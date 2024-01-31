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Нуланд (162) Кулеба Дмитро (3205)

Кулеба та Нуланд зустрілись для обговорення продовження допомоги США у сфері безпеки

Новини Цензор.НЕТ Події

Кулеба, Нуланд, Брінк та Боровець на зустрічі в Києві

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся із заступницею держсекретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд для обговорення продовження безпекової підтримки.

Про це Кулеба повідомив у своєму Twitter(X), передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я прийняв Вікторію Нуланд у Києві", - написав український дипломат.

Крім того, співрозмовники торкнулись питань розширення співпраці оборонної промисловості, використання заморожених російських активів та реалізації Формули миру та підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні.

У зустрічі також взяли участь посол США в Україні Бріджит Брінк та заступниця міністра закордонних справ Ірина Боровець.

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Топ коментарі
+7
Увесь світ панькається з МАРОДЕРНЕЮ та її холуями типу Кулеби - а українці страждають в очікуванні справедливості та справжньої допомоги .
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31.01.2024 18:23
+6
І шоо, даже д'єрмака не було?
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31.01.2024 18:20
+3
кулебу відпустили, посидити на диванчику, з важливими тьотями.
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31.01.2024 18:21
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І шоо, даже д'єрмака не було?
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31.01.2024 18:20 Відповісти
дЄрмак фотографує.....
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31.01.2024 18:30 Відповісти
Воно ссить Нуланд!!! І думаю вона поставила умови, ні якого єрмакова!!!
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31.01.2024 21:45 Відповісти
кулебу відпустили, посидити на диванчику, з важливими тьотями.
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31.01.2024 18:21 Відповісти
Кулеба та дЄрмак зустрілись для обговорення поставок туалетної бумаги в ОПу......
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31.01.2024 18:22 Відповісти
Увесь світ панькається з МАРОДЕРНЕЮ та її холуями типу Кулеби - а українці страждають в очікуванні справедливості та справжньої допомоги .
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31.01.2024 18:23 Відповісти
А Верховному рейтинги муляють його заПОРОШЕНІ мізки - якщо дотягнутися не може то хоча б прагне пригнути хоч трішки -
Безумні шльондри Єрмаківські нарцису в поміч!
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31.01.2024 18:33 Відповісти
Що? Без єрмака? Зрада!
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31.01.2024 18:24 Відповісти
дайте дЄрмаку відпочити - туалетна бумага в ОПі ще не закінчується,,,
і йоршики туалетні всі на місці
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31.01.2024 18:29 Відповісти
Не переживайте так, бо лайно не тоне!
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31.01.2024 18:47 Відповісти
Нуланд летіла в України для «обговорення продовження»?))) у
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31.01.2024 18:26 Відповісти
Єрмак в повний ріст і багато фоток тільки призустрічі з ************ покладками типа Сіятро.
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31.01.2024 18:28 Відповісти
зустріч на явочній квартирі в Ужгороді!!!!
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31.01.2024 18:31 Відповісти
Судячи з коментів вище, ЗЕгною всеж вдалось з України, зробити квартал 95....
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31.01.2024 18:33 Відповісти
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31.01.2024 18:36 Відповісти
Видно кулеба заслужив довіру єрмака - самого залишив з Нуланд.
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31.01.2024 18:45 Відповісти
Або в Нуланд сказали, що не хочуть зустрічатися з регентом.
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31.01.2024 18:47 Відповісти
Проясніть, будь ласка, з регентом чи дегенератом, бо я плутаюсь у цих поняттях.
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31.01.2024 18:49 Відповісти
у неї фотка була з Єрмаком в обіймах коли оця трійця кабанів їздила республіканців увіщувати у США й обісралися там ...
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31.01.2024 18:50 Відповісти
американо- українське чергове бла ба бла , котре не допоможе українцям "нікуя "
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31.01.2024 19:34 Відповісти
 
 