Обговорили подальшу співпрацю і стратегічне партнерство, - Умєров провів зустріч із Нуланд та Брінк
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Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся із заступницею державного секретаря США Вікторією Нуланд і обговорили подальшу співпрацю між Києвом і Вашингтоном.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Він зазначив: "Важлива зустріч із заступником держсекретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд та послом США в Україні Бріджит Брінк у Києві.
Подякував народу та керівництву Сполучених Штатів за підтримку.
Обговорили подальшу співпрацю та шляхи зміцнення нашого стратегічного партнерства".
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Рустем Умєров розпочав кар'єру в компанії lifecell, займаючи різні керівні посади з 2004 по 2010 роки.
Керував напрямками юридичної підтримки та логістики. Паралельно почав займатись інвестиційною діяльністю.
У 2013 році разом із братом Асланом Омєр Киримли заснували інвестиційну компанію ASTEM і благодійний фонд ASTEM Foundation. Компанія ASTEM управляє інвестиціями у сферах комунікацій, інформаційних технологій та інфраструктури[22].
2019-2022 - народний депутат України від партії «Голос»[23].
2022-2023 - голова Фонду державного майна України.
З 2023 - міністр оборони України.
тут толєрастам і лєвакам пацифістам не наливають!
тут самий центр дискримінацій та принижень. з будь якого приводу!
© Василь Симоненко
Що, не захотів зустрічатися?
"После Расмуссена в Киев прибыл еще один ястреб - зам. Госсекретаря Блинкена Виктория "fuck EU" Нуланд.
Напомню, что Нуланд курирует Украину еще с 2013 года.
На видео Нуланд говорит о том КАК США хотят помочь Украине победить - нужно наносить удары по объектам России, тем самым повышая для России цену войны, тем самым принуждая Россию к переговорам на наших условиях.
Очень символично в таком случае, что Нуланд привезла сегодня в Украину дальнобойные фактически крылатые ракеты GLSDB."
То щедрої гостинець пані
Уміла що кому давать!"
(Т Щевченко "Гайдамаки")