саміту, але їхні зусилля стикаються зі значним закулісним опором з боку Сполучених Штатів та Німеччини", - йдеться у статті.
Чому США та Німеччина вагаються
У США та Німеччині, які є найбільшими донорами військової та економічної допомоги Україні, вважають, що найближчим часом необхідно зосередитися на продовженні постачання Києву зброї та боєприпасів.
На їхнє переконання - зарано починати процес прийняття України до НАТО, допоки триває війна з Росією. Вступ України може спровокувати конфлікт НАТО з РФ через українські окуповані території.
Проте, в цілому, в довгостроковій перспективі вони згодні на вступ України до НАТО.
Інші прихильники членства України в НАТО вважають, що швидший вступ до Альянсу буде дешевшим у довгостроковій перспективі, ніж нинішня стратегія Заходу щодо постачання зброї та боєприпасів Києву.
"Затримки з переходом до членства (в НАТО – ред.) коштують не тільки Україні, але й дорого коштують Альянсу", - сказав посол Естонії у США Крістіян Прікк.
Серед найбільш затятих прихильників термінового запрошення України до НАТО - Андерс Фог Расмуссен, колишній прем'єр-міністр Данії та попередник генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.
"Дуже часто я чую аргумент, що ми не можемо запросити Україну вступити до НАТО, поки триває війна. Я думаю, що це надзвичайно небезпечний аргумент, тому що він де-факто дає Путіну право вето на НАТО і дає йому стимул продовжувати військові дії в Україні на невизначений термін", - наголосив він.
На згоду всіх членів НАТО прийняти України можуть піти роки
Водночас Польща, Чехія та країни Балтії вважають, що лише членство України в НАТО переконає РФ пригальмувати вторгнення та покласти край війні.
Журналісти Foreign Policy вважають, що отримати згоду більш ніж 31 члена НАТО на прийняття України, ймовірно, буде експоненціально складніше і може зайняти роки.
За оцінками деяких експертів, якщо Сполучені Штати займуть рішучу позицію щодо сприяння членству України в Альянсі, то принаймні більшість інших членів НАТО, які наразі вагаються з цього питання, наслідуватимуть їхній приклад.
Будь ласка, зачекайте...
Історія гарний вчитель, але в неі погані учні…
Були б інші люди Соліван та Шольц зробили би ТЕЖ саме!
Мова про позицію влади німкетчини та США. А не про якісь « проблеми» в Україні.
З цього моменту докладніше:
1. Що ви пропануете?
2. Як?
3. Якіми засобами?
А де ти був коли за цюцюрко грая голосували ?
Де ти був , падло, коли я тут , на інших площадках та у реалі переконував до хрипоти , що не можна зупиняти надбання Порошенка по ВПК , щоб пиляти гроші на дорогах ?
Ржав і казав "гірше не буде"?
Ну тепер - ржи і далі не зупиняйся.
Це допоможе перемогти ху&ла? Ні.
Навпаки- це грае га руку москалям.
Для чого ці коментарі?
що б більше деморалізувати українців? Виглядае так.
Віремо ЗСУ! Все для фронту! Все для Перемоги!
У будь-якій справі , завжди аналізуються помилки і що можно було б змінити
Без цього справа ніколи не буде успішною
Тому годі пропонувати "закривати очі" на марадерство і саботаж Ze-кодла
Бо вони вже на Залужного зазіхають і якщо їм це вдасться , вашими гаслами можно буде хіба що одне місце після великої нужди підтерти
Валерієм Залужним почались , ще до вторгнення 2 роки тому ! Клоун , бувши ПОПЕРЕДЖЕНИМ , не протидіяв військовим у підготовці ! І все проходило на наших очах ! За день до вторгнення , коли всі посольства євакуювались , порноактор , казав , що , якщо він дасть на ЗСУ, ойму на дороги не вистачіть ! Це ЗРАДАі цинічне нехтування життям ДІТЕЙ І ГРОМАДЯН
Бо чого тоді
Глава німецької розвідки застряг у Києві через напад РФ, але його вже евакуювали
то що не готовулись - правда, якщо мати на увазі побудову укріплень
Freedom is not free.
