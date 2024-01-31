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Расмуссен (72) членство в НАТО (1413) Єрмак Андрій (1238)

Квасневський, Джонсон, Клінтон та інші: Офіс Президента оприлюднив склад робочої групи щодо євроатлантичної інтеграції України

Новини Цензор.НЕТ Події

Відбулось перше засідання робочої групи щодо інтеграції України в НАТО

30 січня відбулося перше, установче засідання Міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України, співголовами якої стали керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та Генеральний секретар НАТО у 2009–2014 роках, експрем’єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Президента України.

Як повідомляється, основна мета групи - напрацювання системного бачення подальшої інтеграції України у євроатлантичний безпековий простір як один із ключових чинників регіональної та світової безпеки.

Окрім співголів Єрмака та Расмуссена, членами групи є:

  • колишня президентка Литви Даля Грибаускайте
  • колишній президент Польщі Александр Квасневський
  • експрем’єр Британії Борис Джонсон
  • експрем’єрка Фінляндії Санна Марін
  • колишня держсекретар США Гілларі Клінтон
  • колишній прем’єр Польщі Марек Белка
  • експрем’єр Словаччини Мікулаш Дзуринда
  • експрем’єр Швеції Карл Більдт
  • колишній очільник МЗС Британії лорд Вільям Хейг
  • колишня очільниця міністерств закордонних справ, внутрішніх справ та оборони у Франції Мішель Алліо-Марі
  • співголова комітету із закордонних справ та оборони парламенту Німеччини Омід Нуріпур
  • колишній міністр оборони, міністр юстиції та генеральний прокурор, міністр закордонних справ Канади Пітер Маккей
  • колишній верховний головнокомандувач ОЗС НАТО у Європі Веслі Кларк
  • колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер
  • ексзаступник генсека НАТО Гайнер Браусс (Німеччина)
  • ексзаступник генсека НАТО Гідрімас Єглінскас (Литва).

Читайте також: США та Німеччина виступають за відтермінування запрошення України до НАТО, - Foreign Policy

Співголова новоствореної групи Андерс Фог Расмуссен наголосив, що її склад свідчить про високий рівень підтримки інтеграції України у євроатлантичну систему безпеки.

