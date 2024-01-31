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Нуланд (162) Умєров Рустем (178)

Обговорили подальшу співпрацю і стратегічне партнерство, - Умєров провів зустріч із Нуланд та Брінк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся із заступницею державного секретаря США Вікторією Нуланд і обговорили подальшу співпрацю між Києвом і Вашингтоном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Він зазначив: "Важлива зустріч із заступником держсекретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд та послом США в Україні Бріджит Брінк у Києві.

Подякував народу та керівництву Сполучених Штатів за підтримку.

Обговорили подальшу співпрацю та шляхи зміцнення нашого стратегічного партнерства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба та Нуланд зустрілись для обговорення продовження допомоги США у сфері безпеки

Нуланд, Умєров, Боінк

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+10
Зеля нашелся или до сих пор ныкается от Нуланд?
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31.01.2024 18:39
+5
Вікторія Нуланд популярно пояснила для тупих- будете пзд@ти гроші американських платників податків - знайдемо вас і в засРашці.
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31.01.2024 18:43
+4
Що вони всі там косять під Ясера Арафата!? Поголіться і одягніться вже нормально! Революціонери грьобані!
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31.01.2024 18:43
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в центрі умеров чи голова ВР?
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31.01.2024 18:38 Відповісти
Просто котрийсь зі Шреків.
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31.01.2024 18:42 Відповісти
один з самих англоязичних трьох кабанів 5членного менеджменту вови
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31.01.2024 18:46 Відповісти
у нього там 5-6 менеджерів.....
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31.01.2024 18:49 Відповісти
Кар'єра[ред. | ред. код]

Рустем Умєров розпочав кар'єру в компанії lifecell, займаючи різні керівні посади з 2004 по 2010 роки.

Керував напрямками юридичної підтримки та логістики. Паралельно почав займатись інвестиційною діяльністю.

У 2013 році разом із братом Асланом Омєр Киримли заснували інвестиційну компанію ASTEM і благодійний фонд ASTEM Foundation. Компанія ASTEM управляє інвестиціями у сферах комунікацій, інформаційних технологій та інфраструктури[22].

2019-2022 - народний депутат України від партії «Голос»[23].

2022-2023 - голова Фонду державного майна України.

З 2023 - міністр оборони України.
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31.01.2024 21:32 Відповісти
Зеля нашелся или до сих пор ныкается от Нуланд?
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31.01.2024 18:39 Відповісти
Скільки це коштувало платникам податків? Все це можна було обговорити по телефону. Що відбувається насправді можна тільки здогадуватись.
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31.01.2024 18:40 Відповісти
все буде зрозуміло місяців через 5-6
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31.01.2024 18:42 Відповісти
Вікторія Нуланд популярно пояснила для тупих- будете пзд@ти гроші американських платників податків - знайдемо вас і в засРашці.
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31.01.2024 18:43 Відповісти
Це могли пояснити комісари, котрі приїхали днями перед Нуланд.
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31.01.2024 18:44 Відповісти
Це щоб закріпити . Нуландшу навіть Трамп боїться
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31.01.2024 18:48 Відповісти
карикатурна фотка на Ермака
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31.01.2024 18:41 Відповісти
Ось такі вони «новиє ліца»
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31.01.2024 18:43 Відповісти
у слові Ермак літера "Е" спеціально на руZZьком
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31.01.2024 18:44 Відповісти
Що вони всі там косять під Ясера Арафата!? Поголіться і одягніться вже нормально! Революціонери грьобані!
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31.01.2024 18:43 Відповісти
"Що вони всі там косять під Ясера Арафата!? Поголіться і одягніться вже нормально! Контр революціонери грьобані!" - я правильно виправив???)))))
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31.01.2024 18:45 Відповісти
ШТА!?
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31.01.2024 18:52 Відповісти
Міша, тєбє дєнєг нікто нє даст !
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31.01.2024 18:46 Відповісти
Але й кнуряка. В поле орати !
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31.01.2024 18:44 Відповісти
Мівіна робить свою справу.......
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31.01.2024 18:46 Відповісти
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31.01.2024 18:48 Відповісти
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31.01.2024 18:51 Відповісти
щось цей жид дуже веселий сьогодня
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31.01.2024 18:50 Відповісти
Шановні форумчани! Прошу не писати коментарів, дискримінаційних за національністю та вагою. Ц
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31.01.2024 18:56 Відповісти
давай так - тут либо одно из двух...\или ты что-то темнишь...\
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31.01.2024 19:03 Відповісти
ти шо женеш?
тут толєрастам і лєвакам пацифістам не наливають!
тут самий центр дискримінацій та принижень. з будь якого приводу!
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31.01.2024 19:03 Відповісти
Я не п'ю .
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31.01.2024 19:15 Відповісти
не п'є, чи дуже хвора людина, чи велика падлюка!
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31.01.2024 19:44 Відповісти
Бик
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31.01.2024 20:32 Відповісти
за вагою можна було б утриматися, погоджуюся . То так- але якщо є три антигерої в УКРАЇНІ , й є відома дитяча казочка про трьох товстунів на троні - ТО ЯК УТРИМАТИСЯ? та ще й руZZьких
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31.01.2024 19:08 Відповісти
...за національністю треба просто БАНИТИ провокаторів
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31.01.2024 19:11 Відповісти
поговорили ті.котрі рівним рахунком нікуя не вирішують, в питаннях забезпечення,України необхідною зброю в необхідній кількості....
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31.01.2024 19:31 Відповісти
"Нема нічого страшнішого за необмежену владу в руках обмеженої людини"

© Василь Симоненко
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31.01.2024 19:36 Відповісти
Хнайшли кому вичитувати за спробу зняти Залужного... Умерову... А чого не дермаку?
Що, не захотів зустрічатися?
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31.01.2024 19:53 Відповісти
Олег Пономарь:
"После Расмуссена в Киев прибыл еще один ястреб - зам. Госсекретаря Блинкена Виктория "fuck EU" Нуланд.
Напомню, что Нуланд курирует Украину еще с 2013 года.
На видео Нуланд говорит о том КАК США хотят помочь Украине победить - нужно наносить удары по объектам России, тем самым повышая для России цену войны, тем самым принуждая Россию к переговорам на наших условиях.
Очень символично в таком случае, что Нуланд привезла сегодня в Украину дальнобойные фактически крылатые ракеты GLSDB."
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31.01.2024 19:59 Відповісти
"Вози залізної тарані -
То щедрої гостинець пані
Уміла що кому давать!"
(Т Щевченко "Гайдамаки")
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31.01.2024 20:25 Відповісти
Почему умеров Україна пишет через Й - УкраЙна? Воно, що в школі не вчилося чи шо? Чи понабирали за принципом "шоб не був розумнішим за шашличніка"?
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01.02.2024 02:09 Відповісти
интересно. перед тем как обсуждать с Умеровым вопрос стратегического партнерства, Нуланд читала сочинения Миноборони на тему тухлых яиц по 17?
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01.02.2024 09:06 Відповісти
 
 