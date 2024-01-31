Своїм рішенням Суд ООН уперше визнав Росію порушником міжнародного права, - Кориневич
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Уперше в історії Російська Федерація була визнана Міжнародним судом ООН - найвищим судом світу - порушником міжнародного права.
На цьому наголосив посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич у розмові з журналістами після оголошення рішення Суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Це перше рішення зафіксувало, що РФ порушила міжнародне право, зокрема зобов'язання за Міжнародною конвенцією про запобігання фінансування тероризму і Міжнародною конвенцією про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Відповідно вперше в історії Російська Федерація була визнана цим Судом - найвищим судом світу - порушником міжнародного права", - сказав Кориневич.
Як він уточнив, Міжнародний суд ООН встановив, що РФ порушила Міжнародну конвенцію про запобігання фінансування тероризму, не провівши розслідування ймовірних фактів фінансування тероризму щодо подій на території східних областей України. Також Суд встановив, що РФ порушила Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, у частині того, що РФ "знищила в Криму освіту і навчання українською мовою і з 2014 року українська мова є недоступною", заявив посол з особливих доручень МЗС.
Таким чином, наголосив він, тепер Росія є порушником міжнародного права не лише у політичних заявах і твердженнях на різних політичних майданчиках, а в юридично обовʼязковому рішенні Міжнародного суду ООН.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше Міжнародний суд ООН 31 січня оголосив рішення у справі щодо порушення Росією двох конвенцій – про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації.
Будь ласка, зачекайте...
Коріневич, ану поясни, чому рішення МКС таке неоднозначне?
Суд ООН підтвердив меншу частину звинувачень України до РФ щодо фінансування тероризму. Суд визнав Росію винною у порушенні Конвенції щодо фінансування тероризму за однією зі статей - №9.
Суд заявив, що Росія не виконала зобов'язань із розслідування випадків фінансування тероризму, на які неодноразово звертала увагу Україна. Утім, Суд визнав необґрунтованою більшу частину звинувачень України на адресу РФ.
Ключовою проблемою стало те, що Суд обрав консервативний підхід до трактування Конвенції та вирішив, що фінансування тероризму у розумінні Конвенції стосується лише перерахування коштів і не поширюється на надання бойовикам військової техніки та зброї; таким чином, до прикладу, постачання "Буку" не підпадає під цю заборону. Утім, у підсумку це означає, що Міжнародний суд частково визнав Росію винною у порушенні Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.
Суд визнав, що Росія порушила свої зобов'язання щодо недискримінації української меншини у сфері освіти. Президентка Суду Джоан Доног'ю, зокрема, звернула увагу на дані про зменшення кількості школярів, що навчаються українською. "Було зниження на 80% у перший рік (після протиправної анексії Криму), і ще на 50% у подальший", - зауважила вона. Суддя Доног'ю пояснила, що Суд вважає непереконливими пояснення РФ про природні причини такого зниження.
Також суд підтвердив, що Росія порушувала рішення цього ж Суду від 2017 року про тимчасові заходи (зокрема, щодо заборони Меджлісу). Але оскільки у підсумку суд не знайшов у цьому порушення Конвенції про заборону расової дискримінації, то жодних покарань за це Росії не призначили.
Чесно кажучи, розчарована рішенням Суду. Саме через те, що на дії РФ в Криму і на Донбасі світ з 14 року закривав очі, стала можлива і велика агресія в 22-му Вердикт суду, як на мене, сторює небезпечний прецедент не лише для РФ, а й іншим тоталітарним країнам безкарно порушувати міжнародне право.
Сьогодні в Кремлі питимуть шампанське.
Українській команді юристів, які представляли нашу позицію в МС, варто провести ретельний аналіз нашої позиції, її захисту, поданих документів, аргументації.
ЗІ: в цей пост я заніс елементи і наступного посту Ірини №12914, щоб не розтягувати (А.М.)
Кто бесполезнее...
Міністерство закордонних справ Росії прокоментувало рішення Міжнародного суду ООН 31 січня за позовом України про порушення конвенцій про фінансування тероризму та расову дискримінацію
Деталі: У своїй заяві російське МЗС стверджує, що Міжнародний суд ООН "не пішов на поводу в Києва і принципово відмовився визнати Росію "державою-агресором", а також заперечив, що "ДНР" і "ЛНР" є терористичними організаціями.
Водночас там "із подивом зустріли висновок Суду" про порушення Росією зобов'язання за конвенцією про фінансування тероризму у двох випадках, де, як каже МЗС РФ, немає "ознак як "тероризму", так і його "фінансування".
У схожому ключі зовнішньополітичне відомство Росії висловилось і стосовно висновку Міжнародного суду ООН за конвенцією про ліквідацію форм расової дискримінації, стверджуючи, що "дискримінації щодо кримських татар і українців у Криму немає".
А встановлений судом факт обмеження викладання української у школах МЗС Росії назвало "досить спірним судженням", бо, мовляв, "вибір кримців навчатися російською мовою був суто добровільним".
Суд ООН майже повністю виправдав агресора 🤬!
@13Hellis_13
·
3 ч
Міжнародний суд ООН... Ця гніль - ООН - повинна повторити долю Ліги Націй. Нікчемна потвора... "Фінансування тероризму стосується лише перерахування коштів і не поширюється на надання бойовикам військової техніки та зброї" Терористи плещуть у долоні.