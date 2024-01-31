Україна та Італія провели новий раунд переговорів щодо укладення двосторонніх безпекових зобов’язань
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Між Україною та Італією відбувся черговий раунд переговорів щодо двосторонніх безпекових угод.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Президента України.
Українську сторону на переговорах представляв заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.
Сторони обговрили структуру проєкту відповідної угоди, її основних елементів та окремих тематичних блоків.
Також учасники узгодили графік подальших двосторонніх переговорів на найближчий час.
Топ коментарі
+1 Стицько c084f514
показати весь коментар31.01.2024 20:03
+1 Раися в Перде 30645395
показати весь коментар31.01.2024 21:03
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Ну теперь они будут спать спокойно.
А на этом они и подзаработать могут.
Голубым каскам с Украины в Югославии 100 долларов в месяц платили,а не с Украины 5000.