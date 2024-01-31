Протягом 31 січня росіяни завдали 7 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснили 59 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів російських окупантів протягом 31 січня 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У інформації зазначається: "Протягом доби відбулось 52 бойових зіткнення. Також ворог завдав 7 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 30 січня росіяни завдали 5 ракетних та 63 авіаційні удари, здійснили 39 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб