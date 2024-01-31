Росіяни протягом 31 січня тричі безуспішно штурмували плацдарми ЗСУ на лівому березі Дніпра, - Генштаб
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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуацію на плацдармах ЗСУ на лівому березі Дніпра в Херсонській області 31 січня 2024 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 3 безуспішних спроби штурму позицій наших військ".
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Просять - замінувати територію біля села , щоб наші далі не просунулись , і мовляв - пускай укропи там сідят сколько ім влєзєт , а ми так хоть людєй сохранім .