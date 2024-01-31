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Ще 20 тис. українських воїнів пройдуть підготовку в країнах ЄС до кінця літа, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

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До кінця літа Євросоюз планує підготувати ще 20 тисяч українських захисників.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми майже завершили місію з навчання майже 40 тис. солдатів для української армії. Тепер ми домовилися додати до цього числа ще 20 тис. солдатів, отже, загалом підготовку пройдуть 60 тис. солдатів", - зазначив дипломат.

За його словами, "цієї кількості буде досягнуто до кінця літа".

Рада ЄС наприкінці листопада ухвалила рішення надати додаткове фінансування на 194 млн євро для навчання українських військовослужбовців у рамках місії військової допомоги Євросоюзу Україні (EUMAM Ukraine).

Читайте: ЄС поставив Україні лише третину з обіцяного мільйона артснарядів, - Боррель

Автор: Богдан Гуньковський
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