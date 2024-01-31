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Дерипаска (75) націоналізація (223)

В держбюджет надійшли 32 млн гривень з націоналізованого підприємства російського олігарха Дерипаски

Новини Цензор.НЕТ Події

Олег Дерипаска

Державний бюджет отримав перші 32 мільйони гривень від націоналізованого підприємства підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаски.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Офісу Генерального прокурора.

Йдеться про кошти, які перебували на депозитному рахунку Держмитслужби, та належали найбільшому в Україні виробнику металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію.

Повідомляється, що у 2000 році холдинг, який належить російському олігарху Олегу Дерипасці, приватизував "Миколаївський глиноземний завод". Даний холдинг є одним з найбільших в світі виробників алюмінію. Група компаній, які до нього входять, продовжує забезпечувати потреби оборонно-промислового комплексу РФ, поставляючи власну продукцію для виробництва військових ракетних комплексів та іншої зброї.

Російський олігарх знаходиться під санкціями США та ЄС. Підставами для їх застосування стало відмивання грошей в інтересах президента держави-агресора.

"На початку 2023 року за клопотанням Офісу Генерального прокурора арештовано належні вказаному товариству 32 млн грн, а у червні 2023 року набрало законної сили рішення Вищого антикорупційного суду, яким націоналізовано, в тому числі, і згадані активи", - зазначили в Офісі.

Станом на сьогодні, Фондом державного майна України забезпечено фактичне перерахування цих грошових коштів до держбюджету України.

Читайте також: Банк, ТРЦ Ocean Plaza та завод: Україна націоналізувала активи російських олігархів на мільярди гривень
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Топ коментарі
+11
32 ляма?)))це "слугам" на олин раз кави попити
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31.01.2024 20:10
+7
сума не зрозуміла... стільки коштує огорожа навкруги цього заводу
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31.01.2024 20:27
+6
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31.01.2024 20:05
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Знайшли!!!!!))))) Раптово))))
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31.01.2024 20:00 Відповісти
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31.01.2024 20:03 Відповісти
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31.01.2024 20:05 Відповісти
32 ляма?)))це "слугам" на олин раз кави попити
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31.01.2024 20:10 Відповісти
Між иншим, Дерипаска -- єдиний в росії олігарх, етнічний українець. Тому блаЗЄнські розпочали саме з нього
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31.01.2024 20:14 Відповісти
А скільки коштів не надійшло?
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31.01.2024 20:17 Відповісти
А скільки коштів не надійшло?
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31.01.2024 21:23 Відповісти
Forbes:грудень2022р.:навесні АРМА передали корпоративні права компаній з орбіти Миколаївського глинозему на 3,5млрд.гр.!!!!!
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31.01.2024 20:20 Відповісти
Що означає компаній з орбіти Миколаївського глинозему? Останній прихватизував кацапський холдинг. У чиїй власності він зараз знаходиться?
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01.02.2024 14:41 Відповісти
Миколаїв.глиноземний з-д продовжує перебувати у власності рашиськоі холдинг.компаніі"Русал"юридично,але активи,що знах.в нашій Украіні,заарештовані і знах.в процесі приватизації,до речі,до орбіти МГЗЗ відноситься+Дніпро-бузький морторгпорт!уявіть,кацапам продали навіть порт,+Щапоріж.алюмін.завод,який Дерібаска навмисно довів до банкротства
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01.02.2024 15:55 Відповісти
Це коли світ вже вирішує на рівні СВІТУ -" не ПРашло і два года"-як друзі абрамовичів у МАРОДЕРНІ наважилися ...
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31.01.2024 20:26 Відповісти
сума не зрозуміла... стільки коштує огорожа навкруги цього заводу
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31.01.2024 20:27 Відповісти
Отличное сравнение !!!!
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31.01.2024 20:54 Відповісти
Это 0,8 мил.дол.,хватит на клумбу построить и плиткой обложить.
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31.01.2024 20:58 Відповісти
32 млн???? що це за дріб'язок? а решта де?......у наших воєнкомів більші статки, чим підприємства у кацапських олігархів
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31.01.2024 21:20 Відповісти
Абвгдейки у всій красі...
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31.01.2024 21:37 Відповісти
Два роки знадобилось щоб конфіскувати нещасні 32 млн. дерев"яних. Цікаво, а хто небудь порахував скільки коштів держава витратила цілій армії чиновного люду щоб провести цю копійчану конфіскацію?
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31.01.2024 21:38 Відповісти
Еще остались тысячи предприятий, принадлежащих россии: Киевстар, Водафон, Лайф (хоть в одной войне было, чтобы предприятия связи врагу принадлежали?). Запорожсталь и еще тысячи https://opendatabot.ua/ru/open/russian-federation-business
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31.01.2024 22:14 Відповісти
Это уровень участкового областного центра--- за год.
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01.02.2024 00:39 Відповісти
Звісно, це добре, що гроші направлять до держбюджету. Направлять! Але, думаю, нічого не дійде. Дуже великі апетити у зеленої влади,: от їх депутанти почали стикатися, заяви писати- треба ж їх "накормити", армію ботів і позитивних блохерів утримувати, лобістів і фотографів у закордонних підгодовувати- собі і так мало чого залишиться!
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01.02.2024 07:48 Відповісти
Відколи це від націоналізації бюджет почав отримувати кошти?
Націоналізація означає викуп державою майна за ринковими цінами за рахунок бюджетних коштів, що означає витрати з бюджету. Чому не конфіскували за рішенням суду?
Чому не конфіскували в кремлівського олігарха прихватизований Миколаївський глиноземний завод?
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01.02.2024 14:47 Відповісти
 
 