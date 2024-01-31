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Новини За кордоном
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Україна цьогоріч отримає €21 мільярд військової допомоги від країн ЄС, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

боррель

У 2024 році країни ЄС планують надати Україні військової допомоги на €21 мільярд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, за два роки з початку російського вторгнення Євросоюз та його країни-члени разом передали Україні військове обладнання, зброю та боєприпаси на €28 мільярдів.

Проте сьогодні у Брюсселі під час пресконференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони країн Європейського Союзу Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що цьогоріч обсяг такої допомоги становитиме €21 мільярд.

Читайте також: Перемога України над російською агресією є найкращою гарантією безпеки Європи, - Боррель
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Топ коментарі
+5
Добре , зрозумів. Зарплатні тобі і твоїй мамі будемо теж платити мисками супу
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31.01.2024 17:47
+4
А нагадай скільки Україна витратила на зброю.

Якщо не знаєш - перевір. Тільки не дивуйся якщо значення буде від'ємне

Я взагалі дивуюся , як з такими закидонами і тотальним марадерством та сабатажем нас ,українців, щей досі хтось підримує на міл'ярди доларів
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31.01.2024 17:48
+2
Задовбали все міряти все грошима.
Треба сухими цифрами.
Те, що у ЄС 21 мільярд, то ***** в КНДР за 3 миски супа купить.
Треба озвучувати кількістю снарядів, а вони все грошима продовжують..
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31.01.2024 17:39
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Задовбали все міряти все грошима.
Треба сухими цифрами.
Те, що у ЄС 21 мільярд, то ***** в КНДР за 3 миски супа купить.
Треба озвучувати кількістю снарядів, а вони все грошима продовжують..
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31.01.2024 17:39 Відповісти
Добре , зрозумів. Зарплатні тобі і твоїй мамі будемо теж платити мисками супу
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31.01.2024 17:47 Відповісти
таке розумне їбанько з польщі
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31.01.2024 18:00 Відповісти
Ой, пригорів від того , що хтось вчергове виявився розумнішим за тебе та дивиться на крок уперед
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31.01.2024 18:05 Відповісти
Ти трохи плутаєш, я залишився в Україні розвивати успішну власну справу, мені зарплату платити не треба)
А то, що тобі платить Республіка Польща, то також називається не зарплата, а подачка обісраним тваринам, які втекли з воюючої країні або не хочуть повертатись та підтримувати її.
І те, коли ти прибираєш полякам квартиру в свій вихідний, то також не зарплата.
Зарплата, це те, що тобі видають за твою рабську працю на заводі з одним вихідним на тиждень.

Але якщо навіть твій набір букв сприймати за який текст, мій акцент був на спекуляції грошовими сумами, замість того, щоб писати фактично кількість кожної наданої категорії допомоги.
Який взагалі взаємозв'язок з тим, що ти висрало? Мабуть голова після праці на польському заводі не варить і пишеш незрозумілий набір букв.
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31.01.2024 19:06 Відповісти
Не слабо так бомбануло Таку дурню написав. Одразу бачу , що ти з недорозвинутих глядачів великого гавнофону. Вони теж у спілкуванні володарі заводів , газет , пароходів

І так, це нормально коли країну влада якої :

1) 3 роки поспіль (2019-2022) не тільки не розвивали , а знищували спадщину попередника у галузі ВПК та ЗСУ і замість цього пилили бабки на "великому крадівництві"

2) Замість підготовки до вторгнення - готувалася до здачі країни рашистам (проект "шашлики")

3) Марадерить після повномастабного вторгнення ворога

4) Саботує діяльність ЗСУ та намагається зняти головнокомандувача та поставити свого пішака

5) Робить усе аби залишки ти хто ще хоче допомогати Україні , попри все вище згадане - були у меньшості

Покидають , розумні , освідчені люди , які здатні заробити будь-де завдяки власному розуму

I не рівняй усіх по собі. Якби мені ,як тобі , потрібні були подачки то я поїхав би до Норвегії чи Канади за разовою допомогою

А залишаються лише сміливці, які на нулі зараз

І лохи , як от ти , що повірили у шашлики.

Що ж до мого попереднього допису то нагадаю , що саме у грошах вимірюється усе матеріальне у тому числі і військова допомога.

Як вам , Ze-лохам , не хотілося визнати протележне.
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31.01.2024 19:38 Відповісти
порівняймо з 130 млрд витрат на зброю в росії...
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31.01.2024 17:45 Відповісти
А нагадай скільки Україна витратила на зброю.

Якщо не знаєш - перевір. Тільки не дивуйся якщо значення буде від'ємне

Я взагалі дивуюся , як з такими закидонами і тотальним марадерством та сабатажем нас ,українців, щей досі хтось підримує на міл'ярди доларів
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31.01.2024 17:48 Відповісти
Так и ты потрать 130,кто не даёт?
Другие страны с Срацеей не воюют.
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31.01.2024 17:56 Відповісти
"а чи вистачить такої суми на барахло онукам?" - вдарились в тяжкі думи депутани всих рівнів і зачесались в оп-і презика.
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31.01.2024 17:53 Відповісти
А РФ за продаж нафти та газу в ЄС за 23 рік отримало понад 95 млрд. євро...
https://www.russiafossiltracker.com/
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31.01.2024 17:56 Відповісти
За 23 роки і за продаж нафти

А не за 2 роки і за тотальне марадерство та саботаж

Бачиш , трохи різне вже на зараз

І це ми ще не почали вивчати правдивість наданих тобою данних
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31.01.2024 18:08 Відповісти
Якби так полись помагали УНР скількі б десятків міліонів були б живі? І захистили б і себе теж.
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31.01.2024 18:01 Відповісти
 
 