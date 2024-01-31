В держбюджет надійшли 32 млн гривень з націоналізованого підприємства російського олігарха Дерипаски
Новини Цензор.НЕТ Події
Державний бюджет отримав перші 32 мільйони гривень від націоналізованого підприємства підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаски.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Офісу Генерального прокурора.
Йдеться про кошти, які перебували на депозитному рахунку Держмитслужби, та належали найбільшому в Україні виробнику металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію.
Повідомляється, що у 2000 році холдинг, який належить російському олігарху Олегу Дерипасці, приватизував "Миколаївський глиноземний завод". Даний холдинг є одним з найбільших в світі виробників алюмінію. Група компаній, які до нього входять, продовжує забезпечувати потреби оборонно-промислового комплексу РФ, поставляючи власну продукцію для виробництва військових ракетних комплексів та іншої зброї.
Російський олігарх знаходиться під санкціями США та ЄС. Підставами для їх застосування стало відмивання грошей в інтересах президента держави-агресора.
"На початку 2023 року за клопотанням Офісу Генерального прокурора арештовано належні вказаному товариству 32 млн грн, а у червні 2023 року набрало законної сили рішення Вищого антикорупційного суду, яким націоналізовано, в тому числі, і згадані активи", - зазначили в Офісі.
Станом на сьогодні, Фондом державного майна України забезпечено фактичне перерахування цих грошових коштів до держбюджету України.
Будь ласка, зачекайте...
Знайшли!!!!!))))) Раптово))))
надійшло?
Націоналізація означає викуп державою майна за ринковими цінами за рахунок бюджетних коштів, що означає витрати з бюджету. Чому не конфіскували за рішенням суду?
Чому не конфіскували в кремлівського олігарха прихватизований Миколаївський глиноземний завод?