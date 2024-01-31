Квасневський, Джонсон, Клінтон та інші: Офіс Президента оприлюднив склад робочої групи щодо євроатлантичної інтеграції України
Новини Цензор.НЕТ Події
30 січня відбулося перше, установче засідання Міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України, співголовами якої стали керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та Генеральний секретар НАТО у 2009–2014 роках, експрем’єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Президента України.
Як повідомляється, основна мета групи - напрацювання системного бачення подальшої інтеграції України у євроатлантичний безпековий простір як один із ключових чинників регіональної та світової безпеки.
Окрім співголів Єрмака та Расмуссена, членами групи є:
- колишня президентка Литви Даля Грибаускайте
- колишній президент Польщі Александр Квасневський
- експрем’єр Британії Борис Джонсон
- експрем’єрка Фінляндії Санна Марін
- колишня держсекретар США Гілларі Клінтон
- колишній прем’єр Польщі Марек Белка
- експрем’єр Словаччини Мікулаш Дзуринда
- експрем’єр Швеції Карл Більдт
- колишній очільник МЗС Британії лорд Вільям Хейг
- колишня очільниця міністерств закордонних справ, внутрішніх справ та оборони у Франції Мішель Алліо-Марі
- співголова комітету із закордонних справ та оборони парламенту Німеччини Омід Нуріпур
- колишній міністр оборони, міністр юстиції та генеральний прокурор, міністр закордонних справ Канади Пітер Маккей
- колишній верховний головнокомандувач ОЗС НАТО у Європі Веслі Кларк
- колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер
- ексзаступник генсека НАТО Гайнер Браусс (Німеччина)
- ексзаступник генсека НАТО Гідрімас Єглінскас (Литва).
Співголова новоствореної групи Андерс Фог Расмуссен наголосив, що її склад свідчить про високий рівень підтримки інтеграції України у євроатлантичну систему безпеки.
"Нам потрібно зараз сформулювати чітке бачення майбутніх безпекових домовленостей України, щоб чітко дати зрозуміти Путіну, що ми не дозволимо йому досягти своїх військових цілей", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
он які, поважні люди, приїдуть відпочити за наш кошт.
і з залужним, якось подебільному вийшло. зе!дерьмак, як раз кулебу вигулював в ужгороді перед сіяртою.
1. Тоді були такі часи що всі дружили з рашкою, світ міняється й погляди міняються
2. Вона з дуже авторитетної й впливової родини (а не просто дружина колишнього президента)
3. Вона у складі комісії за вступ в НАТО, а не проти
Билл Клинтон сожалеет, что убедил Киев отказаться от ЯО
Інакше на чому буде грати ця купка відставної кози барабанщиків?
Покалякали від нудьги по скайпу, бам-бум-бам-бум-бам....