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Італія (1004) угода (252)

Україна та Італія провели новий раунд переговорів щодо укладення двосторонніх безпекових зобов’язань

Новини Цензор.НЕТ Події

Італія та Україна провели переговори щодо укладання безпекових угод

Між Україною та Італією відбувся черговий раунд переговорів щодо двосторонніх безпекових угод.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Президента України.

Українську сторону на переговорах представляв заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

Сторони обговрили структуру проєкту відповідної угоди, її основних елементів та окремих тематичних блоків. 

Також учасники узгодили графік подальших двосторонніх переговорів на найближчий час.

Читайте також: Кілька країн вслід за Британією готують безпекові угоди з Україною, - Кулеба
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Топ коментарі
+1
Насправді тут смішного мало. Зелене кодло може напереговорювати такого, що нам доведеться воювати за Італію, в разі чого. А от чи прийдуть воювати італійці за нас?...
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31.01.2024 20:03
+1
Так воевать знаешь кто будет,не он.
А на этом они и подзаработать могут.
Голубым каскам с Украины в Югославии 100 долларов в месяц платили,а не с Украины 5000.
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31.01.2024 21:03
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Украина даёт гарантии безпеки Италии?
Ну теперь они будут спать спокойно.
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31.01.2024 19:51 Відповісти
Насправді тут смішного мало. Зелене кодло може напереговорювати такого, що нам доведеться воювати за Італію, в разі чого. А от чи прийдуть воювати італійці за нас?...
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31.01.2024 20:03 Відповісти
Воювати, Це -- "у разі чого", - доведеться на боці усіх країн, з котрими ми підписуємо такі договори щодо безпеки. На боці тієї самої Британії, з якою вже подписана така бумага.---Це якщо ви не у кУрсі,
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31.01.2024 20:15 Відповісти
Але про те, що вони на нашому боці будуть воювати, в цих "безпекових гарантіях", наскільки я розумію, нема ні слова. З їх сторони лише піпеточна допомога озброєнням і крайній ступінь стурбованості. Я правильно зрозумів?
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31.01.2024 20:41 Відповісти
Наскілкі я зрозумів, Це можливо, Але тілько після закінчення цієї війни, і у випадку нової агресії,, і як пояснював Валерій Чалий, що існують додатки до ціх угод, що мають обмежений доступ через безпековий характер., і там саме Це вказано, якщо цьому звісно вірити,), Але до Того!, Нам потрібно мінімум--ще якось вижити, та перемогти зараз.
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31.01.2024 21:34 Відповісти
Так воевать знаешь кто будет,не он.
А на этом они и подзаработать могут.
Голубым каскам с Украины в Югославии 100 долларов в месяц платили,а не с Украины 5000.
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31.01.2024 21:03 Відповісти
ІШОВ 2050 РІК. ВІДБУВСЯ ЧЕРГОВИЙ РАУНД щодо укладення двосторонніх безпекових зобов'язань ( "зелена куйня для українського народу від рашистської 3,14дерації) взамін праці і зусиль української влади на вступ України в НАТО
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31.01.2024 19:52 Відповісти
А що, заступник д'єрмака має такі повноваження? То для чого нам кабмін утримувати!
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31.01.2024 19:57 Відповісти
Імітація діяльності зеопи за рахунок платників податків. Дякуємо за вибір всього цього у 2019
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31.01.2024 20:43 Відповісти
 
 