Україна переможе!
Жертв "великого гавнофону" - так , безумовно
Нормальні ж люди пам'ятають , що казав Байден і Науседа
"Україна з огляду на армію - готова до вступу , а от питання по корупції (це вони так вічливо марадерство Ze-кодло називають ) - от тут великі питання"
Чи щось змінилося відтоді ? Ні, стало ще гірше
Ну то на який результат ви сподівалися ?
Коли ж ви, знатоки корупції, приїдете з Польші виконувати свій конституційний обо́в'язок ???
Чи тільки з дивану скавчати вмієте?
Чи німецькі шпецікі соковитіші?
Дивись зловлять і пінком під зад на 0 за свого 4ри разового ухилянта подихати відправлять
Бо мені вас не шкода.
Як ту дитину , якій 100 разів кажеш не суй гвіздки у розетку - вдарить струмом.
Усі ці ракетні вдари і шахеди. Це наслідки вашої "помилки 2019"
Одне погано , що гинуть і нормальні українці. Ті ,що не робили "помилку 2019"
P.S. Доречі дайно свою адресу передам у ТЦК ,а то ти так бажаєш щоб за тебе і твого гундосого гинули наші люди , а спокутувати свою помилку 2019 кров'ю - щось не бажаєш
Нормальні українці залишилися в Україні, а не побігли у Польщу як ти.
Для тебе, що нормальні українці ті що повірили у шашлики ,а зараз грають у хованки з ТЦК
Ні, дурепо , є два види нормальних українців:
1ші (сміливіші і пробачливіши ) попри паскудство Ze-скот пішли на 0 , але зараз твоя "помилка 2019" паскудить їм
2гі (прогматики , але патріоти) виїхали в інші країни , коли побачили , що твій ********** - готується здати країну рашистам (проект "шашличок")
І до останнього часу сплачують податки і підтримують ЗСУ , замість твого гундосого клована
Ось тобі сувора дійсність
І годі в хованки з ТЦК грати
Бо по іншому твоя маячня не виглядає переконливо )))))))
Ать два бігом відповідати за "помилку 2019"
Ссишся десь під одеялом у заброшці від ТЦК
Якщо я не правий - дай адресу. Перевірим твою сміливість
Чекаю скан твого паспорту.
Але де-факто підтримують лише фізичне зтирання українців об росію.
Представители Дем.партии доказали свою несостоятельность в решении вопросов глобальной политики и если бы в свое время на выборах победил Джон Маккейн, того беспредела в котором тонет современный мир удалось бы избежать.
https://youtu.be/xOKlTEaJPLI?si=LzPjpirfoBFDxmkb
С кацапским алкоголиком у Клинтона были тесные контакты и выступали они тогда единым фронтом.
Це асе, що вам необхідно знати про перспективи України на членство в НАТО.
Зараз закономірно, що поточна адміністрація США проти,
просто вирішує свої проблеми за рахунок України
А те, що Україна десятиліттями буде зоною вічного неспокою, зубожіння і непридатна для життя, ще й певний час із диктатурою накшталт КНДР - нікого не їбе.
Ось так Захід поюзав і викинув.
Так німці з американцями бачать, що воно з бздиками в голові, живе чужим розумом і поки буцім президент, то краще не поспішати.
Що маємо? НАТО ні, F-16 ні, масові поставки зброї також ні, серйозної фінансової допомоги ні та багато чого. Зато по приколу, поржали і зробили всіх.
видно, на кожного є папочка з цікавим досьє - бояться
Зброю давай!!!
Генерал Залужный все равно уйдет... Аркадий Бабченко...🇺🇦🥇🔱