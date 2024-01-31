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На околицях Києва з 1 по 3 лютого триватимуть військові навчання: Громадяни можуть чути гучні звуки
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
На Київщині у Бучанському районі з 1 по 3 лютого проходитимуть військові навчання, тому жителі можуть чути гучні звуки.
Про це повідомила пресслужба КМВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Із 1 по 3 лютого на північно-західних околицях Києва (Бучанський р-н) пройдуть військові навчання. За планом, вони триватимуть і вдень, і вночі. Тому у ці дні, у будь-який час можуть лунати гучні звуки", - йдеться в повідомленні.
У КМВА закликали зберігати спокій та уважно слідкувати за сигналами повітряних тривог.
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