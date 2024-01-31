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Дніпро (282) Херсонщина (4367) плацдарм (40)

Росіяни протягом 31 січня тричі безуспішно штурмували плацдарми ЗСУ на лівому березі Дніпра, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуацію на плацдармах ЗСУ на лівому березі Дніпра в Херсонській області 31 січня 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 3 безуспішних спроби штурму позицій наших військ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти протягом 30 січня 13 разів безуспішно штурмували наші плацдарми на Дніпрі, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
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31.01.2024 22:27 Відповісти
Кацапський мілітарний тг канал " ВДВ за чесность і справєдлівость " , вже ледь не благає генерала теплинського припинити ці безглузді м'ясні штурми Кринок ,, які вже котрий місяць не дають ніякого результату крім величезних втрат техніки і орків .

Просять - замінувати територію біля села , щоб наші далі не просунулись , і мовляв - пускай укропи там сідят сколько ім влєзєт , а ми так хоть людєй сохранім .
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31.01.2024 22:38 Відповісти
 
 