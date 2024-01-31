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Новини Київські новини
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Київ (13839) військові навчання (2590)

На околицях Києва з 1 по 3 лютого триватимуть військові навчання: Громадяни можуть чути гучні звуки

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

зсу

На Київщині у Бучанському районі з 1 по 3 лютого проходитимуть військові навчання, тому жителі можуть чути гучні звуки.

Про це повідомила пресслужба КМВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Із 1 по 3 лютого на північно-західних околицях Києва (Бучанський р-н) пройдуть військові навчання. За планом, вони триватимуть і вдень, і вночі. Тому у ці дні, у будь-який час можуть лунати гучні звуки", - йдеться в повідомленні.

У КМВА закликали зберігати спокій та уважно слідкувати за сигналами повітряних тривог.

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Автор: Богдан Гуньковський
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...потужні...
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31.01.2024 22:01 Відповісти
Ще напишіть де і коли ) москалі зрадіють
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31.01.2024 22:04 Відповісти
Та написали й так...
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31.01.2024 22:51 Відповісти
Неужели депутаты окопы вырыли и воевать учатся?
Вовка тренируется Залужного заменить.
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31.01.2024 22:18 Відповісти
Громадяни можуть чути гучні звуки

Обіцянки влади?
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31.01.2024 22:38 Відповісти
Військові навчаються, цивільні попереджені, щоб не хвилювалися. Це відбувається регулярно. Так і має бути. Але чому ж такі тупуваті коментарі?
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31.01.2024 22:51 Відповісти
 
 