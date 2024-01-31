2 152 15
Україна цьогоріч отримає €21 мільярд військової допомоги від країн ЄС, - Боррель
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У 2024 році країни ЄС планують надати Україні військової допомоги на €21 мільярд.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Як зазначається, за два роки з початку російського вторгнення Євросоюз та його країни-члени разом передали Україні військове обладнання, зброю та боєприпаси на €28 мільярдів.
Проте сьогодні у Брюсселі під час пресконференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони країн Європейського Союзу Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що цьогоріч обсяг такої допомоги становитиме €21 мільярд.
Топ коментарі
+5 Alfalcon 30b8e09d
показати весь коментар31.01.2024 17:47
+4 Alfalcon 30b8e09d
показати весь коментар31.01.2024 17:48
+2 Aks World
показати весь коментар31.01.2024 17:39
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Треба сухими цифрами.
Те, що у ЄС 21 мільярд, то ***** в КНДР за 3 миски супа купить.
Треба озвучувати кількістю снарядів, а вони все грошима продовжують..
А то, що тобі платить Республіка Польща, то також називається не зарплата, а подачка обісраним тваринам, які втекли з воюючої країні або не хочуть повертатись та підтримувати її.
І те, коли ти прибираєш полякам квартиру в свій вихідний, то також не зарплата.
Зарплата, це те, що тобі видають за твою рабську працю на заводі з одним вихідним на тиждень.
Але якщо навіть твій набір букв сприймати за який текст, мій акцент був на спекуляції грошовими сумами, замість того, щоб писати фактично кількість кожної наданої категорії допомоги.
Який взагалі взаємозв'язок з тим, що ти висрало? Мабуть голова після праці на польському заводі не варить і пишеш незрозумілий набір букв.
І так, це нормально коли країну влада якої :
1) 3 роки поспіль (2019-2022) не тільки не розвивали , а знищували спадщину попередника у галузі ВПК та ЗСУ і замість цього пилили бабки на "великому крадівництві"
2) Замість підготовки до вторгнення - готувалася до здачі країни рашистам (проект "шашлики")
3) Марадерить після повномастабного вторгнення ворога
4) Саботує діяльність ЗСУ та намагається зняти головнокомандувача та поставити свого пішака
5) Робить усе аби залишки ти хто ще хоче допомогати Україні , попри все вище згадане - були у меньшості
Покидають , розумні , освідчені люди , які здатні заробити будь-де завдяки власному розуму
I не рівняй усіх по собі. Якби мені ,як тобі , потрібні були подачки то я поїхав би до Норвегії чи Канади за разовою допомогою
А залишаються лише сміливці, які на нулі зараз
І лохи , як от ти , що повірили у шашлики.
Що ж до мого попереднього допису то нагадаю , що саме у грошах вимірюється усе матеріальне у тому числі і військова допомога.
Як вам , Ze-лохам , не хотілося визнати протележне.
Якщо не знаєш - перевір. Тільки не дивуйся якщо значення буде від'ємне
Я взагалі дивуюся , як з такими закидонами і тотальним марадерством та сабатажем нас ,українців, щей досі хтось підримує на міл'ярди доларів
Другие страны с Срацеей не воюют.
https://www.russiafossiltracker.com/
А не за 2 роки і за тотальне марадерство та саботаж
Бачиш , трохи різне вже на зараз
І це ми ще не почали вивчати правдивість наданих тобою данних