"Нам потрібно зараз сформулювати чітке бачення майбутніх безпекових домовленостей України, щоб чітко дати зрозуміти Путіну, що ми не дозволимо йому досягти своїх військових цілей", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна стане членом НАТО, - Блінкен
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Топ коментарі
+16
Де Єрмак там лихо. Як це він з собою ще Марфу Безумну не потягнув. Буде нагода "запускать дуру"
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31.01.2024 18:04
+14
Суцільні "колишні", які не приймають жодних рішень і дЄрмак, якому нахрін не потрібні в Україні ні ЄС, ні НАТО. Отже, маємо чергове марнування коштів на ще одну комісію, яка імітуватиме "бурхливу діяльність". Прогнозований ККД цієї комісії дорівнює нулю.
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31.01.2024 18:15
+13
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31.01.2024 18:03
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дЄрмак гундосить і далі.......
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31.01.2024 18:03 Відповісти
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31.01.2024 18:03 Відповісти
Де Єрмак там лихо. Як це він з собою ще Марфу Безумну не потягнув. Буде нагода "запускать дуру"
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31.01.2024 18:04 Відповісти
Це як нагадити сусіду на порозі й намагатись "зайти у гості"! Маємо відповідь на питання-"Чи запросять Україну у НАТО"!
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31.01.2024 18:08 Відповісти
Дерьмак як торпедоносець а марфа безумна його торпеда, акустична.
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31.01.2024 19:45 Відповісти
Скільки грошей витратять на сходку тих, які нічого не вирішують і ні на що не впливають...
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31.01.2024 18:08 Відповісти
дєрьмак це не співголова. це півголовка.
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31.01.2024 18:12 Відповісти
Суцільні "колишні", які не приймають жодних рішень і дЄрмак, якому нахрін не потрібні в Україні ні ЄС, ні НАТО. Отже, маємо чергове марнування коштів на ще одну комісію, яка імітуватиме "бурхливу діяльність". Прогнозований ККД цієї комісії дорівнює нулю.
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31.01.2024 18:15 Відповісти
бачите, а ми гонимо на зе!дєрьмака.
он які, поважні люди, приїдуть відпочити за наш кошт.
і з залужним, якось подебільному вийшло. зе!дерьмак, як раз кулебу вигулював в ужгороді перед сіяртою.
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31.01.2024 18:17 Відповісти
Кто оплачивать будет этот банкет??? Это сотни миллионов долларов оплачивать эти лоббистские компании и людей которые не принимают сейчас никаких решений!
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31.01.2024 18:21 Відповісти
банкет за рахунок українського народу....((((((((
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31.01.2024 18:36 Відповісти
Рассмусену Дерьмак платить гроші як лоббісту. Глобальна формула залишилась недоведеною, тому знайшли нову цяцьку для херпіду.
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31.01.2024 19:47 Відповісти
Цікаво, а члени групи про це знають, що їх завгос туди включив
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31.01.2024 18:25 Відповісти
А що там робить д'єрмак? І яке має відношення до євроатлантичної інтеграції ФСБешний щуряка?
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31.01.2024 18:29 Відповісти
"...співголовами якої стали керівник Офісу Президента Андрій Єрмак..."
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31.01.2024 18:29 Відповісти
Не "керівних Офісу Президента" дєрьмак, а "керівник Президентом". Так точніше.
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31.01.2024 18:45 Відповісти
Тут рашистський агент єрмак і цим все сказано!
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31.01.2024 18:38 Відповісти
Який сором ! єрмак і НАТО - це як ложка дьогтю у бочці меду. Зеленський вже не знає куди того "крота" засунути, щоб він добре відпрацював на фсб. В країні немає, так немає президента. А вони ще хотіли країну залишити без главкома ! От же курви !
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31.01.2024 18:38 Відповісти
Можно скільки завгодно кричати "дерьмак", але склад вражає. Можно сказати що це "колишні", але ж вони мають свій політичний вплив (бо щоб стати "колишніми", їм для цього потрібно було стати "першими"), й з політичної еліти своїх країн вони не вилитіли. Мене особливо радує що є "Клінтон" (представниця демократів) та Волкер (який працював з респами). Саміт в Вашингтоні скоро, побачимо що він нам принесе
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31.01.2024 18:40 Відповісти
Нічого втішного він нам не принесе... А це та сама пані Клінтон, здається, котра перезавантажувала відносини з кацапами?..
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31.01.2024 18:50 Відповісти
Ну може й не принесе, а хто принесе? Вас цікавлять конкретні прізвища? Мене особисто ні, головне результат. По Клінтон, да це та сама, але є декілька зауважень:
1. Тоді були такі часи що всі дружили з рашкою, світ міняється й погляди міняються
2. Вона з дуже авторитетної й впливової родини (а не просто дружина колишнього президента)
3. Вона у складі комісії за вступ в НАТО, а не проти
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31.01.2024 19:07 Відповісти
Клінтор - це той кондом, який примусив Україну підписати будапештський меморандум і позбутися всіх ракет і бомбардувальників?!
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31.01.2024 18:43 Відповісти
Так, це він - містер ширінка. Таке у нього поганяло.
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31.01.2024 18:57 Відповісти
Я просто в шоці!!! Дерьмак - співголова органу, до якого в якості рядових членів, увійшли мега-зірки світової політики, хай і колишні! Він ними буде керувати??! Немає слів
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31.01.2024 18:49 Відповісти
Треба закупити два десятки барабанів.
Інакше на чому буде грати ця купка відставної кози барабанщиків?
Покалякали від нудьги по скайпу, бам-бум-бам-бум-бам....
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31.01.2024 18:54 Відповісти
Моника где ?
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31.01.2024 18:54 Відповісти
Колишні - це ніхто. Але нехай потусуться та зайвий раз нагадають світу, що ***** не зупиниться.
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31.01.2024 19:00 Відповісти
офіс путлєра(ОП) - похоронить і вступ України в НАТО і в ЄС.Це похоронна бригада для України від куйла....
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31.01.2024 19:37 Відповісти
А чому Гілларі а не Білл, який свого часу дотиснув Україну до повного розброєння стратегічних засобів стримування..
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31.01.2024 21:04 Відповісти
Єрмак був проти вступу України в НАТО
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31.01.2024 21:16 Відповісти
Хантера Байдена забули - він великий спец по інтеграції українських грошей у свою кишеню
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31.01.2024 22:01 Відповісти
 
 